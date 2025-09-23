タレントのマツコ・デラックス（52）が22日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、ファミリーレストラン「サイゼリヤ」で好きなメニューを明かした。

番組では、サイゼリヤが8月28日から、東京都墨田区の錦糸町楽天地店で朝食限定メニュー「朝サイゼ」開始。6月から開始の東京都江東区・大島ピーコックストア前店に続き2店舗目ということを取り上げた

マツコは「ディアボラチキン。3杯くらいいっちゃう」と語った。公式サイトによれば「若鶏のディアボラ風」(税込500円）は、サイゼリヤ特製の一番人気の肉料理。

マツコは「あれね、何だろう、ありそうでないんだよねあのディアボラソースって」と語った。

同サイトによれば「イタリア伝統の“ディアボラ風”をヒントにした野菜ソースで、さっぱりと食べられる健康的なおいしさです。最後に、醤油ベースの特製ガルムソースをかけて、香り良く仕上げています」とし、野菜ソースについては「たまねぎをベースに、エクストラ・バージン・オリーブオイルで、風味よく仕上げました」と説明されている。

株式トレーダーでタレントの若林史江は、「最近ラムが出たのよ」と言いながらも、行った時には欠品中で、食べられなかったと残念そうに語っていた。