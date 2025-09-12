¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025¡ÙÂè2ÃÆ³«ºÅ¡ªÄ¶Âç·¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î¡×¿©¤Ù¤¿¤¤ÊüÂê
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¡¼¥±¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢Ä¾²Ð¾Æ¤¤Î100¡ó¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¤Î¹á¤Ð¤·¤¯¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤òËþÂ¤¤¤¯¤Þ¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ë¥Ó¡¼¥Õ4Ëç¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡È¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡É¤Î¿©¤Ù¤¿¤¤ÊüÂê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025¡Ù¤òÇ¯3²ó¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡Ö¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025 ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¢£³Æ²ó¿Í¿ô¸ÂÄê¤Ç¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î ¥¶¡¦¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡Ù¤Î¿©¤Ù¤¿¤¤ÊüÂê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
2025Ç¯Âè2ÃÆ¤Ï¡¢½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÆàÎÉ¸©¤ò²Ã¤¨¤¿²áµîºÇÂ¿¤ÎÁ´¹ñ50Å¹ÊÞ¤Ø³ÈÂç¤·¡¢¤Þ¤¿²áµîºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë7Æü´Ö³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¿·¤µ¤Ã¤Ý¤í¥µ¥ó¥Ô¥¢¥¶Å¹¡¢ÂÓ¹Å¹¡¢ÀçÂæ±ØÁ°Å¹¡¢¤ªÃã¤Î¿å¥µ¥ó¥¯¥ì¡¼¥ëÅ¹¡¢³÷ÅÄ±ØÅì¸ýÅ¹¡¢ÂçÄÍ±ØÆî¸ýÅ¹¡¢ÀõÁð¶¶Åì¸ý±ØÁ°Å¹¡¢ÅÔÎ©Âç³Ø±ØÁ°Å¹¡¢ÀÖºä¸«ÉíÅ¹¡¢ÀÄÊª²£Ãú±ØÁ°Å¹¡¢²¼ËÌÂô±ØÆî¸ýÅ¹¡¢¥¥Æ¥é¥¿¥¦¥óÄ´ÉÛÅ¹¡¢¹ñÊ¬»û±ØÆî¸ýÅ¹¡¢À¾È¬²¦»ÒÅ¹¡¢°æÅÚ¥öÃ«±ØÁ°Å¹¡¢¤½¤è¤é²£ÉÍ¹âÅÄÅ¹¡¢¥»¥ó¥¿¡¼ËÌ±ØÁ°Å¹¡¢Àîºê¥¼¥í¥²¡¼¥ÈÅ¹¡¢Luz¾ÅÆîÄÔÆ²Å¹¡¢²£¿Ü²ìÃæ±ûÅ¹¡¢ÂçµÜÀ¾¸ýÅ¹¡¢±ºÏÂÃçÄ®Å¹¡¢ËÌ±ºÏÂ±ØÁ°Å¹¡¢ÅìÉðÄ«²âÅ¹¡¢½ÕÆüÉô±ØÁ°Å¹¡¢¤½¤è¤éÆþÁ¾±ØÁ°Å¹¡¢Á¥¶¶Å¹¡¢±º°Â±ØÁ°Å¹¡¢ÇðÇßÎÓÆ²¥Ó¥ëÅ¹¡¢ÄÅÅÄ¾Â±ØÆî¸ýÅ¹¡¢¥Ú¥ê¥¨°ðÌÓ³¤´ßÅ¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÈ¬ÀéÂåÎÐ¤¬µÖÅ¹¡¢¥æ¡¼¥«¥ê¤¬µÖÅ¹¡¢¥È¥Ê¥ê¥¨¥¯¥ì¥ª¤Ä¤¯¤ÐÅ¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÂÀÅÄÅ¹¡¢¥¢¥Ô¥¿ÀéÂåÅÄ¶¶Å¹¡¢º£ÃÓÅ¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥óÀé¼ïÅ¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥ó²¬ºêÈþ¹çÅ¹¡¢Á¥¾ìÆîµ×Êõ»ûÅ¹¡¢Ã«Ä®»ÍÃúÌÜ±ØÁ°Å¹¡¢ÇßÅÄÃã²°Ä®Å¹¡¢¥Õ¥ì¥¹¥Ý°¤ÇÈºÂÅ¹¡¢¤½¤è¤éÄ¹¸¶±ØÁ°Å¹¡¢»°µÜ¤¤¤¯¤¿¥í¡¼¥ÉÅ¹¡¢ºåµÞ°ËÃ°Å¹¡¢¥¢¥¹¥ÆÀîÀ¾Å¹¡¢É±Ï©Âç¼êÁ°ÄÌ¤êÅ¹¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÁÂçÄÅµþÅ¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥óÉÙÍºÆîÅ¹¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦9·î29Æü¡Ê·î¡Ë¡¦9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î7Æü´Ö¡¢³ÆÆü14»þ30Ê¬¡Á¡¢16»þ¡Á¡¢17»þ30Ê¬¡Á¡¢19»þ¡Á¡¢³Æ²ó¿Í¿ô¸ÂÄê¤Ç¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î ¥¶¡¦¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡Ù¤Î¿©¤Ù¤¿¤¤ÊüÂê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
Ëè²ó¥Á¥±¥Ã¥ÈÂ¨´°Çä¤Î¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Ù¤Î2025Ç¯Âè2ÃÆ¤ò¡¢¹¥É¾¤Ë¤Ä¤³«ºÅ¥¨¥ê¥¢¤ò³ÈÂç¤·¡¢½é³«ºÅ¤ÎÆàÎÉ¸©¤ò´Þ¤àÁ´¹ñ50Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢Ä¾²Ð¾Æ¤¤Î100¡ó¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¤Î»Ý¤µ¤È¡¢¡ÖßîÀ½¿É¸ý¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Õ¥ì¡¼¥¯¡×¤Î¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¿É¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤ëÄ¶Âç·¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î ¥¶¡¦¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡Ù¡ÊÁí¥«¥í¥ê¡¼1,390kcal*1¡¢Áí½ÅÎÌ453g*2¡Ë¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤ÊüÂê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î ¥¶¡¦¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡Ù¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Õ¥é¥¤¡ÊS¡Ë¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¡ÊM¡Ë³Æ¾¦ÉÊ¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì´°¿©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ò·ï¤Ë¡¢¤¤¤º¤ì¤âÀ©¸Â»þ´Ö45Ê¬°ÊÆâ¤Ç¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¤Î¿©¤Ù¤¿¤¤ÊüÂê¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î ¥¶¡¦¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡Ù¤Ï¡¢Ä¾²Ð¾Æ¤¤Î100¡ó¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¥£4Ëç¤Ë¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¥¹¥é¥¤¥¹4Ëç¤ò½Å¤Í¡¢¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥Þ¥è¥½¡¼¥¹¤ËÅâ¿É»Ò¤Î¿ÉÌ£¡ß¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î»ÝÌ£¡¢Æ¦ÈÄ¾ß¤Î±£¤·Ì£¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¡ÖÆÃÀ½¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥½¡¼¥¹¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖßîÀ½¿É¸ý¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Õ¥ì¡¼¥¯¡×¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡¢Áí¥«¥í¥ê¡¼1,390kcal*1¡¢Áí½ÅÎÌ453g*2¤Î»Ý¤µ¤È¿É¤µ¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÄ¶Âç·¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¡£
¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025¡Ù¤Ï»öÁ°¤Î»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Âè2ÃÆ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë11»þ¤è¤ê¡¢ÀìÍÑ¤Î»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£´õË¾¤ÎÅ¹ÊÞ¡¦Æü»þ¤òÁªÂò¤Î¾å¡¢¹ØÆþ¤Î¤³¤È¡£»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÅ¹Æ¬¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤Ê¤¤¡£»²²Ã¼Ô¤Ë¤ÏÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¸ÂÄê¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼T¥·¥ã¥Ä¡Ê1Ëç¡Ë¡×¤È¡Ö¸ÂÄê¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê1Ëç¡Ë¡×¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê1Ëç¡Ë¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Ù¤Î»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏËè²óÈÎÇä³«»Ï¸å¤¹¤°¤Ë´°Çä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤¹¤ë¡£Çä¤êÀÚ¤ì¤Î¾ì¹ç¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤Î¤³¤È¡£
