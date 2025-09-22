【シルバニアファミリー】『Aneひめ vol.19』に限定付録「ハスキーの赤ちゃんリンネア」♪
シルバニアファミリー『ハスキーの赤ちゃん リンネア』が付いてくる『Aneひめ vol.19』が9月26日に登場！
シルバニアファミリーの『ハスキーの赤ちゃん リンネア ドリームフェアリーセット』が、かわいいものが大好きな小学生向けの雑誌『Aneひめ』限定付録として登場。付録だけの特別デザインのドレスがかわいい、ハスキーの赤ちゃんリンネアは要チェックです♪
『ハスキーの赤ちゃん リンネア』は、工作付録の『お月さまのまほうのゆりかご』にのせて楽しんでね。
他にも、『シルバニアファミリー 40周年 アニバーサリーシール』がとじこみ付録として付いてくる。
誌面では『みんなが大好きなあの人も登場！ 人気者にJSのギモンきいてみた！』で、大人気漫画『メダリスト』の主人公・結束いのりちゃんへのスペシャルインタビューを掲載。原作者・つるまいかだによる豪華描き下ろしも収録されている。
『わくどき お仕事手帳』では、FRUITS ZIPPERが漫画に登場！？ こちらもお見逃しなく。
そして『大人気＆人気急じょうしょうキャラクター大集合！』では、おぱんちゅうさぎ&ちいかわ＆エスターバニーなどの気になるグッズ情報がいっぱい！
秋のトレンドが分かる人気ブランド特集、ヘアアクセ&ぼうしに合うヘアアレンジ、小学生向けの初めてのメイクレッスンページもたっぷり掲載、ボリューム満点。
豪華シルバニアファミリードールやかわいいもの、お洒落のトレンドを網羅できる『Aneひめ』をお楽しみに！
☆可愛いシルバニアファミリードールが付録として登場する『Aneひめ vol.19』イメージをチェック！（写真2点）＞＞＞
