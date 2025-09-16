【べらぼう】恋川春町の破滅のきっかけ『鸚鵡返文武二道』は実際どんな物語なのか？蔦重の運命も暗転

天明9年（1789年。寛政元年）1月、蔦屋耕書堂より恋川春町『鸚鵡返文武二道（おうむがえし ぶんぶのふたみち。画：北尾政美）』が出版されました。

前年に出版された『悦贔屓蝦夷押領（よろこんぶ ひいきのえぞおし）』の売れ行きがよくなかったリベンジとして、満を持して書き上げた本作は、狙い通りに空前絶後の大ヒットを飛ばします。

しかしあまりの評判ゆえに当局の知るところとなり、発禁処分を下されてしまいました。

参考：

NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」、9月21日（日）放送予定の第36回「鸚鵡（おうむ）のけりは鴨（かも）」のストーリーにも大きく絡んでくる作品であることは、間違いありません。春町がどのような最期を遂げることになるのか、心して見届けましょう！

今回は、『鸚鵡返文武二道』がはたしてどんな内容だったのか、そのストーリーをたどってみましょう。

『鸚鵡返文武二道』プロローグ

叙

曲禮（きょくらい）に曰（いは）く鸚鵡よく言（ものいへ）ども飛鳥（ひちょう）とはなれず傾城（けいせい）よく言（ものいへ）ども訛言（かたこと）をはなれじ 予（よ）絵双紙（えぞうし）を津くるといへどもさらに人真似をはなれず鸚鵡に似たる■吉丁（きうくわんてう）の類なりと■云（しかいふ）

寿亭主人 春町 【意訳】曲礼（『礼記』の一篇）では、こう言っている。「オウムはよく言葉を話すが、大空を飛ぶことはできない。遊女も言葉巧みにお客を魅了するが、しょせんはありんす言葉で飾った田舎娘である。私は絵双紙（黄表紙）を作るが、所詮は人真似であり、オウムですらない九官鳥の類に過ぎない」と。

……曲礼にそんなこと書いてありましたっけ？これが春町先生ならではのアレンジであることは言うまでもありません。

自身をオウムですらない九官鳥と卑下しつつ、松平定信の記した『鸚鵡言（おうむのことば）』を諷刺しています。

それではさっそく、本編に入りましょう。

菅秀才の起用

恋川春町『鸚鵡返文武二道』より、延喜帝と菅秀才に召し出された武人たち。

時は醍醐天皇（だいごてんのう。延喜帝）の御代、天下泰平が続いたことから、人々は贅沢三昧で国を傾けつつありました。

帝は世の堕落を嘆き、自ら質素倹約の手本を示し、菅原道真の遺児・菅秀才（かん しゅうさい。創作人物）を起用します。

人々の性根を叩き直すために、菅秀才は名高い武人たちを招いて武芸を習わせるよう提言しました。

さっそく剣術指導には九郎判官こと源義経、弓術指南には鎮西八郎こと源為朝（ためとも）、そして馬術指導として小栗判官こと小栗兼氏（かねうじ）が召し出されます。

いずれも醍醐天皇とは時代の違う人物ですが、黄表紙の設定なんてそんなもの。気にしてはいけません。

トンチキな武芸の稽古

恋川春町『鸚鵡返文武二道』より、義経流トンチキ剣術の稽古。

さっそく三人は武芸の指導を行いました。

剣術指導の義経は、片方に天狗の面と羽根をつけさせ、横から大団扇で仰いで宙を舞わせます。もう片方が両手にそれぞれ刀と扇を持ちながら斬り合う様子は、さながら大道芸でした。