¡Ø¿©¤ÙÊüÂê¹¥¤¤Î³§ÍÍ¤â¡¢Âç·¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¹¥¤¤Î³§ÍÍ¤â¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÄ¾²Ð¾Æ¤¤Î100¡ó¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¥£4Ëç¤È¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¿É¤µ¤Î¡ÖßîÀ½¿É¸ý¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Õ¥ì¡¼¥¯¡×¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ëÄ¶Âç·¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î ¥¶¡¦¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡Ù¤Î¿©¤Ù¤¿¤¤ÊüÂê¤ò¡¢ËþÂ¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ù
¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025¡ÙÂè2ÃÆ¤Î»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é
URL¡§https://bk-japan.myshopify.com
¡ã³µÍ×¡ä
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025
¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§
¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¿·¤µ¤Ã¤Ý¤í¥µ¥ó¥Ô¥¢¥¶Å¹¡ÊËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¸üÊÌ¶è¸üÊÌÃæ±û2¾ò5-7-2 ¥µ¥ó¥Ô¥¢¥¶ 1F¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ÂÓ¹Å¹¡ÊËÌ³¤Æ»ÂÓ¹»ÔÀ¾5¾òÆî34-26¡Ë
¡ÚµÜ¾ë¡Û
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ÀçÂæ±ØÁ°Å¹¡ÊµÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶èÃæ±û3-7-1¡Ë
¡ÚÅìµþ¡Û
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¤ªÃã¤Î¿å¥µ¥ó¥¯¥ì¡¼¥ëÅ¹¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ½Ù²ÏÂæ4-3 ¿·¤ªÃã¤Î¿å¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° B1F¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ³÷ÅÄ±ØÅì¸ýÅ¹¡ÊÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è³÷ÅÄ5-8-7¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ÂçÄÍ±ØÆî¸ýÅ¹¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÂçÄÍ2-45-8 ¥Ë¥Ã¥»¥¤ÂçÄÍ±ØÁ°¥Ó¥ë 1F¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ÀõÁð¶¶Åì¸ý±ØÁ°Å¹¡ÊÅìµþÅÔÂæÅì¶èÀõÁð¶¶1-30-1 ÀõÁð¶¶Åì¸ý¥Ó¥ë 2F¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ÅÔÎ©Âç³Ø±ØÁ°Å¹¡ÊÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÃæº¬1-2-7¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ÀÖºä¸«ÉíÅ¹¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä3-18-7¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ÀÄÊª²£Ãú±ØÁ°Å¹¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÆîÉÊÀî3-5-2¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ²¼ËÌÂô±ØÆî¸ýÅ¹¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èËÌÂô2-13-7¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¥¥Æ¥é¥¿¥¦¥óÄ´ÉÛÅ¹¡ÊÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»ÔµÆÌîÂæ1-33-3 ¥¥Æ¥é¥¿¥¦¥óÄ´ÉÛ 1F¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¹ñÊ¬»û±ØÆî¸ýÅ¹¡ÊÅìµþÅÔ¹ñÊ¬»û»ÔÆîÄ®3-18-3¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° À¾È¬²¦»ÒÅ¹¡ÊÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»ÔÀé¿ÍÄ®2-2-8 ¤µ¤¯¤é¥¬¡¼¥Ç¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢ 1F¡Ë
¡Ú¿ÀÆàÀî¡Û
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° °æÅÚ¥öÃ«±ØÁ°Å¹¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÆî¶è°æÅÚ¥±Ã«ÃæÄ®161¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¤½¤è¤é²£ÉÍ¹âÅÄÅ¹¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¹ÁËÌ¶è¹âÅÄÀ¾1-1-47 ¤½¤è¤é²£ÉÍ¹âÅÄ 1F¡¦2F¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¥»¥ó¥¿¡¼ËÌ±ØÁ°Å¹¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶èÃæÀîÃæ±û1-30-1¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° Àîºê¥¼¥í¥²¡¼¥ÈÅ¹¡Ê¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔÀîºê¶è¾®ÀîÄ®1-1 Àîºê¥¼¥í¥²¡¼¥È 1F¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° Luz¾ÅÆîÄÔÆ²Å¹¡Ê¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»ÔÄÔÆ²¿ÀÂæ1-2-12 Luz¾ÅÆîÄÔÆ² 1F¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ²£¿Ü²ìÃæ±ûÅ¹¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¼ã¾¾Ä®1-1¡Ë
¡Úºë¶Ì¡Û
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ÂçµÜÀ¾¸ýÅ¹¡Êºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶èºùÌÚÄ®1-6-2 ÂçµÜ¤½¤´¤¦¥Ó¥ëÆâÀìÌçÅ¹³¹ 1F¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ±ºÏÂÃçÄ®Å¹¡Êºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô±ºÏÂ¶èÃçÄ®1-1-8¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ËÌ±ºÏÂ±ØÁ°Å¹¡Êºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô±ºÏÂ¶èËÌ±ºÏÂ4-5-2 °Ë¿á¥Ó¥ë 1F¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ÅìÉðÄ«²âÅ¹¡Êºë¶Ì¸©Ä«²â»ÔËÜÄ®2-13-1 ¥¨¥¥¢Ä«²â 1F¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ½ÕÆüÉô±ØÁ°Å¹¡Êºë¶Ì¸©½ÕÆüÉô»ÔÃæ±û1-2-1¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¤½¤è¤éÆþÁ¾±ØÁ°Å¹¡Êºë¶Ì¸©¶¹»³»ÔÆîÆþÁ¾540-1 ¤½¤è¤éÆþÁ¾±ØÁ° 2F¡Ë
¡ÚÀéÍÕ¡Û
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° Á¥¶¶Å¹¡ÊÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»ÔËÜÄ®3-1-1¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ±º°Â±ØÁ°Å¹¡ÊÀéÍÕ¸©±º°Â»ÔËÌ±É1-17-17¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ÇðÇßÎÓÆ²¥Ó¥ëÅ¹¡ÊÀéÍÕ¸©Çð»ÔÇð1-2-35¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ÄÅÅÄ¾Â±ØÆî¸ýÅ¹¡ÊÀéÍÕ¸©½¬»ÖÌî»ÔÄÅÅÄ¾Â1-1-1¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¥Ú¥ê¥¨°ðÌÓ³¤´ßÅ¹¡ÊÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶è¹â½§3-24-2 ¥Ú¥ê¥¨°ðÌÓ³¤´ß 1F¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÈ¬ÀéÂåÎÐ¤¬µÖÅ¹¡ÊÀéÍÕ¸©È¬ÀéÂå»ÔÎÐ¤¬µÖ 2-1-3 ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÈ¬ÀéÂåÎÐ¤¬µÖ 2F¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¥æ¡¼¥«¥ê¤¬µÖÅ¹¡ÊÀéÍÕ¸©º´ÁÒ»Ô¥æ¡¼¥«¥ê¤¬µÖ3-4-11¡Ë
¡Ú°ñ¾ë¡Û
