オンが最新技術「ライトスプレー」を実演披露　原宿駅前に展示スペースをオープン

「オン（On）」が、ブランドの最新テクノロジーを体感できるスペース「On Labs Tokyo」を原宿駅前のヨドバシJ6ビルディングにオープンする。期間は9月13日から21日まで。オープンに先駆けて、メディア関係者向けに内部を公開した。

On Labs Tokyoは、明日開幕する世界陸上に合わせてオープン。会場は2フロア構成で、1階には、オンのイノベーションを体感できる展示や、「クラウドブルーム ストライク LS（Cloudboom Strike LS）」をはじめとした最新アイテムを販売するショップエリアを備える。2階には、同大会に出場するオン契約アスリート専用の休憩スペース「アスリートスペース」に加えて、一般客向けに「コーヒーバー（Coffee Bar）」を併設したコミュニティスペースを用意する。

コミュニティスペースでは、山梨県甲府市のコーヒースタンド「AKITO COFFEE」が提供する無料ドリンクが楽しめるほか、アスリートを迎えたトークイベントやコミュニティラン、DJによるライブイベント、オリジナルのうちわが作れる書道ワークショップなどを日替わりで開催する。来場やイベントの参加には、事前登録が必要。現在、公式サイトから登録を受け付けている。

オープンに際して来日したオンの共同創業者で執行役員のオリヴィエ・ベルンハルド（Olivier Bernhard）氏は、「世界陸上を機に、この美しいスペースをオープンできることを大変光栄に思います。15年前、会社を設立した当時は、今日このように皆様の前に立つことになるとは夢にも思っていませんでした。皆様の多大なる支援に心より感謝すると同時に、イベントの成功に向けて尽力してくれたチームメンバーを誇りに思います。ここは、私たちのストーリーやイノベーション、製品、コミュニティが一堂に会する場所です。トップアスリートだけではなく、すべてのアスリートが享受するべき快適なレーシングシューズを開発し続けるオンのテクノロジーを身をもって体感いただけるスペースになっているので、ぜひお楽しみください」とコメントした。

最新技術「ライトスプレー」を実演

1階の展示スペースでは、オンの最新技術「ライトスプレー（LightSpray）」を実演。ライトスプレーは、ロボットが特殊なフィラメントをミッドソールに噴射し、螺旋状に繰り返すことでアッパーを製造する技術で、これまで複数工程を要していたアッパーの製造を単一工程に短縮。製造時間も大幅に短縮し、片足につき約3分で完成する仕組みだ。

同技術を取り入れたランニングシューズ「クラウドブルーム ストライク LS」は、すでに多くのトップアスリートに愛用されており、2024年のパリ五輪で銅メダルに輝いたケニアのヘレン・オビリ選手や、今年の東京マラソンで女子優勝を果たしたストゥメ・アセファ・ケベデ選手が着用していたことでも知られる。

同テクノロジーは、研究者のヨハネス・フォークヒャート（Johannes Voelchert）氏が、グルーガンから着想を得て開発。ハロウィーン用にクモの巣のようなものを生成するおもちゃを見て、「グルーガンのフィラメントから直接テキスタイルを生成できるのではないか」と考え、個人で制作に当たった。その後、ミラノで開催されたデザインフェアで完成品を披露したところ、オンの従業員の目に留まり、協業が実現したという。

ライトスプレーは、縫製や接着、染色といった従来の工程をカットした製造プロセスによって、製造時の水の消費量や廃棄、二酸化炭素排出量を大きく削減しているのが特徴。オリヴィエ氏は同技術を「単なる製品やテクノロジーではなく、スポーツシューズ業界に風穴を開ける技術であり、シューズの製造方法そのものを革命的に変えました。今回、皆様にご覧いただくのは、ライトスプレーが持つ可能性における序章に過ぎません」とコメント。今後のさらなる開発や、同技術を応用した製品リリースの可能性を示唆した。

なお、展示スペースには、実際に「クラウドブルーム ストライク LS」を試着し、トレッドミルを走ることができる「スポーツラボ」を併設。ライトスプレーによるテクノロジーを身をもって体験することができる。

■On Labs Tokyo

期間：9月13日（土）〜9月21日（日）

所在地：渋谷区神宮前6-35-6 ヨドバシJ6ビルディング

