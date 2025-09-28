豆柴と女の子の微笑ましいワンシーンが大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で45万回再生を突破し、「愛を感じます」「素敵な家族ですね」「ジーンとしました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：雷を怖がって震えてしまった犬→1歳の女の子が心配をして…愛おしくて泣ける『まさかの行動』】

雷が苦手な豆柴うにくん

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の投稿主さんは、豆柴『うに』くん、ゴールデンレトリバー『おから』ちゃん、1歳の女の子『ほの』ちゃんの仲睦まじい光景を随時紹介しています。この日は、夕方から天気が急変して雷が鳴り始めたそうです。実は、長男のうにくんは、雷が大の苦手！雷鳴が聞こえ始めると、ソワソワした表情で部屋中を歩き回っていたといいます。

こんなときのうにくんは、飼い主さんに抱っこしてもらう余裕すらも残されていないそう。そこで、少し落ち着くまでうにくんをそっとしておくことにしたそうです。しかし、雷はどんどんひどくなり、「ドーン」と近くに落ちたような音まで聞こえるほどになってしまいました。

頼もしい妹が登場して…

ブルブル震えるうにくんを見て、おからちゃんも心配そうにニオイを嗅いでいたとか。途中、飼い主さんの膝に乗ってくることもありましたが、家具の隙間に引きこもってしまいました。

それでも落ち着かずに出てきたうにくんでしたが、ここで頼もしい救世主が登場します。それは、一番末っ子のほのちゃん！ほのちゃんは雷が平気なようで、怖がるうにくんを可哀そうに思ったようです。隣に座り、ぎゅっと抱きしめてあげたのでした。

支え合う家族の姿に感嘆

ほのちゃんに抱きしめられたうにくんは、ずいぶん落ち着きを取り戻したとのこと。そこへ仕事を終えたパパもやってきて、うにくんを励まします。うにくんばかり心配されている状況にヤキモチを妬いたのか、ほのちゃんが嘘泣きをする可愛い一幕も…♡

おからちゃんもうにくんのドキドキに共感して寄り添っていたところ、ほのちゃんがみんなをまとめてギューッと抱きしめました。家族でうにくんを支えるうち、雷は徐々におさまってきたそう。最後はうにくん専用の隠れ家をクッションで作って、なんとか乗り越えたといいます。

家族の絆が伝わる投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「みんなで守ってあげる姿に感動しました」「疲れが全部吹き飛びました」「優しい気持ちを取り戻させてくれてありがとう」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」には、ご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。