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¥È¥Ê¥ê¥¨¥¯¥ì¥ª¤Ä¤¯¤ÐÅ¹¡Ê°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¸ãºÊ1-7-1 ¥È¥Ê¥ê¥¨¥¯¥ì¥ª¤Ä¤¯¤Ð 1F¡Ë
¡Ú·²ÇÏ¡Û
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÂÀÅÄÅ¹¡Ê·²ÇÏ¸©ÂÀÅÄ»ÔÀÐ¸¶Ä®81 ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÂÀÅÄ 1F¡Ë
¡Ú°¦ÃÎ¡Û
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¥¢¥Ô¥¿ÀéÂåÅÄ¶¶Å¹¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶èÀéÂåÅÄ¶¶2-1-1 ¥¢¥Ô¥¿ÀéÂåÅÄ¶¶ 1F¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° º£ÃÓÅ¹¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶èº£ÃÓ1-30-6¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥óÀé¼ïÅ¹¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶èÀé¼ï2-16-13 ¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥óÀé¼ï 1F¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥ó²¬ºêÈþ¹çÅ¹¡Ê°¦ÃÎ¸©²¬ºê»ÔÈþ¹çÄ®¤Ä¤à¤®Æî1-1 ¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥ó²¬ºêÈþ¹ç 1F¡Ë
¡ÚÂçºå¡Û
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° Á¥¾ìÆîµ×Êõ»ûÅ¹¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆîµ×Êõ»ûÄ®3-4-14¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° Ã«Ä®»ÍÃúÌÜ±ØÁ°Å¹¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆâËÜÄ®1-2-15¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ÇßÅÄÃã²°Ä®Å¹¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÃã²°Ä®4-6¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¥Õ¥ì¥¹¥Ý°¤ÇÈºÂÅ¹¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»ÔÀ¾¶èÎ©ÇäËÙ6-3-8 ¥Õ¥ì¥¹¥Ý°¤ÇÈºÂ 1F¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¤½¤è¤éÄ¹¸¶±ØÁ°Å¹¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»ÔÊ¿Ìî¶èÄ¹µÈÄ¹¸¶Åì2-2-35 ¤½¤è¤éÄ¹¸¶±ØÁ° 2F¡Ë
¡ÚÊ¼¸Ë¡Û
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° »°µÜ¤¤¤¯¤¿¥í¡¼¥ÉÅ¹¡ÊÊ¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è»°µÜÄ®1ÃúÌÜ6-12¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ºåµÞ°ËÃ°Å¹¡ÊÊ¼¸Ë¸©°ËÃ°»ÔÀ¾Âæ1-3-5¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¥¢¥¹¥ÆÀîÀ¾Å¹¡ÊÊ¼¸Ë¸©ÀîÀ¾»Ô±ÉÄ®25-1 ¥¢¥¹¥ÆÀîÀ¾ 1F¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° É±Ï©Âç¼êÁ°ÄÌ¤êÅ¹¡ÊÊ¼¸Ë¸©É±Ï©»ÔÇò¶äÄ®20¡Ë
¡Ú¼¢²ì¡Û
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¥Ö¥é¥ó¥ÁÂçÄÅµþÅ¹¡Ê¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»ÔÆóËÜ¾¾1-1 ¥Ö¥é¥ó¥ÁÂçÄÅµþ 1F¡Ë
¡ÚÆàÎÉ¡Û
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥óÉÙÍºÆîÅ¹¡ÊÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»ÔÀÐÌÚÄ®100-1 ¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥óÉÙÍºÆî 1F¡Ë
¼Â»ÜÆü»þ¡§2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦9·î29Æü¡Ê·î¡Ë¡¦9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ÆÆü14»þ30Ê¬¡Á¡¢16»þ¡Á¡¢17»þ30Ê¬¡Á¡¢19»þ¡Á¡¢³Æ²ó¿Í¿ô¸ÂÄê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Æü¡¢»þ´ÖÂÓ¤¬¤¢¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸¤«¤é³ÎÇ§¤Î¤³¤È¡£
À©¸Â»þ´Ö¡§45Ê¬´Ö
¢¨´°Á´Æþ¤ìÂØ¤¨À©¤Ç¤¹¡£¢¨¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼¤Ï30Ê¬·Ð²á»þÅÀ¡£
¢¨¤ª¤«¤ï¤ê¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾¦ÉÊ¤ò´°¿©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ò·ï¤Ë¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¡£¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Õ¥é¥¤¤ò´°¿©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò´°¿©¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¤ß¤ª¤«¤ï¤ê¤¬²ÄÇ½¡£
»²²Ã¿Í¿ô¡§³Æ²ó6¡Á8Ì¾ÍÍ¸ÂÄê
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î ¥¶¡¦¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Õ¥é¥¤¡ÊS¡Ë¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¡ÊM¡Ë¤Î¥»¥Ã¥È
¢¨¤ª¤«¤ï¤ê¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾¦ÉÊ¤ò´°¿©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ò·ï¤Ë¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Õ¥é¥¤¤ò´°¿©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò´°¿©¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¤ß¤Î¤ª¤«¤ï¤ê¤¬²ÄÇ½¡£
»² ²Ã Èñ ¡§3,900±ß
ÆÃ¡¡¡¡Åµ¡§¸ÂÄê¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼T¥·¥ã¥Ä¡Ê1Ëç¡Ë¡¢¸ÂÄê¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê1Ëç¡Ë¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê1Ëç¡Ë
»²²ÃÊýË¡¡§2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë11»þ¤è¤ê¡¢ÀìÍÑ¤ÎÍ½ÌóWEB¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Å¹Æ¬¤ÇÈÎÇä¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÒÃí°Õ»ö¹à¡Ó
¢¨»öÁ°¤ËÀìÍÑ¤ÎÍ½ÌóWEB¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤´¹ØÆþ¤¬É¬Í×¡£
¢¨»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¢¨¹ØÆþ¤ÏÀèÃå½ç¤Î¤¿¤á¡¢¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤â¤´¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤Î¤³¤È¡£
¢¨»öÁ°¤Ë¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¤òÊ¶¼º¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ë¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»Ü»þ´Ö¤Î5Ê¬Á°¤Þ¤Ç¤ËÍèÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¡£
¢¨»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Å¾Çä¤Ï¶Ø»ß¡£
¢¨²áÅÙ¤ÊÁá¿©¤¤¡¢Âç¿©¤¤Åù¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉÅù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅö¼Ò¤ÏÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤¹¤ë¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£¤´Î»¾µ¤Î¤³¤È¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÊÑ¹¹¤Ë¤è¤êÍ½¹ðÌµ¤¯¾¦ÉÊÀß·×¡¢²Á³Ê¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¢¨¶â³Û¤ÏÁ´¤ÆÁí³ÛÉ½¼¨¡ÊÀÇ¹þ¤ß²Á³Ê¡Ë¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡£
¢¨½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢¼Â»Ü¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤Î¤³¤È¡£
