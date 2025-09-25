9月19日公開の「宝島」が今年7本目の映画出演になる女優の瀧内公美（35）が、9日の東京プレミアに黒のミニドレスで登壇。観客を魅了した。

「大ヒット中の映画『国宝』ではラスト近くのシーンのみの出番だったが存在感を放ち、今回は戦後間もない沖縄のバーの女給役。膝丈のミニで生の美脚を披露したのも役を意識してのことでしょう」（映画記者）

TVドラマも今年は既に3本出演。朝ドラ初出演の「あんぱん」では師範学校の“鬼教師”役、夏ドラ「放送局占拠」ではクールな捜査官役と、変幻自在の“七変化”を見せているが、ここに至るまでの道のりは平坦ではなかった。

“週末はデリヘル嬢”の公務員を好演

瀧内は富山県高岡市出身。18歳で上京し、大妻女子大学家政学部児童学科に入学。教員免許を取得するも、在学中に本格的に女優を目指すことにし、エキストラなどで下積みを重ねた。

「“俳優一本でやりたい”とオーディションを受け続け、その間は居酒屋やティッシュ配りなどバイトを掛け持ちしていた」（芸能関係者）

25歳で映画「グレイトフルデッド」の主演の座を射止める。17年に主演した「彼女の人生は間違いじゃない」では平日は公務員、週末はデリヘル嬢の役を好演した。

「出演作は社会派作品で、大ヒットというわけにはいかなかったが、『役に入り込むタイプで芝居への取り組み方も素晴らしい』と業界は絶賛。瀧内も女優としての『芯ができた』と語っていた」（映画誌記者）

瀧内が注目を浴びた“迫真の演技”

19年にはR18＋指定映画「火口のふたり」に柄本佑とW主演。同作では、下着の中に手を入れられて陰部を刺激されるシーンや、ヘアヌードで乳房を揉まれるシーンなど大胆な濡れ場にも挑んだ。

20年の主演映画「由宇子の天秤」では役作りのため7キロ減量。日本映画批評家大賞主演女優賞などを受賞した。

そして、昨年出演したNHK大河ドラマ「光る君へ」の演技で一気に名が知れ渡る。

ドラマ関係者の話。

「藤原道長の側室役で、復讐に執念を燃やす迫真の演技で『この女優は？』と茶の間の注目を浴びた」

芸能生活13年で熱愛報道ゼロ

野際陽子、風吹ジュン、室井滋に続く富山出身の演技派女優を地元の北日本新聞社は今年の3月からアンバサダーに起用。芸能生活13年で、熱愛報道など浮いた話は聞こえてこない。

「彼女はバラエティはまず出ない。出演映画の宣伝を兼ね今年は『あさイチ』のプレミアムトークと『鶴瓶の家族に乾杯』に出演したのみ。徹底した秘密主義を貫いている」（芸能デスク）

「国宝」、「宝島」と富山の至宝の“宝探し”は続く。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年9月25日号）