¥¿¥ß¥ä¤«¤é¡Ö¥ß¥Ë¥¯ー¥Ñー¥ìー¥·¥ó¥°¡×¤Î1/10ÅÅÆ°RC¥«ー¤¬ÅÐ¾ì¡ª ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¥¥åー¥È¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤ò¼Â´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËºÆ¸½¡Ú¥¯¥ë¥Þ¤È¥Û¥Óー¡Û
¼«Æ°¼Ö»Ë¤Ë»Ä¤ë¾®¤µ¤ÊÂçÊª¡Ö¥ß¥Ë¥¯ー¥Ñー¡×
¥¿¥ß¥ä1/10ÅÅÆ°RC¥«ー¥·¥êー¥ºNo.747¡Ö¥ß¥Ë¥¯ー¥Ñー¥ìー¥·¥ó¥°¡×¡£¥Ü¥Ç¥£¤ÏÅÉÁõºÑ¤ß¡¢¥Û¥¤ー¥ë¥¢ー¥Á¤Î¥«¥Ã¥È¡¢¥Ü¥Ç¥£¥¥ã¥Ã¥Á¤Î·ê³«¤±²Ã¹©ºÑ¤ß¡£¼Ì¿¿¤Ï¥¥Ã¥È¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿¾õÂÖ¡£
1959Ç¯¤«¤é2000Ç¯¤Þ¤Ç¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ìó530ËüÂæ¤¬À¸»º¤µ¤ì¡¢20À¤µª¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¯¥ë¥Þ¡Ö¥«ー¥ª¥Ö¥¶¥»¥ó¥Á¥å¥êー¡×¤Î2°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿½éÂå¥ß¥Ë¡£Åö»þ¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤Á°ÎØ¶îÆ°¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼¼Æâ¶õ´Ö¤òºÇÂç¸Â¤Ë³ÎÊÝ¤·¤¿¼ÖÂÎ¹½À®¤È¡¢·Ú²÷¤ÊÁö¹ÔÀ¤ò¼Â¸½¤·¤¿³×¿·Åª¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤À¡£
1961Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¥¿¥¤¥×¤Î¥ß¥Ë¥¯ー¥Ñー¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥ìー¥¹¤ä¥é¥êー¤ÇÂç³èÌö¤ò¸«¤»¡¢ËÜ¹ñ¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦Ãæ¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÁö¤ê¤Î¥àー¥É¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥ß¥Ë¥¯ー¥Ñー¤òºÆ¸½¤·¤¿¡¢ÅÅÆ°RC¥«ー¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¥¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¥¥åー¥È¤Ê¥ß¥Ë¥¯ー¥Ñー¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤ò¥Ý¥ê¥«ー¥Ü¥Íー¥È¤ÇºÆ¸½¡£Á°¸å¤Î¥ªー¥Ðー¥Õ¥§¥ó¥Àー¤¬¹âÀÇ½¤ò¼çÄ¥¡£
¥Ý¥ê¥«ー¥Ü¥Íー¥ÈÀ½¥Ü¥Ç¥£¤Ï¥Û¥¤ー¥ë¥¢ー¥Á¤Î¥«¥Ã¥È¤ä¥Ü¥Ç¥£¥¥ã¥Ã¥ÁÍÑ¤Ë·ê³«¤±²Ã¹©ºÑ¤ß¡£¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¤ä¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥É¤Î¥Ô¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×¡¢¥¼¥Ã¥±¥ó¤Ê¤É¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î8ËÜ¥¹¥Ýー¥¯¥Û¥¤ー¥ë¤Ë60D¥é¥¸¥¢¥ë¥¿¥¤¥ä¤òÁõÃå¤·¤Æ¡¢RC¥µー¥¥Ã¥È¤Ç¤ÎÁö¤ê¤¬³Ú¤·¤¤1Âæ¤À¡£
¥·¥ãー¥·¤Ï2¼ï¤Î¶îÆ°Êý¼°¤È3¼ï¤Î¥Û¥¤ー¥ë¥Ùー¥¹¤«¤éÁªÂò
¥·¥ãー¥·¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊM¥µ¥¤¥º¤ÎMB-01¡£¥ß¥Ë¥¯ー¥Ñー ¥ìー¥·¥ó¥°¤ÏÁ°ÎØ¶îÆ°¡¦¥·¥çー¥È¥Û¥¤ー¥ë¥Ùー¥¹¡Ê210mm¡Ë»ÅÍÍ¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ãー¥·¤ÏÁ°ÎØ¶îÆ°¤È¸åÎØ¶îÆ°¤¬Áª¤Ù¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤Î¾ì¹ç¤â3¼ïÎà¤Î¥Û¥¤ー¥ë¥Ùー¥¹¤¬ÁªÂò¤Ç¤¤ë¥Þ¥ë¥Á¥Ñー¥Ñ¥¹·¿¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê2WD¥·¥ã¥·ー¡ÖMB-01¡×¤òºÎÍÑ¡£·Ú²÷¤ÊÁà½ÄÆÃÀ¤¬³Ú¤·¤á¡¢¼Â¼Ö¤Î¶îÆ°Êý¼°¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»ÅÍÍ¤¬¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ç¤¤ë¡£