2025Ç¯¤Ï¿©¤Ù¤¿¤¤ÊüÂê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÇ¯3²ó³«ºÅÍ½Äê¡ª
¤µ¤é¤Ë³Æ²ó¤Ç¥Ð¡¼¥¬¡¼´°¿©¿ô¤¬Â¿¤¤Êý¤ò¤´¾·ÂÔ¤¹¤ë
¡Ö¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025 ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¤ò³«ºÅ¡ª
2025Ç¯¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¤ÏÄ¶Âç·¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò»×¤¦Â¸Ê¬³Ú¤·¤á¤ë¿©¤Ù¤¿¤¤ÊüÂê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025¡Ù¤òÇ¯3²ó³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³Æ²ó¤Ç¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò´°¿©¤·¤¿¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿3Ì¾ÍÍ¡Ê·×9Ì¾ÍÍ¡Ë¤ò2026Ç¯1·î¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¡Ö¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025 ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¤Ø¾·ÂÔ¤¹¤ë¡£
¢¨¾¤¤·¾å¤¬¤é¤ì¤¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¿ô¤¬Æ±¿ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢»Ä¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î½ÅÎÌ¤ò·×ÎÌ¤·È½ÃÇ¤¹¤ë¡£
¢¨½ÅÎÌ¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÃêÁª¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤´Î»¾µ¤Î¤³¤È¡£
¢¨³«ºÅÆü»þ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
2025Ç¯5·î³«ºÅ¤Î¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025¡ÙÂè1ÃÆ
ºÇ¹âËþÂµÏ¿¤Ï11¸Ä¤ÎÁí¥«¥í¥ê¡¼17,578kcal¢¨1Áí½ÅÎÌ6,402g¢¨2¡ª
2025Ç¯5·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025¡ÙÂè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢45Ê¬´Ö¤Ç¡Ø¥Ç¥é¥Þ¥¥· ¥¶¡¦¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡Ù11¸Ä´°¿©¤¬ËþÂµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î ¥¶¡¦¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡Ù¤Î¿©¤Ù¤¿¤¤ÊüÂê¤â¡¢ËþÂ¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ù
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¤«¤é±ê¤òÅ»¤Ã¤¿4ËçÆù
¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î ¥¶¡¦¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡Ù¿·È¯Çä¡ª
Ä¾²Ð¾Æ¤¤Î100¡ó¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¥£4Ëç¤È¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¿É¤µ¤Î
¡ÖßîÀ½¿É¸ý¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Õ¥ì¡¼¥¯¡×¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ëÄ¶Âç·¿¥Ð¡¼¥¬¡¼ÅÐ¾ì¡ª
¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î ¥¶¡¦¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡Ù¤Ï¡¢Ä¾²Ð¾Æ¤¤Î100¡ó¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¥£4Ëç¤Ë¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¥¹¥é¥¤¥¹4Ëç¤ò½Å¤Í¡¢¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥Þ¥è¥½¡¼¥¹¤ËÅâ¿É»Ò¤Î¿ÉÌ£¡ß¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î»ÝÌ£¡¢Æ¦ÈÄ¾ß¤Î±£¤·Ì£¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¡ÖÆÃÀ½¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥½¡¼¥¹¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖßîÀ½¿É¸ý¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Õ¥ì¡¼¥¯¡×¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡¢Áí¥«¥í¥ê¡¼1,390kcal*1¡¢Áí½ÅÎÌ453g*2¤Î»Ý¤µ¤È¿É¤µ¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÄ¶Âç·¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¡£
¡Ø¡È¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡É¹¥¤¤Î³§ÍÍ¤â¡¢¿É¤¤Êª¹¥¤¤Î³§ÍÍ¤â¡¢Áí¥«¥í¥ê¡¼1,390kcal*1¡¢Áí½ÅÎÌ453g*2¤Î»Ý¤µ¤È¿É¤µ¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÄ¶Âç·¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î ¥¶¡¦¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡Ù¤ò¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ù
¡ã¾¦ÉÊ³µÍ×¡ä
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î ¥¶¡¦¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á
²Á¡¡³Ê¡§Ã±ÉÊ2,090±ß¡¢¥»¥Ã¥È2,390±ß
ÆÃ¡¡Åµ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
*1 ±ÉÍÜÀ®Ê¬Åù¤Î¿ôÃÍ¤ÏÇÛ¹ç¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿É¸½àÃÍ¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¿ôÃÍ¤Ë¸íº¹¤¬½Ð¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
*2 Áí½ÅÎÌ¤Ë¤Ï¸ÄÂÎº¹¤¬¤¢¤ë¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤Î¤³¤È¡£
¡ÒÃí°Õ»ö¹à¡Ó
¢¨¥»¥Ã¥È¤Ï¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Õ¥é¥¤¡ÊS¡Ë¤È¥É¥ê¥ó¥¯¡Ê£Í¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£
¢¨¡ÖßîÀ½¿É¸ý¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Õ¥ì¡¼¥¯¡×¤Ë¤Ï¿ÉÌ£À®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï10:30°Ê¹ß¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¢¨¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î ¥¶¡¦¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡Ù¤ò1¤Ä¡ÊÃ±ÉÊ¡¦¥»¥Ã¥È¤¤¤º¤ì¤â¡Ë¤´¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò1ËçÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÎÇä»þ´ÖÂÓ¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÎÇä¤ò°ì»þÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÁí³ÛÉ½¼¨¡ÊÀÇ¹þ¤ß²Á³Ê¡Ë¡£
¢¨Í½¹ð¤Ê¤¯¾¦ÉÊÀß·×¡¢²Á³Ê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡£
¢¨²¼µÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î ¥¶¡¦¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡Ù¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤Î¤³¤È¡£
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° Åìµþ¶¥ÇÏ¾ìÅ¹¡ÊÅìµþÅÔÉÜÃæ»ÔÆüµÈÄ®1-1 ¥Õ¥¸¥Ó¥å¡¼¥¹¥¿¥ó¥É 2F ¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ÄÎÃÓÀã¤Î¹¾ìÅ¹¡ÊÄ¹Ìî¸©ËÌ°ÂÆÞ·´¾®Ã«Â¼Âç»úÀé¹ñ²µ12840-1¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ìÅ¹¡ÊµþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÉú¸«¶èèÓÅçÅÏ¾ìÅçÄ®32 µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì 1F ¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¡Ë
