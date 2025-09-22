Image: James Pero / Gizmodo US

Metaは、米国時間2025年9月17〜18日に開催された同社の開発者会議「Meta Connect 2025」にて、アクションスポーツ向けのスマートグラス「Oakley Meta Vanguard」を発表しました。

まず、目を引くのはその派手なデザイン性です。このスマートグラスは、スキー場やジェットスキーなどアウトドアアクティビティでこそ真価を発揮するでしょう。そして、その見た目通りスポーツ用途に適した特徴がいくつもあります。

風の音にも負けないパワフルな音量

Image: James Pero / Gizmodo

なかでも顕著なのが、そのオーディオ性能です。Metaによれば、Vanguardは2025年夏に登場したオークリー（Oakley）のスマートグラス「Oakley Meta HSTN」より6デシベルも大きな音を出せると言います。実際に装着してみると、VanguardはHSTNよりも明らかに音量が大きいことに気づきました。

私はプロのスノーボーダーではないですが、昔スノーボードをしていた経験から言えるのは、山を本気で滑り降りるときには風の音に負けないスマートグラスが欲しくなるということ。今回、実際にその状況で試すことはできなかったですが、十分通用するのではないかと思います。

ちょっと重くなったけど、つけ心地は快適

そして、もう一つの特徴は優れた装着感です。短時間のデモで試してみたところ、テンプルの先端に柔軟性のあるチップが付いているため、つけ心地も快適でした。

ただし重量は、HSTNが53gなのに対し、Vanguardは63gとだいぶ重くなりました。長時間の使用でどれくらい頭への負担を感じるかどうなるかはわかりませんが、長年スポーツサングラスをつくってきたオークリーのノーズパッドは快適かつ高い防水性能で知られており、長時間の使用ではその点が重量感を打ち消してくれるかもしれません。

ガーミンとも連携

Image: James Pero / Gizmodo

さらに今回のデモでは、新しいフィットネス連携機能も試すことができました。ガーミン （Garmin）やストラバ（Strava）との連携により、ワークアウトやバイタルデータを記録・確認することが可能です。

デモではガーミンのスマートウォッチ（Forerunnerシリーズらしいが世代は不明）を腕につけて、その連携を確認しました。多くは試せなかったものの、Meta AIの音声アシスタントを使って健康データを取得することもできました。デモの際、「Hey Meta、私の心拍数は？」と聞いたところ、Vanguardはウォッチ画面の心拍数を正確に読み取ってくれました。

まあ悪くはない機能ですが、普通に腕時計をちらっと見れば済む話なのも事実。もしパラグライダー中で視線を逸らしたくない、という状況なら大いに役立つはずです。

伸びしろ大のMeta AI

しかしながら、Meta AI機能に関してはやや懐疑的なのが正直なところです。というのも、初代Ray-Banモデルを長時間使ってきたなかで、Meta AIに重い処理を任せる機能（場合によっては単純な音声アシスタントの指示ですら）が気まぐれに動くことを何度も経験してきたから。短いデモでは問題なく動きましたが、Meta AIを確実に信用するには、Metaにもう少し頑張っていただきたいところです。

なお、発売は10月29日を予定しており、価格は499ドル（約7万3000円）。この価格帯に見合うかどうかは、もう少しじっくり使ってみないとなんとも言えません。が、オークリーならではの高いファッション性と、大音量のオーディオ性能は傑出したものがありますね。