どちらも慣れない高下駄を履いて立ち回る足取りはおぼつかず、とても剣術どころではありません。

弓術指南の為朝は、その指導方法がなかなかワイルド。『和漢三才図絵』に登場する穿匈（せんきょう）人を連れて来ます。

穿匈人は胴体に穴があいているので、そこを射抜けば怪我をしません。と言うのは簡単ですが……。

馬術指導の兼氏は、初心者には木馬よりも人を馬に見立てて乗らせました。その背中には鞍を乗せ、口には轡（くつわ）をかけて手綱を引きます。

「先生の教え方は凄いが、賄賂を届けに行く駕籠の乗り方ならば、私の方が得意かも知れん」

とまぁこんな具合に、あちこちで稽古が繰り広げられました。

トンチキ武芸者たちが大暴れ！

恋川春町『鸚鵡返文武二道』より、瀬戸物屋の売り物を射抜くトンチキども。

しばらくすると、それぞれ学んだ武芸を試したくなるのが人の世の常。

弓術組は何でも射抜いてやろうと、古道具屋の兜や瀬戸物屋の兜鉢（どんぶり）など、いきなり射ては壊して回りました。

「おやめください、売り物を壊されては商売あがったりです」

「つべこべ言うなら、お前の頭を射抜いてやろうか」

いっぽう剣術組は義経の千人斬り伝説にあやかろうと、毎晩辻斬りに繰り出します。片手に扇、もう片手には木刀や竹刀を持って、道行く人を滅多打ちに。

「我こそは義経の門人、免許皆伝であるぞ」

「転んだ尻をぶっ叩き、これで九百九十九人目。あと一人で千人斬り達成だ」

そして馬術組は、小栗判官が暴れ馬を乗りこなした伝承を、陰馬つまり陰間（男娼）に乗ったと勘違い。さっそく遊郭や陰間茶屋へ繰り出します。

「まったく、酔狂なお客もあったものだ……」

お金がなくなったら今度は道行く女性や子供に乗りかかろうとする始末。当然あちこちでトラブルになりました。

凧を揚げれば世が治まる？

恋川春町『鸚鵡返文武二道』より、辻斬りごっこに励むトンチキども。これなら「ぬらくら」の方がよほどマシ。

さて、政を菅秀才に丸投げ……もとい一任されていた醍醐天皇は、久しぶりに高殿から都の様子をご覧になると……。

高き屋に 登りて見れば 騒ぎ立つ 民の気取りは 間違いにけり 【元ネタ】高き家（や）に 登りて見れば 煙立つ 民の竃（かまど）は 賑（にぎは）ひにけり（※仁徳天皇）

こりゃいかん。慌てて菅秀才を呼び出し、武ばかりでなく文（学問）も奨励するように仰せつけられます。

菅秀才「経世済民の道を心得た者を探し出しましょう」

帝「ケイザイとは何じゃ？野菜の一種か？」

聞かなかったことにした菅秀才は、文武両道に通じた大江匡房（おおえの まさふさ）を招きました。彼も時代が違うとか、そういうことは気にしないでください。

大江「学問所のテキストには、菅秀才様が書かれた『九官鳥の言葉』を採用いたしましょう」

※この書物が松平定信『鸚鵡言』をモデルにしていることは、言うまでもありません。

大江匡房が日々学問所で講義したところ、『九官鳥の言葉』は分かりやすいと大層な評判です。

大江「政治のキモは、時（時機）と勢い（時勢）と位（品格や道理）が大切です。この『九官鳥の言葉』では、政治を正月の凧揚げに喩えています」

「へぇ、凧を揚げれば世の中が治まるのか。さすが菅秀才様だなぁ」

大いに誤解されているようですが、そのうち気づくんじゃないでしょうか。

鳳凰に麒麟までやって来た！

恋川春町『鸚鵡返文武二道』より、みんなで凧を揚げていたら、本物の鳳凰がやって来た！

帝の聖徳・菅秀才の才知・大江の儒学が合わさったことで、今やすべての人々が文武両道に邁進するようになりました。

文（筆）を右手に、武（刀）を左腰に、四書五経など漢籍を読みこなすようになったそうです。

「経済は『韓非子（かんぴし）』、呑むなら剣菱（けんびし）に限る」

学問熱の高まりによって孝悌忠信の道が盛んとなり、先ほどの『九官鳥の言葉』もベストセラーになりました。

「そう言えば、凧を揚げれば天下が治まると『九官鳥の言葉』にあったなぁ」

だったらみんなで凧を揚げよう……我も我もと凧揚げを始めたので、仲間がいると勘違いした鳳凰（ほうおう。瑞鳥）が飛んできます。

「まさか凧を仲間と見間違えるなどあるものか。めでたい聖代だから出てきただけだ」

これは誠にめでたいと、人々は鳳凰を生け捕りにして、大徳寺前の茶店で飼わせました。

茶屋は鳳凰茶屋と呼ばれて大繁盛。めでたいついでに麒麟もやって来ましたが、鳳凰を飼う檻の片隅に置くという扱いだったそうです。

鳳凰と麒麟が一度に出てくるとは、何とめでたいことだろう。めでたしめでたし。

終わりに

恋川春町『鸚鵡返文武二道』より、左下で不貞腐れる麒麟は、何を諷刺しているのだろう？

今回は恋川春町の渾身作『鸚鵡返文武二道』について、ざっくりとしたストーリーを紹介してきました。

タイトルからも、永年の盟友である朋誠堂喜三二『文武二道万石通（ぶんぶのふたみち まんごくどおし）』を巧みに「おっかぶせ」ていることが分かります。

しかしこの事から、田沼派を叩いていた『文武二道万石通』までもが発禁処分のとばっちりを受けることになりました。

喜三二は黄表紙から引退し、春町は命を落とすことになります（死因は病気や自害など諸説あり）。

「べらぼう」では春町がどのような最期を遂げることになるのか、心して見届けましょう！

※関連記事：

【べらぼう】幸せを見つけた歌麿、定信の真意、おていの恐れた事態が現実に…？9月14日放送の解説・レビュー

【べらぼう】ついに春町の悲劇の結末が描かれる？次回9月21日放送のあらすじ＆場面写真、相関図が公開

※参考文献：

恋川春町『鸚鵡返文武二道 3巻』国立国会図書館デジタルコレクション棚橋正博ら注解『新編日本古典文学全集79 黄表紙 川柳 狂歌』小学館、1999年7月

※トップ画像：大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより ©️NHK