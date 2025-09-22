『AneひめVol.19』

シルバニアファミリー『ハスキーの赤ちゃん　リンネア』が付いてくる『Aneひめ vol.19』が9月26日に登場！

シルバニアファミリーの『ハスキーの赤ちゃん　リンネア　ドリームフェアリーセット』が、かわいいものが大好きな小学生向けの雑誌『Aneひめ』限定付録として登場。付録だけの特別デザインのドレスがかわいい、ハスキーの赤ちゃんリンネアは要チェックです♪
『ハスキーの赤ちゃん　リンネア』は、工作付録の『お月さまのまほうのゆりかご』にのせて楽しんでね。
他にも、『シルバニアファミリー 40周年 アニバーサリーシール』がとじこみ付録として付いてくる。

誌面では『みんなが大好きなあの人も登場！　人気者にJSのギモンきいてみた！』で、大人気漫画『メダリスト』の主人公・結束いのりちゃんへのスペシャルインタビューを掲載。原作者・つるまいかだによる豪華描き下ろしも収録されている。

『わくどき　お仕事手帳』では、FRUITS ZIPPERが漫画に登場！？　こちらもお見逃しなく。

そして『大人気＆人気急じょうしょうキャラクター大集合！』では、おぱんちゅうさぎ&ちいかわ＆エスターバニーなどの気になるグッズ情報がいっぱい！

秋のトレンドが分かる人気ブランド特集、ヘアアクセ&ぼうしに合うヘアアレンジ小学生向けの初めてのメイクレッスンページもたっぷり掲載、ボリューム満点。

豪華シルバニアファミリードールかわいいもの、お洒落のトレンドを網羅できる『Aneひめ』をお楽しみに！