¢£¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦·ä´Ö¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡ª¥¹¥ê¥à¤ÊÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßµÓÎ©¡¢¿·¿§¥ì¥Ã¥É
¡¦±ê¤òÅ»¤Ã¤¿4ËçÆù¡¢¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¿É¤µ¡ª¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î ¥¶¡¦¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡Ù
¡¦ÆüËÜ¤«¤éËÂ¤¤¤À£´£°Ç¯¤Îµ°À×¡ªÎ¹¤¹¤ë»É½«Å¸ ¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Ø¤ÎÁÛ¤¤
¡¦°Â¿´ÀßÃÖ¡ª¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥í¥Ã¥¯¹½Â¤¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬´ÊÃ±¤Ë³«¤±¤ì¤Ê¤¤¥±¡¼¥Ö¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¡¦¡È»Ý¿É¡É¤«¡È¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¡É¤¬Áª¤Ù¤ë¡ª´ÝµµÀ½ÌÍ¡¢Îä¤¿¤¤¤¦¤É¤ó2¼ïÅÐ¾ì
¢£³Æ²ó¿Í¿ô¸ÂÄê¤Ç¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î ¥¶¡¦¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡Ù¤Î¿©¤Ù¤¿¤¤ÊüÂê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
2025Ç¯Âè2ÃÆ¤Ï¡¢½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÆàÎÉ¸©¤ò²Ã¤¨¤¿²áµîºÇÂ¿¤ÎÁ´¹ñ50Å¹ÊÞ¤Ø³ÈÂç¤·¡¢¤Þ¤¿²áµîºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë7Æü´Ö³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¿·¤µ¤Ã¤Ý¤í¥µ¥ó¥Ô¥¢¥¶Å¹¡¢ÂÓ¹Å¹¡¢ÀçÂæ±ØÁ°Å¹¡¢¤ªÃã¤Î¿å¥µ¥ó¥¯¥ì¡¼¥ëÅ¹¡¢³÷ÅÄ±ØÅì¸ýÅ¹¡¢ÂçÄÍ±ØÆî¸ýÅ¹¡¢ÀõÁð¶¶Åì¸ý±ØÁ°Å¹¡¢ÅÔÎ©Âç³Ø±ØÁ°Å¹¡¢ÀÖºä¸«ÉíÅ¹¡¢ÀÄÊª²£Ãú±ØÁ°Å¹¡¢²¼ËÌÂô±ØÆî¸ýÅ¹¡¢¥¥Æ¥é¥¿¥¦¥óÄ´ÉÛÅ¹¡¢¹ñÊ¬»û±ØÆî¸ýÅ¹¡¢À¾È¬²¦»ÒÅ¹¡¢°æÅÚ¥öÃ«±ØÁ°Å¹¡¢¤½¤è¤é²£ÉÍ¹âÅÄÅ¹¡¢¥»¥ó¥¿¡¼ËÌ±ØÁ°Å¹¡¢Àîºê¥¼¥í¥²¡¼¥ÈÅ¹¡¢Luz¾ÅÆîÄÔÆ²Å¹¡¢²£¿Ü²ìÃæ±ûÅ¹¡¢ÂçµÜÀ¾¸ýÅ¹¡¢±ºÏÂÃçÄ®Å¹¡¢ËÌ±ºÏÂ±ØÁ°Å¹¡¢ÅìÉðÄ«²âÅ¹¡¢½ÕÆüÉô±ØÁ°Å¹¡¢¤½¤è¤éÆþÁ¾±ØÁ°Å¹¡¢Á¥¶¶Å¹¡¢±º°Â±ØÁ°Å¹¡¢ÇðÇßÎÓÆ²¥Ó¥ëÅ¹¡¢ÄÅÅÄ¾Â±ØÆî¸ýÅ¹¡¢¥Ú¥ê¥¨°ðÌÓ³¤´ßÅ¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÈ¬ÀéÂåÎÐ¤¬µÖÅ¹¡¢¥æ¡¼¥«¥ê¤¬µÖÅ¹¡¢¥È¥Ê¥ê¥¨¥¯¥ì¥ª¤Ä¤¯¤ÐÅ¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÂÀÅÄÅ¹¡¢¥¢¥Ô¥¿ÀéÂåÅÄ¶¶Å¹¡¢º£ÃÓÅ¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥óÀé¼ïÅ¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥ó²¬ºêÈþ¹çÅ¹¡¢Á¥¾ìÆîµ×Êõ»ûÅ¹¡¢Ã«Ä®»ÍÃúÌÜ±ØÁ°Å¹¡¢ÇßÅÄÃã²°Ä®Å¹¡¢¥Õ¥ì¥¹¥Ý°¤ÇÈºÂÅ¹¡¢¤½¤è¤éÄ¹¸¶±ØÁ°Å¹¡¢»°µÜ¤¤¤¯¤¿¥í¡¼¥ÉÅ¹¡¢ºåµÞ°ËÃ°Å¹¡¢¥¢¥¹¥ÆÀîÀ¾Å¹¡¢É±Ï©Âç¼êÁ°ÄÌ¤êÅ¹¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÁÂçÄÅµþÅ¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥óÉÙÍºÆîÅ¹¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦9·î29Æü¡Ê·î¡Ë¡¦9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î7Æü´Ö¡¢³ÆÆü14»þ30Ê¬¡Á¡¢16»þ¡Á¡¢17»þ30Ê¬¡Á¡¢19»þ¡Á¡¢³Æ²ó¿Í¿ô¸ÂÄê¤Ç¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î ¥¶¡¦¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡Ù¤Î¿©¤Ù¤¿¤¤ÊüÂê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î ¥¶¡¦¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡Ù¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Õ¥é¥¤¡ÊS¡Ë¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¡ÊM¡Ë³Æ¾¦ÉÊ¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì´°¿©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ò·ï¤Ë¡¢¤¤¤º¤ì¤âÀ©¸Â»þ´Ö45Ê¬°ÊÆâ¤Ç¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¤Î¿©¤Ù¤¿¤¤ÊüÂê¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î ¥¶¡¦¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡Ù¤Ï¡¢Ä¾²Ð¾Æ¤¤Î100¡ó¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¥£4Ëç¤Ë¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¥¹¥é¥¤¥¹4Ëç¤ò½Å¤Í¡¢¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥Þ¥è¥½¡¼¥¹¤ËÅâ¿É»Ò¤Î¿ÉÌ£¡ß¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î»ÝÌ£¡¢Æ¦ÈÄ¾ß¤Î±£¤·Ì£¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¡ÖÆÃÀ½¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥½¡¼¥¹¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖßîÀ½¿É¸ý¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Õ¥ì¡¼¥¯¡×¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡¢Áí¥«¥í¥ê¡¼1,390kcal*1¡¢Áí½ÅÎÌ453g*2¤Î»Ý¤µ¤È¿É¤µ¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÄ¶Âç·¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¡£
¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025¡Ù¤Ï»öÁ°¤Î»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Âè2ÃÆ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë11»þ¤è¤ê¡¢ÀìÍÑ¤Î»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£´õË¾¤ÎÅ¹ÊÞ¡¦Æü»þ¤òÁªÂò¤Î¾å¡¢¹ØÆþ¤Î¤³¤È¡£»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÅ¹Æ¬¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤Ê¤¤¡£»²²Ã¼Ô¤Ë¤ÏÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¸ÂÄê¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼T¥·¥ã¥Ä¡Ê1Ëç¡Ë¡×¤È¡Ö¸ÂÄê¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê1Ëç¡Ë¡×¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê1Ëç¡Ë¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Ù¤Î»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏËè²óÈÎÇä³«»Ï¸å¤¹¤°¤Ë´°Çä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤¹¤ë¡£Çä¤êÀÚ¤ì¤Î¾ì¹ç¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤Î¤³¤È¡£
¡Ø¿©¤ÙÊüÂê¹¥¤¤Î³§ÍÍ¤â¡¢Âç·¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¹¥¤¤Î³§ÍÍ¤â¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÄ¾²Ð¾Æ¤¤Î100¡ó¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¥£4Ëç¤È¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¿É¤µ¤Î¡ÖßîÀ½¿É¸ý¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Õ¥ì¡¼¥¯¡×¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ëÄ¶Âç·¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î ¥¶¡¦¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡Ù¤Î¿©¤Ù¤¿¤¤ÊüÂê¤ò¡¢ËþÂ¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ù
¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025¡ÙÂè2ÃÆ¤Î»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é
