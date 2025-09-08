Stray Kids、aespa、IVE、ENHYPENら豪華出演！「2025 THE FACT MUSIC AWARDS」がニコニコ生放送で日本独占生中継決定
【写真（23枚）】こんなに美しい…カメラ目線をくれたニキとジェイク
K-POPファンにとって見逃せないビッグイベントが今年も開催！
2025年9月20日（土）にマカオで開催されるK-POP音楽授賞式「2025 THE FACT MUSIC AWARDS」がライブ配信サービス「ニコニコ生放送」にて、日本独占生中継されます。
■豪華アーティストが集う祭典、レッドカーペットも配信
8回目の開催となる今年は、マカオの野外ステージが舞台。
レッドカーペットから授賞式、トップアーティストたちによる迫力のライブパフォーマンスまで、約6時間にわたり中継されます。
出演アーティストは、Stray Kids、aespa、IVE、ENHYPEN、ZEROBASEONE、NMIXX、BOYNEXTDOOR、NCT WISH、TWS、NEXZ、MEOVV、Hearts2Hearts、KiiiKiii、CLOSE YOUR EYES、AHOFの総勢15組が決定。まさに韓国トップアーティストの祭典らしいラインナップ！
9月20日（土）17時00分〜のレッドカーペットは無料で配信。
20時00分〜の授賞式とライブパフォーマンスはニコニコプレミアム会員限定での視聴となり、ニコニコプレミアム会員は生中継終了後から10月5日（日）まで、アーカイブ放送を見放題で視聴できるほか、後日配信される日本語字幕付きのアンコール放送も楽しめます。
■「2025 THE FACT MUSIC AWARDS」国内独占生中継 概要
●番組名：Stray Kids、aespa、ENHYPEN、IVE、ほか豪華アーティスト総勢15組が出演！『2025 THE FACT MUSIC AWARDS』日本独占生中継
●生放送日時: 2025年9月20日（土）17時00分〜23時00分予定
●配信スケジュール:17時00分〜 レッドカーペット、20時00分〜 授賞式 & ライブパフォーマンス
※日本時間
●アーカイブ配信期間: 2025年9月20日（土）生中継終了後〜2025年10月5日（日）23時59分
●出演: Stray Kids、aespa、ENHYPEN、IVE、ZEROBASEONE、NMIXX、BOYNEXTDOOR、NCT WISH、TWS、NEXZ、MEOVV、Hearts2Hearts、KiiiKiii、CLOSE YOUR EYES、AHOF（計15組）
※出演者・配信時間は予告なく変更になる場合があります
■BTSも！豪華歴代「THE FACT MUSIC AWARDS」アーカイブも配信で見られる！
今回の独占生中継にあわせ、2019年から2023年までに開催された歴代の「THE FACT MUSIC AWARDS」が、9月6日（土）から順次配信予定。
豪華アーティストが大集結した「THE FACT MUSIC AWARDS」の過去のアーカイブが見られます！ いずれも前半は無料、後半はニコニコプレミアム会員専用配信。
■「2019 THE FACT MUSIC AWARDS」【日本語字幕付き】
・配信期間：2025年9月6日（土）20時00分〜2025年10月5日（日）23時59分
・配信URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348508632
・出演者：BTS、TWICE、Red Velvet、MAMAMOO、iKON、MONSTA X、Stray Kids、THE BOYZ、Chungha、GFRIEND、MOMOLAND、(G)I-DLE、SUPER JUNIOR-D&E、NU’EST（計14組）
■「2020 THE FACT MUSIC AWARDS」【日本語字幕付き】
・配信期間：2025年9月7日（日）20時00分〜2025年10月5日（日）23時59分
・配信URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348508605
・出演者：BTS、SUPER JUNIOR、TWICE、IZ*ONE、SEVENTEEN、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER、ATEEZ、NU’EST、GOT7、MONSTA X、Kang Daniel、MAMAMOO、(G)I-DLE、ITZY、CRAVITYWeeekly、THE BOYZ、Jessi、ENHYPEN（計20組）
■「2021 THE FACT MUSIC AWARDS」【日本語字幕なし】
・配信期間：2025年9月13日（土）20時00分〜2025年10月5日（日）23時59分
・配信URL : https://live.nicovideo.jp/watch/lv348508580
・出演者：BTS、SEVENTEEN、SUPER JUNIOR、ASTRO、Stray Kids、ENHYPEN、Hwang Chi Yeul、Brave Girls、Oh My Girl、ITZY、STAYC、THE BOYZ、ATEEZ、Kang Daniel、Weeekly、CRAVITY、Lim Young Woong（計17組）
■「2022 THE FACT MUSIC AWARDS」【日本語字幕なし】
・配信期間：2025年9月14日（日）20時00分〜2025年10月5日（日）23時59分
・配信URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348508565
・出演者：BTS、PSY、Stray Kids、NCT DREAM、TOMORROW X TOGETHER、ITZY、LE SSERAFIM、IVE、NewJeans、ATEEZ、TREASURE、THE BOYZ、TNX、 (G)I-DLE、Kep1er、Hwang Chi Yeul、Kang Daniel、Kim Ho Joong、Yeong Tak、Lim Young Woong（計20組）
■「2023 THE FACT MUSIC AWARDS」【日本語字幕なし】
・配信期間：2025年9月15日（月）20時00分〜2025年10月5日（日）23時59分
・配信URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348508499
・出演者：SEVENTEEN、Stray Kids、aespa、IVE、NewJeans、ATEEZ、RIIZE、ITZY、TREASURE、NMIXX、ZEROBASEONE、BOYNEXTDOOR、Jannabi、xikers、Kwon Eun Bi 、Lee Chan-won、Lim Young Woong（計17組）
※いずれの番組も、前半は無料配信、後半はニコニコプレミアム会員限定配信
豪華アーティストが集結する注目の「THE FACT MUSIC AWARDS」。
ぜひチェックしてみて！
（C）2025 THE FACT & FANN STAR All rights reserved.
写真提供 : JYP Entertainment / SM ENTERTAINMENT / BELIFT LAB / STARSHIP Entertainment
【レタスクラブ編集部YYY】