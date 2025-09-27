金沢vs讃岐 スタメン発表
[9.27 J3第29節](ゴースタ)
※18:00開始
主審:小林健太朗
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 21 山ノ井拓己
DF 3 畑尾大翔
DF 20 長倉颯
DF 55 平智広
MF 15 西谷優希
MF 24 西谷和希
MF 26 村田迅
MF 30 大谷駿斗
MF 41 嶋田慎太郎
MF 49 大澤朋也
FW 9 土信田悠生
控え
GK 1 白井裕人
DF 4 松本大輔
DF 16 毛利駿也
DF 25 小島雅也
MF 7 塚元大
MF 14 石原崇兆
MF 17 加藤大樹
FW 10 パトリック
FW 11 杉浦恭平
監督
辻田真輝
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 41 飯田雅浩
DF 2 内田瑞己
DF 24 上野輝人
DF 44 林田魁斗
DF 99 附木雄也
MF 7 江口直生
MF 15 岩本和希
MF 17 牧山晃政
MF 33 河上将平
FW 22 大野耀平
FW 40 西丸道人
控え
GK 1 今村勇介
DF 5 小松拓幹
DF 18 宮市剛
DF 35 左合修土
MF 6 長谷川隼
MF 10 川西翔太
MF 21 ノ・スンギ
FW 23 岩岸宗志
FW 88 松本孝平
監督
金鍾成
