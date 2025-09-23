U18日本代表メンバー19人（2年生の沖縄尚学・末吉を除く）に続いて、甲子園出場組、プロ注目高校生の大学、社会人の内定先が判明した。

スポーツ推薦枠を設ける東京六大学の早大には、代表で主将を務めた阿部葉太（横浜）に加え、右腕の阪下漣（東洋大姫路）、強打の外野手・福元聖矢（智弁和歌山）が候補に入っているという。

同リーグの明大は、右腕の渡辺颯人（智弁和歌山）、内野手の冨田祥太郎（天理）に加え、部内暴力で甲子園を途中辞退した広陵のエース右腕・堀田昂佑の名前も聞こえてくる。

「3年次の甲子園メンバー以外では、投手兼二塁手の山岡純平（報徳学園=2年春夏出場）、捕手の吉崎創史（武相）が内定を得ているそうです」（大学球界関係者）

強打の三塁手・田西称（小松大谷）は同リーグの法大、内外野をこなす奥雄大（智弁和歌山）は東都の強豪・国学院大の名前が浮上している。

その東都リーグで絶大な人気を誇るのは、青山学院大だ。

「代表メンバーはゼロだが、最速152キロ右腕の宮口龍斗（智弁和歌山）が内定。プロ注目の投打二刀流の新井瑛太（滝川）、強肩自慢の捕手・能美誠也（星稜）、俊足巧打の橋本友樹（報徳学園）、強打の内野手・金本貫汰（東海大相模）ら、逸材がこぞって内定していると聞いています」（スポーツジャーナリスト）

中大も逸材ゴロゴロ、社会人で目立つのは大阪ガス

左腕の下重賢慎（健大高崎）ら代表メンバー3人が進学予定という中大もプロ注目選手がゴロゴロ。プロのスカウトがホゾを噛むほどだ。

「強打の捕手・松井蓮太朗（豊橋中央）に加え、180センチ、87キロで最速148キロの大型右腕・山田晃太郎（加藤学園）が内定しています。父親は社会人の名門・東邦ガスの前監督というサラブレッド。早くから複数球団がマークしていました。プロ入りを希望していれば、3〜4位指名はあったはずです」（パ球団スカウト）

ちなみに、松井とバッテリーを組み、「猪木ポーズ」で話題になった豊橋中央のエース高橋大喜地は愛知工業大への進学が有力視されている。

近畿圏の大学にも多くの逸材が供給されそうだ。

「桑山晄太朗（津田学園）、礒田桜士朗（愛工大名電）の両左腕は関大、右腕の木下鷹大（東洋大姫路）は関学大と聞いています」（前出のスカウト）

社会人で目立つのは名門・大阪ガスだ。

「好守の遊撃手である赤埴幸輝（天理）、石丸琉心（崇徳）が内定を得たようです。特に石丸の崇徳は夏の広島大会で広陵との決勝で敗れたものの、県内では指折りの好素材です」（前出のスポーツジャーナリスト）

ドラフト上位候補といわれた左腕の芹沢大地（高蔵寺=愛知）はヤマハ入りが浮上している。

甲子園でベスト4に進出して話題になった県岐阜商の外野手・横山温大は、元中日の近藤真市監督が率いる岐阜聖徳学園大に進学の予定という。

U18日本代表の選手たちはどこへ進むのか。3年生19人のうちプロ志望は7人だというが…。