URL¡§https://bk-japan.myshopify.com
¡ã³µÍ×¡ä
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025
¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§
¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¿·¤µ¤Ã¤Ý¤í¥µ¥ó¥Ô¥¢¥¶Å¹¡ÊËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¸üÊÌ¶è¸üÊÌÃæ±û2¾ò5-7-2 ¥µ¥ó¥Ô¥¢¥¶ 1F¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ÂÓ¹Å¹¡ÊËÌ³¤Æ»ÂÓ¹»ÔÀ¾5¾òÆî34-26¡Ë
¡ÚµÜ¾ë¡Û
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ÀçÂæ±ØÁ°Å¹¡ÊµÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶èÃæ±û3-7-1¡Ë
¡ÚÅìµþ¡Û
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¤ªÃã¤Î¿å¥µ¥ó¥¯¥ì¡¼¥ëÅ¹¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ½Ù²ÏÂæ4-3 ¿·¤ªÃã¤Î¿å¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° B1F¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ³÷ÅÄ±ØÅì¸ýÅ¹¡ÊÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è³÷ÅÄ5-8-7¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ÂçÄÍ±ØÆî¸ýÅ¹¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÂçÄÍ2-45-8 ¥Ë¥Ã¥»¥¤ÂçÄÍ±ØÁ°¥Ó¥ë 1F¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ÀõÁð¶¶Åì¸ý±ØÁ°Å¹¡ÊÅìµþÅÔÂæÅì¶èÀõÁð¶¶1-30-1 ÀõÁð¶¶Åì¸ý¥Ó¥ë 2F¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ÅÔÎ©Âç³Ø±ØÁ°Å¹¡ÊÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÃæº¬1-2-7¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ÀÖºä¸«ÉíÅ¹¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä3-18-7¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ÀÄÊª²£Ãú±ØÁ°Å¹¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÆîÉÊÀî3-5-2¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ²¼ËÌÂô±ØÆî¸ýÅ¹¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èËÌÂô2-13-7¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¥¥Æ¥é¥¿¥¦¥óÄ´ÉÛÅ¹¡ÊÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»ÔµÆÌîÂæ1-33-3 ¥¥Æ¥é¥¿¥¦¥óÄ´ÉÛ 1F¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¹ñÊ¬»û±ØÆî¸ýÅ¹¡ÊÅìµþÅÔ¹ñÊ¬»û»ÔÆîÄ®3-18-3¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° À¾È¬²¦»ÒÅ¹¡ÊÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»ÔÀé¿ÍÄ®2-2-8 ¤µ¤¯¤é¥¬¡¼¥Ç¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢ 1F¡Ë
¡Ú¿ÀÆàÀî¡Û
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° °æÅÚ¥öÃ«±ØÁ°Å¹¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÆî¶è°æÅÚ¥±Ã«ÃæÄ®161¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¤½¤è¤é²£ÉÍ¹âÅÄÅ¹¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¹ÁËÌ¶è¹âÅÄÀ¾1-1-47 ¤½¤è¤é²£ÉÍ¹âÅÄ 1F¡¦2F¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¥»¥ó¥¿¡¼ËÌ±ØÁ°Å¹¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶èÃæÀîÃæ±û1-30-1¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° Àîºê¥¼¥í¥²¡¼¥ÈÅ¹¡Ê¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔÀîºê¶è¾®ÀîÄ®1-1 Àîºê¥¼¥í¥²¡¼¥È 1F¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° Luz¾ÅÆîÄÔÆ²Å¹¡Ê¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»ÔÄÔÆ²¿ÀÂæ1-2-12 Luz¾ÅÆîÄÔÆ² 1F¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ²£¿Ü²ìÃæ±ûÅ¹¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¼ã¾¾Ä®1-1¡Ë
¡Úºë¶Ì¡Û
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ÂçµÜÀ¾¸ýÅ¹¡Êºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶èºùÌÚÄ®1-6-2 ÂçµÜ¤½¤´¤¦¥Ó¥ëÆâÀìÌçÅ¹³¹ 1F¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ±ºÏÂÃçÄ®Å¹¡Êºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô±ºÏÂ¶èÃçÄ®1-1-8¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ËÌ±ºÏÂ±ØÁ°Å¹¡Êºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô±ºÏÂ¶èËÌ±ºÏÂ4-5-2 °Ë¿á¥Ó¥ë 1F¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ÅìÉðÄ«²âÅ¹¡Êºë¶Ì¸©Ä«²â»ÔËÜÄ®2-13-1 ¥¨¥¥¢Ä«²â 1F¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ½ÕÆüÉô±ØÁ°Å¹¡Êºë¶Ì¸©½ÕÆüÉô»ÔÃæ±û1-2-1¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¤½¤è¤éÆþÁ¾±ØÁ°Å¹¡Êºë¶Ì¸©¶¹»³»ÔÆîÆþÁ¾540-1 ¤½¤è¤éÆþÁ¾±ØÁ° 2F¡Ë
¡ÚÀéÍÕ¡Û
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° Á¥¶¶Å¹¡ÊÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»ÔËÜÄ®3-1-1¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ±º°Â±ØÁ°Å¹¡ÊÀéÍÕ¸©±º°Â»ÔËÌ±É1-17-17¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ÇðÇßÎÓÆ²¥Ó¥ëÅ¹¡ÊÀéÍÕ¸©Çð»ÔÇð1-2-35¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ÄÅÅÄ¾Â±ØÆî¸ýÅ¹¡ÊÀéÍÕ¸©½¬»ÖÌî»ÔÄÅÅÄ¾Â1-1-1¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¥Ú¥ê¥¨°ðÌÓ³¤´ßÅ¹¡ÊÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶è¹â½§3-24-2 ¥Ú¥ê¥¨°ðÌÓ³¤´ß 1F¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÈ¬ÀéÂåÎÐ¤¬µÖÅ¹¡ÊÀéÍÕ¸©È¬ÀéÂå»ÔÎÐ¤¬µÖ 2-1-3 ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÈ¬ÀéÂåÎÐ¤¬µÖ 2F¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¥æ¡¼¥«¥ê¤¬µÖÅ¹¡ÊÀéÍÕ¸©º´ÁÒ»Ô¥æ¡¼¥«¥ê¤¬µÖ3-4-11¡Ë
¡Ú°ñ¾ë¡Û
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¥È¥Ê¥ê¥¨¥¯¥ì¥ª¤Ä¤¯¤ÐÅ¹¡Ê°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¸ãºÊ1-7-1 ¥È¥Ê¥ê¥¨¥¯¥ì¥ª¤Ä¤¯¤Ð 1F¡Ë
¡Ú·²ÇÏ¡Û
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÂÀÅÄÅ¹¡Ê·²ÇÏ¸©ÂÀÅÄ»ÔÀÐ¸¶Ä®81 ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÂÀÅÄ 1F¡Ë
¡Ú°¦ÃÎ¡Û
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¥¢¥Ô¥¿ÀéÂåÅÄ¶¶Å¹¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶èÀéÂåÅÄ¶¶2-1-1 ¥¢¥Ô¥¿ÀéÂåÅÄ¶¶ 1F¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° º£ÃÓÅ¹¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶èº£ÃÓ1-30-6¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥óÀé¼ïÅ¹¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶èÀé¼ï2-16-13 ¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥óÀé¼ï 1F¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥ó²¬ºêÈþ¹çÅ¹¡Ê°¦ÃÎ¸©²¬ºê»ÔÈþ¹çÄ®¤Ä¤à¤®Æî1-1 ¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥ó²¬ºêÈþ¹ç 1F¡Ë
