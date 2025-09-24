この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」でカウンセラー・作家のRyota氏が、動画『「会いたくない…」心が耐えられない人との向き合い方とは？職場の「苦手な人」に無理は禁物な理由を解説』を公開。視聴者から寄せられた「職場の苦手な人のマウントに耐えすぎて体調を崩し、今後その人と一緒に働く自信がない」という悩みに答えた。



Ryota氏は「退職理由の大半って人間関係なんだよ」と指摘し、「人間関係で辞めることに恥ずかしさを感じる必要はない」と強調。「ほとんどの人は本当は人間関係で退職しているけど、言いづらい雰囲気がある」と世間の空気に苦言を呈した。また、「たった一人のために退職するのは全く珍しくない」と現実をリアルに語り、「接点が多く、ストレスの強い相手から離れることは“逃げ”ではなく自己防衛なんです」と述べた。「逃げたなんて思わなくていい。むしろ相手に立ち向かった結果」と自責感情を払拭する考え方を伝えている。



続けてRyota氏は、「マウントを取る人は人間関係を放棄している。問題は相手にある」と断言。「そういう人と付き合い続けようと無理しなくていいんです」と背中を押した上で、「我慢は期限付きでできるもの。終わりが見えない“耐え”は誰だって持ちません」と違いを論理的に解説。限界を超えた自分を「よくやった」と労う視点が大切だとし、「無理を続ければ体も心も壊れる。部署異動や退職など、自分にとって一番ストレスが少ない選択をしてください」と寄り添った。



最後には、「辞めることで得たもの、学んだことに目を向けよう」とアドバイス。仕事や人間関係を通して得た経験やスキルは財産であり、「全てが無駄になることなんてない。これからはもっと自分を大切にしてほしい」とまとめた。「ダメとか情けないじゃなくて、よくやったと自分を認めてあげてください」とエールを送り、動画を締めくくった。