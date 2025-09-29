若槻千夏、夫は「今までお付き合いしてきた方と全然違うタイプの人」結婚してよかった
タレントの若槻千夏（41歳）が、9月28日に放送された婚活ドキュメンタリー「ガールオアレディ シーズン2」（ABEMA）に出演。夫について「今までお付き合いしてきた方と全然違うタイプの人」と語った。
「ガールオアレディ」は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー。MCとして、アンミカ、若槻千夏、オリエンタルラジオ・藤森慎吾、平祐奈の4人が婚活の模様を見守る。
この日のスタジオトークで、“好きな人”と“結婚する人”の違いについて話が進む中で、若槻は「私も今までお付き合いしてきた方と全然違うタイプの人と結婚しました」と告白。
そして「だからこそバランスが取れる。得意なものがお互い違うから、一緒すぎるとちょっと違うとがっかりしません？ だけど真逆だと、そんな考え方もあるんだ！ って思える」と話し、「『それが得意ならそっちやって』『これは私がやるね』って役割分担ができるから、私は今まで付き合ってきた人と全然違うタイプの人と結婚してよかった」と率直な思いを口にした。
「ガールオアレディ」は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー。MCとして、アンミカ、若槻千夏、オリエンタルラジオ・藤森慎吾、平祐奈の4人が婚活の模様を見守る。
そして「だからこそバランスが取れる。得意なものがお互い違うから、一緒すぎるとちょっと違うとがっかりしません？ だけど真逆だと、そんな考え方もあるんだ！ って思える」と話し、「『それが得意ならそっちやって』『これは私がやるね』って役割分担ができるから、私は今まで付き合ってきた人と全然違うタイプの人と結婚してよかった」と率直な思いを口にした。