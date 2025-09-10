女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は10日、第118話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を描く。

第118話は、柳井のぶ（今田美桜）は柳井嵩（北村匠海）に内緒で子どもたちに“おじさんアンパンマン”（あんぱんを配る太ったおじさん）の読み聞かせを試みる。しかし、子どもたちは「あんぱんよりアイスクリームがいい」「太ったおじさんよりスーパーマンの話がいい」と興味がない。1970年（昭和45年）3月、手嶌治虫（眞栄田郷敦）が製作費を出資、嵩が監督を務めたアニメーション映画「やさしいライオン」が公開され、好評を博し…という展開。

朝田羽多子（江口のりこ）は「やさしいライオン」を鑑賞し、涙。同じ回には登美子（松嶋菜々子）もいた。

登美子は「目にゴミが…」と泣いたことを誤魔化し、羽多子の「お母さんのムクムクは、息子のブルブルにあんなに愛されて幸せやね」に「言っときますけど、私はムクムクじゃなくて、ムカムカですから」とそっけなかった。

SNS上には「登美子、ツンデレの権化かｗ」「それでこそ登美子」「ムカムカの登美子さま」などの声。反響を呼んだ。