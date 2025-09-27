スズキ「“次期”ハスラー」!? 精悍「軽ハイトワゴン“SUV”」に注目！ スゴい「新パワートレイン」搭載の「eWX」コンセプト 市販化にも期待大！

生活に寄り添う軽EVは「eWX」から始まる!?

2023年10月25日、スズキは「ジャパンモビリティショー（JMS）2023」で軽ワゴンEV（電気自動車）のコンセプトカー「eWX」を世界初披露しました。

内外装にショー向けの加飾が施されていたとはいえ非常に現実的なフォルムで、市販化も大いに期待されるeWXについて改めて振り返ります。

次期ハスラー!? スズキ 軽ワゴンBEVコンセプト「eWX」

【画像】超カッコいい！ これがスズキの精悍「軽“SUV”」です！ 画像で見る（30枚以上）

クルマの動力源が電気になったからといって、生活が大きく変わるわけではありません。

今までと同じように使えて、EVだからもっと快適になる。こうしたコンセプトで登場したのがeWXなのです。

これからEVを購入する人を後押しして、今まで通り使える安心感とEVならでは快適さや楽しさを備えた1台になっています。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1620mmです。全長や全幅から分かる通り、このクルマは軽自動車規格になっています。

サイズ感が最も近いのは、同社の人気軽SUV「ハスラー」でしょう。ハスラーは全長3395mm×全幅1475mm×全高1680mmで、eWXはハスラーよりも60mm全高を下げたハイトワゴンスタイルとなっています。

EVでもっとも気になるのは一充電当たりの航続可能距離ですが、スズキの公表値では230kmとなっています。

ライバルとなる日産「サクラ」の180kmやホンダ新型「N-ONE e：」の295kmと比較するとちょうど中間地点で、日常使いをメインとした軽EVとしては、十分な航続可能距離といえるでしょう。

エクステリアやインテリアは、過度の丸い長方形をモチーフにしていて、先進感の中にも親しみやすさがあります。

インパネは軽やかにフローティングさせた造形になっていて、使いやすさと楽しさを演出するイエローとホワイトの色使いが楽しい仕様。厚みのあるソファのようなシートは、オシャレで座り心地も良さそうです。

またシート背面やインパネには遊び心があふれています。ここには磁石を使って小物を固定できるアタッチメントを用意していて、使いやすさと楽しさが両立されているのです。

フルカラー液晶のメーターを採用し、マルチインフォメーションディスプレイと一体の横長形成として先進性を表現する中で、エアコンスイッチなどはあえて使いやすい物理スイッチを残しているのも、eWXの凄いところ。

ここにも「今まで通りに使える安心感」がしっかり残っています。

スズキは、2030年までに日本・インド・ヨーロッパで17モデルにも及ぶBEVを投入することを既に明言しています。

日本国内には6モデルを投入される予定になっており、eWXはこの計画の先陣を切って登場してくるモデルとなることでしょう。

軽EVは、販売好調なサクラ／三菱「eKクロスEV」と、新型車として登場し圧倒的な航続可能距離を実現した新型「N-ONE e：」の2大巨頭がほぼ独占している状態です。

ここへ老舗の軽自動車メーカーであるスズキがどのように入り込んでいくのかが注目されています。

※ ※ ※

登場から約5年が経過するハスラーの次期モデルとして軽EVを投入するのか、はたまた新たな独立車種としてeWXをベースにしたスズキの新しい軽EVを展開するのか、日産・ホンダに続いて、スズキがどう動いてくるのかが、今後の大注目ポイントです。

軽ハイトワゴンのサクラ／eKクロスEVとセダンタイプの新型N-ONE e：。

それに対して、eWXは軽ワゴンとして日本の軽EV市場に新たな風を送ることができるのでしょうか。

今秋開催される「JMS2025」で、スズキの新たな軽EV戦略も明らかになるはず。今年のJMS2025からは目が離せません。