YouTube動画「子を亡くすということ。立ち直るってなんだろう？」で、「12人産んだ助産師HISAKO」ことHISAKOさんが、視聴者から届いたお手紙を紹介しながら、子どもを失うという深い悲しみや、そこからどう向き合っていくべきかについて語った。

今回の手紙の送り主は、出産直後に2人のお子さんをわずか1週間で亡くしたという壮絶な経験について綴っている。HISAKOさんは冒頭、「子供を失うっていうのは、我が子を失うっていうのは、もう本当に生きてる中できっと一番辛いことだと思います」とし、「私には本当のところは到底理解できないのかもしれません」と率直な思いを述べる。そのうえで、「助産師として、そういう経験をされてきているママたちの支援をずっとしてきた身として、お話をさせていただきたい」と語りかけた。

HISAKOさんは、「悲しみは1年とか数年とか、そういう次元ではないと思います。いつまでも悲しいのは当たり前だと思うし、立ち直れなくて当たり前だと思う」と強調。「一生立ち直られへんのちゃうかな」「ただ、悲しいことっていうのは立ち直るっていうところとは違うけども、少しずつ和らいでいくっていうことはあるんかな」と自身の見解を示した。

「妊婦さんや赤ちゃんを見るのも辛い」「友達の妊娠報告に嫉妬してしまう」「子どもの写真すら見られない」という心情についても、「そんなふうに考えてしまうあなたが、ダメな人間やとは全く思いません」と温かい言葉をかける。また、自身も流産や不妊で辛い経験をした時に「年賀状を見ることすらできなかった」と明かし、「他のママを心から祝福できていたのか分からない」「無理しなくていい、時間かかっていい」と語った。

家族や周囲に申し訳なさを感じてしまう心理についても、「一番大事なのはあなたの心やと思います。みんな心ありますから、あったかいですから」と優しくフォロー。その上で「例えば10年かかって会える日がきても、きっと家族は『ここまで元気になってよかった』って思ってくれる」と語り、「自己嫌悪にならないで。ゆっくり傷が癒えていく、その過程でいい」と背中を押した。

また、「勇気を出して会ってみるのも一つの方法」としつつ「正解はない。自分のペースで、自分の気持ちを大切にして」と繰り返し伝えている。「自分の気持ちに寄り添うことが一番の供養、愛情の示し方なんかな」という言葉が印象的だった。

最後にHISAKOさんは「過去を振り返って、あの時きつかったな、しんどかったな、あんなことがあったなって穏やかに微笑みながら話せる日がくれば、それでいい」と締めくくり、「がんばらんでええ、適当でええ」と温かいメッセージで動画を結んだ。

YouTubeの動画内容

02:07

身近な家族との距離、どう付き合う？悲しみの中で自分を責める気持ち
08:43

一番大切なのは“自分の心” 家族や周囲への想いと向き合うヒント
13:27

癒えるまでの時間は人それぞれ 自分を比較せず、寄り添う大切さ

