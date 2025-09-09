《剛力彩芽ちょっとイメチェンした?》

《メイクを変えた剛力彩芽かと思った》

9月5日から、テレビなどで放送されている江崎グリコのチョコレート菓子「ポッキー」の新CMを観た視聴者から、Xにこのようなポストが殺到している。

CMに登場する真っ赤なシャツを着たショートカットの女性が、女優の剛力彩芽に激似といわれているのだ。この人物、女優の白本彩奈である。

「白本さんの母親はベラルーシ出身の歌手で、父親が日本人。23歳です。3歳からモデルとして芸能活動をスタートさせ、2012年に放送されたドラマ『最後から二番目の恋』（フジテレビ系）で女優デビューしました。中井貴一さんが演じる永倉和平の娘役を演じ、2025年4月から放送された『続・続・最後から二番目の恋』にも出演しています。中井さんは、白本さんの演技の成長ぶりにとても驚いたそうで、初共演のときからメールのやり取りが続いていると聞いています。

2024年に公開された映画『箱男』は、石井岳龍監督や佐藤浩一さんが長年にわたり温めてきた企画なのですが、原作者の安部公房氏の独特の世界観のため、なかなか映画化できませんでした。白本さんはこの作品にも出演し、永瀬正敏さん、浅野忠信さんらと共演しながら存在感を示していました」（芸能記者）

ポッキーのCMは、これまで岡田奈々、山口百恵、松田聖子、森高千里、柴咲コウ、新垣結衣、石原さとみ、有村架純などが出演。若手女優の「登竜門」とも言われている。

先輩に負けない、白本の活躍に期待したい。