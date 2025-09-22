スカボロー礁、中国が実効支配強化…フィリピン船に放水銃攻撃・「自然保護区」指定

【北京＝吉永亜希子、ハノイ＝竹内駿平】フィリピンの排他的経済水域（ＥＥＺ）内にある南シナ海のスカボロー礁（中国名・黄岩島）を巡り、中国が実効支配の動きを一段と強めている。

米国との同盟を重視するフェルディナンド・マルコス政権との対立が深刻化している。

スカボロー礁は、比北部ルソン島の西約２３０キロ・メートルにあり、中国が２０１２年から実効支配を続ける。面積約１５０平方キロ・メートル。中国の艦艇などが太平洋へ進出するバシー海峡をうかがう要衝だ。

９月１６日、スカボロー礁周辺で比漁業水産資源局の船が中国海警局の放水銃を受け、飛散したガラスで乗組員１人が負傷した。攻撃は約３０分続いた。中国側は１０隻以上の比船が「違法に領海に侵入した」と主張した。中国海警局の報道官は「比側の故意の主権侵害や挑発行為は悪質だ」と言い立てた。比当局は中国側から、実弾演習を行うとの警告があったとして「深刻な脅迫だ」と非難した。

中国の習近平（シージンピン）政権は９月１０日、スカボロー礁の一部を「国家級の自然保護区」に指定したと発表した。香港紙・明報は１３日、「比漁船が魚を乱獲し、漁業資源やサンゴの生態系に影響を及ぼしている」とする中国南シナ海研究院の研究者の見解を伝えた。中国は異論を唱えにくい「生態系保護」を名目として管理を強める姿勢を示している。

領有権を争う比外務省は「主権と管轄権を有する不可分な地域だ」と抗議し、自然保護区の指定撤回を要求した。米国も「（周辺の）不安定化を招く計画を拒否する」との声明を発表し、フィリピン支持を打ち出した。

２４年１１月には、国連海洋法条約上、領海やＥＥＺの範囲を定める基準となる「領海基線」を一方的に定め、翌１２月には関連資料を国連に提出した。強引な現状変更を進める一環とみられ、国際社会に対して、礁の主権を誇示する狙いがあるようだ。

中国のこうした動きの背景には、２２年に発足したマルコス政権が米国と安全保障面での関係強化を進めていることがある。比国内で米軍が利用できる拠点を増やし、中距離ミサイルシステムを米国から調達する方針を打ち出した。中国は比の背後にいる米国に加え、同調する日豪などの動きを「対中包囲網」と捉えて反発している。

中比両政府は外交、国防担当者らによる協議を行っているものの、進展は得られていない。マルコス大統領は「我々は領土と人々を守り、防衛し続ける」と述べるなど、比政府も一歩も引かない構えを堅持している。