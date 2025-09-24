【RGG SUMMIT 2025】 9月24日12時より配信

　龍が如くスタジオは、「RGG SUMMIT 2025」にて「日本統一」とコラボレーションした実写ドラマの制作を発表した。

　任侠作品「日本統一」と「龍が如く」のコラボ実写ドラマが制作決定。「龍が如く」の原点となるストーリーを楽しく見られるコンテンツで、主人公の桐生一馬役を本宮泰風さん、真島吾朗役を山口祥行さん、錦山彰役を中谷一博さん、伊達真役を松田賢二さんが務める。

