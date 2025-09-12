【実食レポ】食の選択肢が広がる！びっくりドンキー「ソイカリーバーグディッシュ」
ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」では、お肉を一切使用しないプラントベースのハンバーグディッシュを提供中。
動物性食材を使わず、食の選択肢が広がるヘルシーな一皿です。
びっくりドンキー「ソイカリーバーグディッシュ」
価格：990円（税込）
販売場所：全国のびっくりドンキー店舗（一部店舗を除く）
「ソイカリーバーグディッシュ」は、「びっくりドンキー」が、食の多様なニーズに応えるために開発した100%植物由来のメニュー。
肉や魚介類、卵、乳製品、はちみつといった動物性の食材を一切使用せずに、びっくりドンキーならではの満足感のある味わいを実現しています。
環境や健康への配慮からプラントベースの食事を選ぶ方も楽しめます。
これまでお肉のハンバーグを楽しんでいた方にも、新しいおいしさを発見できる一皿です。
主役のハンバーグは、大豆から作った100%植物性の「ソイパティ」を使用。
お肉のような弾力と風味がありながら、ヘルシーに楽しめるのが特長です。
ソイパティに合わせるのは、オリジナルのスパイスで仕上げた、香り豊かな特製のキーマカレーです。
もちろんカレーも動物性の食材は不使用で仕上げられています。
ごはん、サラダもワンプレートになった、栄養バランスと食べ応えを両立したメニューです☆
ハンバーグレストラン、びっくりドンキーでの食の選択肢が広がるメニュー。
「ソイカリーバーグディッシュ」の紹介でした。