¥ß¥Ë¥¯ー¥Ñー¥ìー¥·¥ó¥°¤Î¥¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¼Â¼Ö¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÁ°ÎØ¶îÆ°¤òºÎÍÑ¡£Á°¸åº¸±¦ÂÐ¾ÎÀß·×¤È¤·¤¿Â¤Þ¤ï¤ê¤Ï¡¢¥Õ¥ê¥¯¥·¥ç¥ó¥À¥ó¥Ñー¤òÁõÈ÷¤·¤¿¥À¥Ö¥ë¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥Üー¥ó¼°4ÎØÆÈÎ©·ü²Í¤À¡£¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¥âー¥¿ー¥Þ¥¦¥ó¥È¡×¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥®¥ä¥±ー¥¹¡×¡Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¡¢³ÆÉôÊ¬¤ò¥æ¥Ë¥Ã¥È²½¤·¤ÆÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ä¤¹¤¯¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Áö¹ÔÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ä¥âー¥¿ー¡¢RC¥á¥«¤òÅëºÜ¤·¤¿¥»¥ó¥¿ー¥Õ¥ìー¥à¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥®¥ä¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥ê¥ó¥±ー¥¸¤Î¸þ¤¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÁ°ÎØ¶îÆ°¤«¤é¸åÎØ¶îÆ°¤ËÊÑ¹¹²ÄÇ½¡£¸åÎØ¶îÆ°»þ¤Ï¥íー¡¦¥Ï¥¤¤Î2¼ïÎà¤Î¥âー¥¿ーÅëºÜ°ÌÃÖ¤¬Áª¤Ù¡¢Áà½ÄÆÃÀ¤Î°ã¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥·¥ãー¥·¤ÏÁ°ÎØ¶îÆ°¡¦¸åÎØ¶îÆ°¤¬Áª¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì3¼ïÎà¤Î¥Û¥¤ー¥ë¥Ùー¥¹¤¬ÁªÂò²ÄÇ½¡£
SPECIFICATIONS
¥¿¥ß¥ä1/10 RC¥«ー¥·¥êー¥ºNo.747¡Ö¥ß¥Ë¥¯ー¥Ñー¥ìー¥·¥ó¥°¡×
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹315¡ßÁ´Éý167¡ßÁ´¹â140mm
¥Û¥¤ー¥ë¥Ùー¥¹¡§210mm¡Ê¥·¥çー¥È¡Ë
¥È¥ì¥Ã¥É¡§Á°¸å¤È¤â140mm
¥¿¥¤¥äÉý¡¿·Â¡§Á°¸å¤È¤â25mm¡¿59mm
¥Õ¥ìー¥à¡§¥Ð¥¹¥¿¥Ö¥¿¥¤¥×
¶îÆ°Êý¼°¡§Á°ÎØ¶îÆ°
¥Ç¥Õ¥®¥ä¡§¼ù»éÀ½4¥Ù¥Ù¥ë¥¿¥¤¥×
¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡§3Ê¬³ä¥¿¥¤¥í¥Ã¥É¼°
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡§4ÎØ¥À¥Ö¥ë¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥Üー¥ó
¥À¥ó¥Ñー¡§Á°¸å¤È¤â¥Õ¥ê¥¯¥·¥ç¥ó
¥®¥äÈæ¡§5.83¡Ê¥¥Ã¥ÈÉ¸½à¤Î29T¥Ô¥Ë¥ª¥ó¡¿65T¥¹¥Ñー¥®¥ä»ÈÍÑ»þ¡Ë
¥âー¥¿ー¡§540¥¿¥¤¥×
¥¹¥Ôー¥É¥³¥ó¥È¥íー¥éー¡§ESC»ÅÍÍ¡ÊÊÌÇä¡Ë
²Á³Ê¡§1Ëü7380±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
https://www.tamiya.com/japan/products/58747/index.html
MINI trademarks used are licensed by BMW AG.
MINI¤Î¾¦É¸¤ÏBMW AG¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ß¥ä 1/10RC ¥ß¥Ë¥¯ー¥Ñー¥ìー¥·¥ó¥° ¡ÊMB-01¥·¥ãー¥·¡Ë
¥¿¥ß¥ä 1/10RC ¥ß¥Ë¥¯ー¥Ñー¥ìー¥·¥ó¥° ¡ÊMB-01¥·¥ãー¥·¡Ë