この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「明るいアパレルで働くお姉さんにインタビュー」という動画で、アパレル店員さん（23歳）が率直な仕事観やファッションへの思いを明かした。店員さんは「とりあえず、服関係ついておこうかなーっていう感じ」でこの業界に入ったとし、今の仕事を選んだ動機について語った。楽しい瞬間は「ないっすね」と即答し、「接客好きじゃないんです」と本音を吐露した一方で、「店舗のみんなはいい人です。だからやってる」と、職場の同僚との人間関係がモチベーションであることを明かしている。

また、気になる貯金額については「5万とか」とあっさり回答。給料の詳細を聞かれると「これ言ったらバレるんで」とはぐらかしたが、「アパレルだったらここしか給料いいとこないね」と自身の職場の環境の良さを示唆した。

学生時代にはファッションスタイリストを志し、アシスタントも経験したが「無給で生きていけないんで」と現実的な理由で断念したことを告白。また、「私、服オシャレな人嫌なんですよね」と語り、理想の男性ファッションについては「デニムに白Tでいいです」とシンプルを好む姿勢を示した。

アパレル業界を目指す学生へのアドバイスとしては「大学行かない方がいいです。高卒からアパレルの方が歴長いんで、昇格するの早いと思う。学校行っても意味ない」と力強くコメント。動画の最後は「好きな言葉は?」の問いに「かわいいとか」と返し、座右の銘は「ないです」と締めくくった。業界のリアルを語った新鮮なインタビュー動画となった。

