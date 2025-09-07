¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏJRËÌ³¤Æ»¤ÏÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤¡ÄÅ´Æ»¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Êò¤ìÊÖ¤Ã¤¿Ž¢¤¢¤ï¤äÃ¦Àþ¥È¥é¥Ö¥ëŽ£¤ÎÅ¿Ëö
¢£JRËÌ³¤Æ»¡ÖÀ¨»´»ö¸Î¡×¤È¡Ö°ÂÁ´¡×¤ÎÎò»Ë
¶áÇ¯¤ÎJRËÌ³¤Æ»¤Ï¡¢ÉÔ¾Í»ö¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£À¤´Ö¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢2011Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÀÐ¾¡Àþ¤ÎÆÃµÞÎó¼ÖÃ¦Àþ²ÐºÒ»ö¸Î¤À¡£
¶üÏ©È¯»¥ËÚ¹Ô¤¤ÎÆÃµÞ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ª¤ª¤¾¤é¤Ç¡¢Áö¹ÔÃæ¤Ë°Û²»¤È¿¶Æ°¤ò´¶ÃÎ¤·¤¿±¿Å¾»Î¤¬¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤ÇÄä¼Ö¡£¤½¤Î¸å¡¢Îó¼Ö¤«¤é²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢±ì¤¬¼ÖÆâ¤Ë½¼Ëþ¤·¤¿¡£248¿Í¤Î¾èµÒ¤È±¿Å¾»Î¤é4¿Í¤Ï¡¢°Å¤¯±ì¤¬½¼Ëþ¤·¤¿¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤òÅÌÊâ¤ÇÈòÆñ¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¾èµÒ78¿Í¤È¾èÌ³°÷1¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£
Îó¼Ö¤Ï5Î¾ÌÜ¤¬Ã¦Àþ¤·¡¢²ÐºÒ¤Ë¤è¤ê6Î¾¤¬¾ÆÂ»¡£¿¿¤Ã¹õ¤Ë¾Æ¤±¾Ç¤²¤¿¼ÖÎ¾¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤òÀïØË¤µ¤»¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤«¤é¶ÈÌ³²þÁ±Ì¿Îá¤¬È¯Îá¤µ¤ì¡¢JRËÌ³¤Æ»¤Ï°ÂÁ´ÂÐºö¤Î¶¯²½¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î2Ç¯¸å¤Î2013Ç¯¤Ë¤ÏÈ¡´ÛËÜÀþ¤Ç²ßÊªÎó¼ÖÃ¦Àþ»ö¸Î¤¬È¯À¸¡£Æ±¾Ê¤ÎÆÃÊÌÊÝ°Â´Æºº¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÀþÏ©¸¡ºº¥Ç¡¼¥¿¤Î²þ¤¶¤ó¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤À¡£Å´Æ»¤Î°ÂÁ´¤ò¶¼¤«¤¹Í³¡¹¤·¤»öÂÖ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤¬´Î¤òÎä¤ä¤·¤¿¡£
2014Ç¯¤Ë¤Ï¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¤«¤é¡ÖÍ¢Á÷¤Î°ÂÁ´¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È²þÁ±Ì¿ÎáµÚ¤Ó»ö¶È¤ÎÅ¬ÀÚ¤«¤Ä·òÁ´¤Ê±¿±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë´ÆÆÄÌ¿Îá¡×¤¬È¯Îá¤µ¤ì¡¢È´ËÜÅª¤Ê²þ³×¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î°ìÏ¢¤Î½ÐÍè»ö¤Î±²Ãæ¡¢2011Ç¯¤Ë¤ÏÅö»þ¤Î¼ÒÄ¹¤¬¡¢2014Ç¯¤Ë¤Ï¸µ¼ÒÄ¹¤¬¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
JRËÌ³¤Æ»¤Ï¡¢¸½ºß¤â¡Ö°ÂÁ´¡×¤ò·Ð±Ä¤Îº¬´´¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢2024Ç¯¤ËºöÄê¤·¤¿¡Ö°ÂÁ´·×²è2026¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë°ÂÁ´À¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£°ÂÁ´À¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¤¤¤ä
