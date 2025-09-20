西野七瀬と楽しむグラニフ秋冬グッズ♡新作とブランドムービー公開

グラニフは、2025年秋冬コレクションを9月16日(火)よりスタート。俳優の西野七瀬さんを起用したキャンペーン「GO！HAPPY！グラニフ！」では、ブランドムービーや新ビジュアルが公開されました。ムービー内では西野さん自身が歌うオリジナル楽曲「モーニングラニフ」や、振り付けも披露♪さらに、西野さん描きおろし作品を落とし込んだTシャツやマグカップも登場し、グラニフの世界観を一層楽しめます。

ブランドムービーで見せる新しい朝

新ブランドムービーの舞台は、グラニフアイテムに囲まれたお部屋。西野七瀬さんが新作コーデをまとい、キャラクターたちと過ごす楽しい朝が描かれています。

映像では、オリジナル楽曲「モーニングラニフ」を西野さんが歌唱。リズミカルな「グラニフ、フフフフ」の振り付けは、忙しい朝をちょっと楽しくしてくれる新習慣になりそうです。

西野七瀬さん描きおろしアイテム

Tシャツ

マグカップ

今回のコレクションでは、西野七瀬さんが特別に描きおろした作品『落ち着けない』を使用したTシャツ（\3,500／サイズSS～XXL）とマグカップ（\2,900）が発売。

彼女が考案した「どいやさん」と、グラニフの人気キャラクター「ビューティフルシャドー」が楽しげに描かれた遊び心あふれるデザインです。

公式オンラインストアや全国のグラニフ店舗で購入できます。

キャンペーン限定の楽しみもチェック

グラニフ公式Xでは、ムービー公開を記念したフォロー＆クイズキャンペーンを開催中。

オリジナル楽曲の歌詞にまつわるクイズに答えると、抽選で7名に限定雑貨セットが当たります。実施期間は9月30日(火)23:59まで。

キャンペーンやブランドムービーの詳細は特設サイトで公開されており、SNSでも随時最新情報が発信されています。

秋冬のファッションをもっと楽しく♡



西野七瀬さんとともに展開される「GO！HAPPY！グラニフ！」は、着る楽しさと遊び心を提案する特別なキャンペーン。

映像や楽曲、描きおろしアイテムなど、多彩な企画がそろうこの秋冬は、ファッションとライフスタイルをよりハッピーに彩ってくれます。

ぜひ公式ストアや店舗で、グラニフの世界観を体感してみてください。