¡ÚÂçºå¡Û
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° Á¥¾ìÆîµ×Êõ»ûÅ¹¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆîµ×Êõ»ûÄ®3-4-14¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° Ã«Ä®»ÍÃúÌÜ±ØÁ°Å¹¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆâËÜÄ®1-2-15¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ÇßÅÄÃã²°Ä®Å¹¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÃã²°Ä®4-6¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¥Õ¥ì¥¹¥Ý°¤ÇÈºÂÅ¹¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»ÔÀ¾¶èÎ©ÇäËÙ6-3-8 ¥Õ¥ì¥¹¥Ý°¤ÇÈºÂ 1F¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¤½¤è¤éÄ¹¸¶±ØÁ°Å¹¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»ÔÊ¿Ìî¶èÄ¹µÈÄ¹¸¶Åì2-2-35 ¤½¤è¤éÄ¹¸¶±ØÁ° 2F¡Ë
¡ÚÊ¼¸Ë¡Û
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° »°µÜ¤¤¤¯¤¿¥í¡¼¥ÉÅ¹¡ÊÊ¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è»°µÜÄ®1ÃúÌÜ6-12¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ºåµÞ°ËÃ°Å¹¡ÊÊ¼¸Ë¸©°ËÃ°»ÔÀ¾Âæ1-3-5¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¥¢¥¹¥ÆÀîÀ¾Å¹¡ÊÊ¼¸Ë¸©ÀîÀ¾»Ô±ÉÄ®25-1 ¥¢¥¹¥ÆÀîÀ¾ 1F¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° É±Ï©Âç¼êÁ°ÄÌ¤êÅ¹¡ÊÊ¼¸Ë¸©É±Ï©»ÔÇò¶äÄ®20¡Ë
¡Ú¼¢²ì¡Û
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¥Ö¥é¥ó¥ÁÂçÄÅµþÅ¹¡Ê¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»ÔÆóËÜ¾¾1-1 ¥Ö¥é¥ó¥ÁÂçÄÅµþ 1F¡Ë
¡ÚÆàÎÉ¡Û
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥óÉÙÍºÆîÅ¹¡ÊÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»ÔÀÐÌÚÄ®100-1 ¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥óÉÙÍºÆî 1F¡Ë
¼Â»ÜÆü»þ¡§2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦9·î29Æü¡Ê·î¡Ë¡¦9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ÆÆü14»þ30Ê¬¡Á¡¢16»þ¡Á¡¢17»þ30Ê¬¡Á¡¢19»þ¡Á¡¢³Æ²ó¿Í¿ô¸ÂÄê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Æü¡¢»þ´ÖÂÓ¤¬¤¢¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸¤«¤é³ÎÇ§¤Î¤³¤È¡£
À©¸Â»þ´Ö¡§45Ê¬´Ö
¢¨´°Á´Æþ¤ìÂØ¤¨À©¤Ç¤¹¡£¢¨¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼¤Ï30Ê¬·Ð²á»þÅÀ¡£
¢¨¤ª¤«¤ï¤ê¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾¦ÉÊ¤ò´°¿©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ò·ï¤Ë¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¡£¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Õ¥é¥¤¤ò´°¿©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò´°¿©¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¤ß¤ª¤«¤ï¤ê¤¬²ÄÇ½¡£
»²²Ã¿Í¿ô¡§³Æ²ó6¡Á8Ì¾ÍÍ¸ÂÄê
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î ¥¶¡¦¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Õ¥é¥¤¡ÊS¡Ë¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¡ÊM¡Ë¤Î¥»¥Ã¥È
¢¨¤ª¤«¤ï¤ê¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾¦ÉÊ¤ò´°¿©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ò·ï¤Ë¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Õ¥é¥¤¤ò´°¿©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò´°¿©¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¤ß¤Î¤ª¤«¤ï¤ê¤¬²ÄÇ½¡£
»² ²Ã Èñ ¡§3,900±ß
ÆÃ¡¡¡¡Åµ¡§¸ÂÄê¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼T¥·¥ã¥Ä¡Ê1Ëç¡Ë¡¢¸ÂÄê¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê1Ëç¡Ë¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê1Ëç¡Ë
»²²ÃÊýË¡¡§2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë11»þ¤è¤ê¡¢ÀìÍÑ¤ÎÍ½ÌóWEB¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Å¹Æ¬¤ÇÈÎÇä¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÒÃí°Õ»ö¹à¡Ó
¢¨»öÁ°¤ËÀìÍÑ¤ÎÍ½ÌóWEB¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤´¹ØÆþ¤¬É¬Í×¡£
¢¨»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¢¨¹ØÆþ¤ÏÀèÃå½ç¤Î¤¿¤á¡¢¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤â¤´¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤Î¤³¤È¡£
¢¨»öÁ°¤Ë¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¤òÊ¶¼º¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ë¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»Ü»þ´Ö¤Î5Ê¬Á°¤Þ¤Ç¤ËÍèÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¡£
¢¨»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Å¾Çä¤Ï¶Ø»ß¡£
¢¨²áÅÙ¤ÊÁá¿©¤¤¡¢Âç¿©¤¤Åù¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉÅù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅö¼Ò¤ÏÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤¹¤ë¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£¤´Î»¾µ¤Î¤³¤È¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÊÑ¹¹¤Ë¤è¤êÍ½¹ðÌµ¤¯¾¦ÉÊÀß·×¡¢²Á³Ê¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¢¨¶â³Û¤ÏÁ´¤ÆÁí³ÛÉ½¼¨¡ÊÀÇ¹þ¤ß²Á³Ê¡Ë¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡£
¢¨½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢¼Â»Ü¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤Î¤³¤È¡£
2025Ç¯¤Ï¿©¤Ù¤¿¤¤ÊüÂê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÇ¯3²ó³«ºÅÍ½Äê¡ª
¤µ¤é¤Ë³Æ²ó¤Ç¥Ð¡¼¥¬¡¼´°¿©¿ô¤¬Â¿¤¤Êý¤ò¤´¾·ÂÔ¤¹¤ë
¡Ö¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025 ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¤ò³«ºÅ¡ª
2025Ç¯¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¤ÏÄ¶Âç·¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò»×¤¦Â¸Ê¬³Ú¤·¤á¤ë¿©¤Ù¤¿¤¤ÊüÂê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025¡Ù¤òÇ¯3²ó³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³Æ²ó¤Ç¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò´°¿©¤·¤¿¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿3Ì¾ÍÍ¡Ê·×9Ì¾ÍÍ¡Ë¤ò2026Ç¯1·î¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¡Ö¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025 ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¤Ø¾·ÂÔ¤¹¤ë¡£