¡Ö°ÂÁ´·×²è2026¡×¤òºöÄê¤·¤¿¸å¤â¡¢ÉÔ²º¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£È¡´ÛÀþº½Àî±Ø¤Ç2024Ç¯11·î¡¢²ßÊªÎó¼Ö¤ÎÀÜ¶áÃæ¤Ëºî¶È°÷¤¬ÀþÏ©¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ê¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¤òÂÕ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò±£¤¹¤¿¤á¤Ëµõµ¶¤ÎÊó¹ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Æ±·îÆâ¡¢ËÌ³¤Æ»¿¹Ä®¤ÎÈ¡´ÛÀþÆâ¤Ç²ßÊªÎó¼ÖÃ¦Àþ»ö¸Î¤âÈ¯À¸¤·¡¢Âç¤¤¯ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¡£¥ì¡¼¥ë¤ÎÃø¤·¤¤Éå¿©¤¬Ã¦Àþ¤Î¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢Ã¦Àþ¤Îµ¯ÅÀ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¸½¾ì¤ÎÆ§ÀÚ¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï15¥ß¥ê¤Î¸ü¤µ¤¬¤¢¤ë¥ì¡¼¥ë¤¬¤ï¤º¤«3¥ß¥êÄøÅÙ¤Ë¤Þ¤ÇÉå¿©¡£1¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÇËÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥ì¡¼¥ë¤Ï¡¢»ö¸Î¤Î2¥«·îÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä¶²»ÇÈ¸¡ºº¤Ç²èÁü¤ÎÍð¤ì¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÌÜ»ë¤Ç¡Ö°Û¾ï¤Ê¤·¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢¾ÜºÙ¤Ê³ÎÇ§¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²áµî¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤ÎÉå¿©¤¬¸«²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤ÎÅÀ¸¡ÂÎÀ©¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÏªÄè¤·¤¿¡£
¢£ÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÖËÞ¥ß¥¹¡×¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë
2025Ç¯¤ËÆþ¤ë¤È¡¢È¡´ÛÀþÆâ¤ÇÊÝÀþºî¶ÈÃæ¤Ë¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¼Ò°÷¤¬¸«Ä¥¤ê¤Î¶ÈÌ³¤òÂÕ¤êºî¶È¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿»ö°Æ¤ä¡¢»¥ËÚ±Ø¹½Æâ¤Ç±¿Å¾»Î¤¬Áàºî¤ò¸í¤êµÞÄä¼Ö¡¢¾èµÒ6¿Í¤¬²ø²æ¤ò¤¹¤ë»öÂÖ¤âµ¯¤¤¿¡£
°ÂÁ´³ÎÇ§¤ÎÂÕ¤ê¤ä¡¢¿Í°ÙÅª¤Ê¥ß¥¹¤ä°ÂÁ´´ÉÍý¾å¤ÎÉÔ¾Í»ö¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëJRËÌ³¤Æ»¡£°ÂÁ´ÂÐºö¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢ÁÈ¿¥É÷ÅÚ¤Îº¬ËÜÅª¤Ê²þÁ±¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¡£
Âç¤¤Ê»ö¸ÎÅù¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë·Ò¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡ÖËÞ¥ß¥¹¡×¤ÏÌ©¤«¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£»ä¤â¡Ö¤¢¤ï¤äÃ¦Àþ¤«¡×¤È¼ÂºÝ¤Ë´Î¤òÎä¤ä¤·¤¿ÂÎ¸³¤¬¤¢¤ë¡£
¢£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö3»þ´ÖÈ¾¤ÎÅ´Æ»Î¹¡×
2025Ç¯7·î30Æü¡¢JR½¡Ã«ËÜÀþ¤ÎÆÃµÞ¥µ¥í¥Ù¥Ä¡ÊÃÕÆâÈ¯°°Àî¹Ô¤¡Ë¤Ë¾è¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
