[9.27 J3第29節](ゴースタ)

※18:00開始

主審:小林健太朗

<出場メンバー>

[ツエーゲン金沢]

先発

GK 21 山ノ井拓己

DF 3 畑尾大翔

DF 20 長倉颯

DF 55 平智広

MF 15 西谷優希

MF 24 西谷和希

MF 26 村田迅

MF 30 大谷駿斗

MF 41 嶋田慎太郎

MF 49 大澤朋也

FW 9 土信田悠生

控え

GK 1 白井裕人

DF 4 松本大輔

DF 16 毛利駿也

DF 25 小島雅也

MF 7 塚元大

MF 14 石原崇兆

MF 17 加藤大樹

FW 10 パトリック

FW 11 杉浦恭平

監督

辻田真輝

[カマタマーレ讃岐]

先発

GK 41 飯田雅浩

DF 2 内田瑞己

DF 24 上野輝人

DF 44 林田魁斗

DF 99 附木雄也

MF 7 江口直生

MF 15 岩本和希

MF 17 牧山晃政

MF 33 河上将平

FW 22 大野耀平

FW 40 西丸道人

控え

GK 1 今村勇介

DF 5 小松拓幹

DF 18 宮市剛

DF 35 左合修土

MF 6 長谷川隼

MF 10 川西翔太

MF 21 ノ・スンギ

FW 23 岩岸宗志

FW 88 松本孝平

監督

金鍾成