¢¨¾¤¤·¾å¤¬¤é¤ì¤¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¿ô¤¬Æ±¿ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢»Ä¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î½ÅÎÌ¤ò·×ÎÌ¤·È½ÃÇ¤¹¤ë¡£
¢¨½ÅÎÌ¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÃêÁª¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤´Î»¾µ¤Î¤³¤È¡£
¢¨³«ºÅÆü»þ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
2025Ç¯5·î³«ºÅ¤Î¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025¡ÙÂè1ÃÆ
ºÇ¹âËþÂµÏ¿¤Ï11¸Ä¤ÎÁí¥«¥í¥ê¡¼17,578kcal¢¨1Áí½ÅÎÌ6,402g¢¨2¡ª
2025Ç¯5·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025¡ÙÂè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢45Ê¬´Ö¤Ç¡Ø¥Ç¥é¥Þ¥¥· ¥¶¡¦¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡Ù11¸Ä´°¿©¤¬ËþÂµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î ¥¶¡¦¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡Ù¤Î¿©¤Ù¤¿¤¤ÊüÂê¤â¡¢ËþÂ¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ù
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¤«¤é±ê¤òÅ»¤Ã¤¿4ËçÆù
¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î ¥¶¡¦¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡Ù¿·È¯Çä¡ª
Ä¾²Ð¾Æ¤¤Î100¡ó¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¥£4Ëç¤È¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¿É¤µ¤Î
¡ÖßîÀ½¿É¸ý¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Õ¥ì¡¼¥¯¡×¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ëÄ¶Âç·¿¥Ð¡¼¥¬¡¼ÅÐ¾ì¡ª
¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î ¥¶¡¦¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡Ù¤Ï¡¢Ä¾²Ð¾Æ¤¤Î100¡ó¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¥£4Ëç¤Ë¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¥¹¥é¥¤¥¹4Ëç¤ò½Å¤Í¡¢¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥Þ¥è¥½¡¼¥¹¤ËÅâ¿É»Ò¤Î¿ÉÌ£¡ß¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î»ÝÌ£¡¢Æ¦ÈÄ¾ß¤Î±£¤·Ì£¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¡ÖÆÃÀ½¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥½¡¼¥¹¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖßîÀ½¿É¸ý¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Õ¥ì¡¼¥¯¡×¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡¢Áí¥«¥í¥ê¡¼1,390kcal*1¡¢Áí½ÅÎÌ453g*2¤Î»Ý¤µ¤È¿É¤µ¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÄ¶Âç·¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¡£
¡Ø¡È¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡É¹¥¤¤Î³§ÍÍ¤â¡¢¿É¤¤Êª¹¥¤¤Î³§ÍÍ¤â¡¢Áí¥«¥í¥ê¡¼1,390kcal*1¡¢Áí½ÅÎÌ453g*2¤Î»Ý¤µ¤È¿É¤µ¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÄ¶Âç·¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î ¥¶¡¦¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡Ù¤ò¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ù
¡ã¾¦ÉÊ³µÍ×¡ä
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î ¥¶¡¦¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á
²Á¡¡³Ê¡§Ã±ÉÊ2,090±ß¡¢¥»¥Ã¥È2,390±ß
ÆÃ¡¡Åµ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
*1 ±ÉÍÜÀ®Ê¬Åù¤Î¿ôÃÍ¤ÏÇÛ¹ç¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿É¸½àÃÍ¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¿ôÃÍ¤Ë¸íº¹¤¬½Ð¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
*2 Áí½ÅÎÌ¤Ë¤Ï¸ÄÂÎº¹¤¬¤¢¤ë¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤Î¤³¤È¡£
¡ÒÃí°Õ»ö¹à¡Ó
¢¨¥»¥Ã¥È¤Ï¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Õ¥é¥¤¡ÊS¡Ë¤È¥É¥ê¥ó¥¯¡Ê£Í¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£
¢¨¡ÖßîÀ½¿É¸ý¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Õ¥ì¡¼¥¯¡×¤Ë¤Ï¿ÉÌ£À®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï10:30°Ê¹ß¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¢¨¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î ¥¶¡¦¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡Ù¤ò1¤Ä¡ÊÃ±ÉÊ¡¦¥»¥Ã¥È¤¤¤º¤ì¤â¡Ë¤´¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò1ËçÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÎÇä»þ´ÖÂÓ¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÎÇä¤ò°ì»þÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÁí³ÛÉ½¼¨¡ÊÀÇ¹þ¤ß²Á³Ê¡Ë¡£
¢¨Í½¹ð¤Ê¤¯¾¦ÉÊÀß·×¡¢²Á³Ê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡£
¢¨²¼µÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î ¥¶¡¦¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡Ù¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤Î¤³¤È¡£
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° Åìµþ¶¥ÇÏ¾ìÅ¹¡ÊÅìµþÅÔÉÜÃæ»ÔÆüµÈÄ®1-1 ¥Õ¥¸¥Ó¥å¡¼¥¹¥¿¥ó¥É 2F ¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ÄÎÃÓÀã¤Î¹¾ìÅ¹¡ÊÄ¹Ìî¸©ËÌ°ÂÆÞ·´¾®Ã«Â¼Âç»úÀé¹ñ²µ12840-1¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ìÅ¹¡ÊµþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÉú¸«¶èèÓÅçÅÏ¾ìÅçÄ®32 µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì 1F ¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¡Ë
¢£¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥° ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦·ä´Ö¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡ª¥¹¥ê¥à¤ÊÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßµÓÎ©¡¢¿·¿§¥ì¥Ã¥É
¡¦±ê¤òÅ»¤Ã¤¿4ËçÆù¡¢¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¿É¤µ¡ª¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î ¥¶¡¦¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡Ù
¡¦ÆüËÜ¤«¤éËÂ¤¤¤À£´£°Ç¯¤Îµ°À×¡ªÎ¹¤¹¤ë»É½«Å¸ ¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Ø¤ÎÁÛ¤¤
¡¦°Â¿´ÀßÃÖ¡ª¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥í¥Ã¥¯¹½Â¤¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬´ÊÃ±¤Ë³«¤±¤ì¤Ê¤¤¥±¡¼¥Ö¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¡¦¡È»Ý¿É¡É¤«¡È¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¡É¤¬Áª¤Ù¤ë¡ª´ÝµµÀ½ÌÍ¡¢Îä¤¿¤¤¤¦¤É¤ó2¼ïÅÐ¾ì