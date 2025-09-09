パリ（ＣＮＮ）フランスの国民議会（下院）は８日、バイル首相に対する信任投票を否決した。経済の逼迫（ひっぱく）と地政学的な緊張が高まる中、同国は首相の不在という新たな政治危機に陥った。

投票の結果はバイル氏への不信任が３６４票、信任が１９４票。不信任票は内閣総辞職に必要とされる２８０票の最低ラインを大きく上回った。同氏が今回の投票を実施したのは、４４０億ユーロ（約７兆６０００億円）規模の不人気な財政再建策を推し進めることが目的だった。再建策には二つの祝日の廃止と政府支出の凍結が盛り込まれていた。

バイル氏は、昨年１２月の不信任決議で敗北した前任者ミシェル・バルニエ氏に続き、就任わずか９カ月での辞任を余儀なくされる。

仏大統領府によると、マクロン大統領は近日中に新首相を指名する予定だ。しかし、バイル氏の辞任により、マクロン氏にとって受け入れ可能な選択肢はほとんど残されていない。

投資家は動揺している。フランス国債の利回り、つまり投資家が要求する金利は、かつてユーロ圏債務危機の中心となったスペイン、ポルトガル、ギリシャの国債の利回りを上回っている。１２日に実施されるフランス国債格付け見直しで格下げされれば、欧州におけるフランスの経済的地位に一段の打撃を与えることになるだろう。

今回の政情不安は、マクロン氏自身が昨年、総選挙を急遽（きゅうきょ）実施するという劇的な決断を下したことに端を発している。昨年５月の欧州議会選挙における極右政党「国民連合」の目覚ましい結果に刺激を受けたマクロン氏が総選挙を強行した結果、自党は極右と極左に議席を明け渡し、議会は分裂状態に陥った。

大統領府によると、バイル氏は９日午前にマクロン氏に辞表を提出する見込みで、マクロン氏は近日中に新首相を任命する予定だという。

後任候補の筆頭には、ルコルニュ国防相とダルマナン法相が名を連ねるとみられる。