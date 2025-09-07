トヨタ新「最大級モデル」に反響多数！ 430馬力超え「カクカク」デザインに「トランプさん、これなら欲しいです」の声も？ 米国に登場した新「タンドラ」に寄せられた“熱視線”とは
「これでアメリカを旅してみたい」の声も！
トヨタの北米法人は2025年7月22日、「タンドラ」の2026年モデルを発表しました。
北米市場に特化して開発されたフルサイズのピックアップトラックです。
【画像】超カッコいい！ これがトヨタの新「最大級モデル」です！ 画像で見る（30枚以上）
日本では売られていない大型モデルですが、SNSなどには多くの声が集まっていました。
タンドラはアメリカ生まれのフルサイズピックアップトラックで、初代は1999年にデビュー。
現行モデルは3代目にあたり、2021年秋に発表、2022年モデルとして登場しました。
全長6mを超えるモデルも存在するトヨタ最大級のクルマで、直線を基調とした角張ったデザインが特徴です。
プラットフォームはラダーフレーム構造の最新「GA-F」を採用しました。
パワーユニットは2種類を設定。ひとつは「i-FORCE」と呼ばれる3.4リッターV型6気筒ガソリンツインターボエンジンで、最高出力389馬力・最大トルク479lb-ft（650Nm）を発生します。
もうひとつは同エンジンにモーターを組み合わせたハイブリッド仕様「i-FORCE MAX」で、最高出力437馬力・最大トルク583lb-ft（790Nm）を発生。いずれも10速ATを組み合わせます。
今回発表された2026年モデルは、大幅なデザイン変更は行わず、細部の質感や装備の向上によって商品力を磨き上げています。
最上級グレードの「キャップストーン」では、シートや内装トリムに「シェール プレミアム テクスチャード」と呼ばれる新素材を採用。石材を思わせる落ち着いた色合いと手触りが、上質感をいっそう高めています。
オフロード性能を重視した「TRD Pro」には、新たにスカイブルー系の専用ボディカラー「ウェーブマーカー」を設定しました。ピックアップトラックらしからぬ大胆な色使いで、荒野から都市部まで映える存在感を放ちます。
さらに赤色の「ISOダイナミックフロントシート」を標準装備。このシートは空気とオイルを使った特殊なショックアブソーバーシステムを備え、ドライバーの身体にフィットするホールド性と、路面からの衝撃を和らげる快適性を両立しています。
燃料タンク容量は全グレードで統一。従来は下位グレードが22.5ガロン（約85リッター）でしたが、2026年モデルでは上位グレードと同じ32.2ガロン（約122リッター）に拡大されました。
これにより下位グレードの航続距離が大幅に伸び、長距離移動や牽引時の安心感が向上しています。
米国での価格は、4万1260ドル（約600万円）から8万725ドル（約1200万円）です。
※ ※ ※
日本では売られていない大型モデルに対し、SNSなどにはさまざまな反響が寄せられています。
多かったのは「内装が豪華！」「トラックとは思えない」など、質感の高いインテリアに驚く声でした。
商用以外に、個人ユーザーが週末のレジャー用途で乗るような贅沢な使い方もされることをうかがわせ、「コレで広大なアメリカをキャンピングカーとか引っ張って旅とかするのかな」などと、夢のような使用シーンに思いを馳せるコメントもありました。
「全長6m超えとかマジか」との声もある一方で「日本でも乗ってみたい」「ゴツくてカッコいい」「トランプさん、これもアメリカ製だからぜひ日本に」などと興味を示す意見もみられ、タンドラが多くの感心を集めているようです。