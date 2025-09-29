自民党総裁選に向けた討論会で、英語でのやり取りのあり方が焦点になる場面が相次いでいる。2025年9月27日の「ひろゆきと語る夜」と題した討論会では、司会のひろゆき氏が英語での回答を求めたのに対して、茂木敏充前幹事長、林芳正官房長官の2人が英語で回答。

翌28日の討論会では、この2人に加えて高市早苗・前経済安保担当相が英語で回答したものの、小泉進次郎農水相と小林鷹之・元経済安保担当相は、やはり日本語のみで回答。ひろゆき氏はXで、小林・小泉両氏について「話せないと思われても仕方ない」と指摘した。

「ニューヨークに住んでいたので日本語が得意ではなく」

28日に開かれたニコニコ主催の討論会では、「総裁候補vs中高生『日本の未来』討論会」と題して、N高グループ・N中等部の生徒ら中高生から質問を受けた。英語の質問が出たのは終盤だ。

質問者は「Actually, I lived in New York. So, I'm not good at Japanese. So, I ask a question in English」（ニューヨークに住んでいたので日本語が得意ではなく、英語で質問する）と断った上で、（1）なぜ首相になりたいのか（2）いつ首相になると決めたのか、の2点について英語で質問した。

小泉氏は、日本語で「昨日も、ひろゆきさんの番組で、英語で答えろという風に振られたが、正確にお伝えしたいので、ゆっくりお話をさせていただく」と断り、

「日本の中で、世界の動きを見ていると、このままのスピードと政策の強度では、次の世代に間に合わない。こういう危機感を持ったことが大きい」

などと話した。

小林氏は「Let me speak in Japanese.」（日本語で話させてください）と断って、12年の衆院議員初当選時から「この国のかじ取りを担う政治家になりたいという思い」を持っていると説明した。

茂木氏は、英語で「When? About 10 years ago. Why? In order to make Japan as a leading company in the world」（いつ？約10年前。なぜ？日本を、世界をリードする企業として位置付けるため）などと反応。グローバル・ヘルスや地球温暖化といった、多くの国が直面する問題にも言及した。

林氏は英語で「首相になることを考えた3つの時期」説明

林氏は、「I would like to mention about the three times I think about being a prime minister」（首相になることを考えた3つの時期について述べたい）。（1）小学校卒業の1973年、卒業文集に「大きくなったら首相になりたい」と書いた(2)1995年に参院議員に初当選し、国会議員として首相になるという夢があった（3）2009年に自民党総裁選に初挑戦し、それ以降挑戦し続けている、などと英語で説明した。09年の総裁選では林氏を擁立する動きはあったものの、実際に出馬したのは12年が最初だ。

高市氏は、英語で

「When? I was 24 years old. Why? I love Japan very much」（いつ？24歳の時。なぜ？日本をすごく愛しているから）

と答えた。

27日の司会を務めたひろゆき氏は、28日の様子を論評するXのポストを引用して、次のように反応した。

「『日本語が得意ではないので英語でお願いします』と、英語で言われても英語で返さない小泉さん・小林さんのお二人は話せないと思われても仕方ないよね。今回はきちんと英語対応した高市さんは好印象。茂木さん、林さんは安定の英語対応」

「優秀な通訳をつける」ではダメなのか、という声には、日本の首相が英語を話せなくても良いとする一方で、質問者の状況を踏まえない態度を問題視した。

「ただ、相手に合わせようとする心意気がない事が、問題だと思う人もいるという事です。2人とも英語話せるんでしょ？」

小泉氏は米コロンビア大大学院を、小林氏、茂木氏、林氏は米ハーバード大大学院を修了している。

（J-CASTニュース編集委員 兼 副編集長 工藤博司）