藤子不二雄A
『藤子不二雄A』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2025年9月18日
2025年6月21日
2025年4月26日
2022年10月31日
2022年5月28日
2022年4月8日
2022年4月7日
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藤子不二雄Aさん死去 藤井貴彦アナが追悼の「どーん！」披露
特集の終盤、藤井貴彦アナは「笑ゥせぇるすまん」を夢中で見ていたと回想
スポニチアネックス
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「オバケのQ太郎」などに出演した声優・水島裕 藤子不二雄Aさん追悼
声優の水島裕はTwitterで「心からご冥福をお祈りいたします」と追悼
スポニチアネックス
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「少年サンデー」編集部が藤子不二雄Aさんを追悼「名作漫画を…」
訃報を受け、小学館の「少年サンデー」編集部がTwitterを更新
スポニチアネックス
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藤子不二雄A氏に悲しみと感謝「トキワ荘の仲間と再会されますように」
7日に自宅で亡くなったことが分かり、ネットでは悲しみと感謝の声が
スポニチアネックス
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中川翔子が藤子不二雄Aさん悼む「お酒飲んだり楽しい思い出ばかり」
大の漫画好きで知られる中川は「信じられないです」とショックを受けた様子
東スポWEB
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漫画家の藤子不二雄Aさんが死去 川崎市の自宅で見つかる
ライブドアニュース速報