画像は実業之日本社の作品ページ（https://www.j-n.co.jp/books/978-4-408-17729-8/）より

【「帰ッテキタせぇるすまん」】 9月18日 発売 価格：660円

実業之日本社は、マンガ「帰ッテキタせぇるすまん」を9月18日に発売する。価格は660円。

本作は一話完結のオムニバス形式で描かれる藤子不二雄A氏の代表作。セールスマンの喪黒福造が人間の奥底にある欲望を導きだし、異空間へと誘っていく。

今回のコミックスには世界一周編や、1971年に発表された「黒ィせえるすまん」3作が収録されている。

なお7月より、Prime Videoにてロバート・秋山竜次さん主演による「笑ゥせぇるすまん」の実写ドラマが配信されている。

【「帰ッテキタせぇるすまん」あらすじ】

ココロのスキマ……お埋めします。

ドーーン！

喪黒福造（もぐろ ふくぞう）が、あなたを非日常世界へご案内。

セールスマンの喪黒福造が平凡な人間が心の底に持っている欲望を巧みに導きだし、異空間へと誘う……。

一話完結のオムニバス形式で、ブラックジョークを交えながら人間の本質であるいい加減さ、愚かさ、弱さを描く人気作。

女子高生に憧れるエリートサラリーマン、同僚にいつもカモられる負け犬会社員、超高層ビルに住む夢を持つ漫画家…喪黒が彼らに仕掛けた罠は……。1971年発表の「黒ィせえるすまん」３作も収録。



