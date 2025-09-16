¼ÆÅÄÍý·Ã¡¢ºÇ°¦¤ÎÊì¤¬º£Ç¯95ºÐ¤ÇÂ¾³¦¡£ÂçÀª¤Î¿Í¤¬»²Îó¤·¤¿¡È¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡É¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»×¤¤½ÐÏÃ¤â
9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë¡¢¼ÆÅÄÍý·Ã¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
º£Ç¯1·î¤ËºÇ°¦¤ÎÊì¤òË´¤¯¤·¤¿¼ÆÅÄ¡£º£²ó¤ÏÊì¤¬°ä¤·¤¿ÃåÊª¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
Êì¤Î¤³¤È¤ÏËèÆü»×¤¤½Ð¤·¡¢¿©Âî¤Ë¤ÏÊì¤Î¼Ì¿¿¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£Êì¤Ï95ºÐ¤ÇÂ¾³¦¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ´ü¤Þ¤ÇÌÜÉ¸¤ò»ý¤Á¡¢ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÉÙ»³¤Ç¶µ»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Êì¤Î¡È¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡É¤Ë¤Ï¡¢¶µ¤¨»Ò¤ä¶á½ê¤ÎÊý¤Ê¤ÉÂçÀª¤Î¿Í¤¬»²Îó¤·¤¿¡£
¼ÆÅÄ¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤Êì¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤±¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¸½ºß¤Ï¡¢É×¤È°¦¸¤¡¦À²¤ÎÊå¤È¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ë¼ÆÅÄ¡£¸¤¤ò»ô¤¤»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Ï³°¤Ë°û¤ß¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Àì¤é¼«Âð¤Ç°û¤ß²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤´¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Êì¤Ë¤Ê¤é¤¤¡¢¼ÆÅÄ¤â¡È¤´¶á½ê¤µ¤ó¡É¤È¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£