½¡Ã«ËÜÀþ¤Ï¡¢ÆüËÜºÇËÌÃ¼¤ÎÃÕÆâ±Ø¤«¤é°°Àî±Ø¤ò·ë¤Ö¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥í¡¼¥«¥ëÀþ¤À¡£13»þ5Ê¬¡¢Äê¹ïÄÌ¤ê¤ËÃÕÆâ¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿Îó¼Ö¤Ï¡¢ÍºÂç¤ÊÁð¸¶¤ÈÅ·±öÀî¤ÈÊÂÁö¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÂç¼«Á³¤òËþµÊ¤·¤Ê¤¬¤é²÷Áö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°°Àî¤ÎÅþÃå»þ¹ï¤Ï16»þ45Ê¬¡£¤ª¤è¤½3»þ´ÖÈ¾¤ÎÎ¹¤Ç¤¢¤ë¡£
½é¤á¤Æ¤Î½¡Ã«ËÜÀþ¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ÎÁ°¡¹Æü¡¢»¥ËÚ»Ô¤Î¾åÌîËÚ±Ø¹½Æâ¤ÎÀþÏ©¾å¤Ë·ê¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢°ìÉôÎó¼Ö¤¬±¿µÙ¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î·ê¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¡¢½ÄÌó50¥»¥ó¥Á¡¢²£Ìó60¥»¥ó¥Á¡¢¿¼¤µÌó150¥»¥ó¥Á¤Ç¡¢´ÙË×¤·¤¿¸¶°ø¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼ºÎé¤Ê¤¬¤é¡ÖJRËÌ³¤Æ»¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¤ÈÈ¾Ê¬¿®Íê¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÉÔ°Â¤ÏÅªÃæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£¡Ö¥ì¡¼¥ë¤¬½ë¤µ¤ÇÇËÃÇ¡×¤ÈÉÔ²º¤Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹
Î¹¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿15»þ²á¤®¡¢ÅÓÃæ¤Î²»°Ò»ÒÉÜ(¤ª¤È¤¤¤Í¤Ã¤×)±Ø¤Î¼êÁ°¤ÇÉÔ²º¤Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¼ÖÆâ¤Ë¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÀè¤Î¥ì¡¼¥ë¤¬½ë¤µ¤ÇÇËÃÇ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¸ò´¹ºî¶È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢²»°Ò»ÒÉÜ±Ø¤ÇÄä¼Ö¤·¤Þ¤¹¡×
¶Ã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥ë¤ÎÇËÃÇ¤È¤Ï¡¢¤ª¤ª¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¥ì¡¼¥ë¤ÎÇËÃÇ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Á°Ç¯¤ÎÈ¡´ÛÀþÆâ¤Î²ßÊªÃ¦Àþ»ö¸Î¤¬¤Ä¤¤Æ¬¤ò¤è¤®¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤¿¤«¡¢JRËÌ³¤Æ»¡×¡£¤¤¤ä¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢JRËÌ³¤Æ»¡×¡£
¼ºÎé¤Ê¤¬¤é¡¢Î¨Ä¾¤Ë¤½¤¦»×¤Ã¤¿¡£ÇËÃÇ¤Ëµ¤¤Å¤«¤ºÄÌ¤ì¤Ð¡¢Ã¦Àþ¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Ã¦Àþ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¥»¡¼¥Õ¤À¤¬¡¢Ì¤Á³¤ËËÉ¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¡¢ÅÜ¤ê¤µ¤¨¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£
¢£ÁÛÄê³°¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤âÎäÀÅ¤Ê¾èµÒ¤¿¤Á
¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆÃ¤Ë¼ÖÆâ¤Çº®Íð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£30¡ó¤Û¤ÉºÂÀÊ¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄøÅÙ¤Ç¡¢º®»¨¤Ï¤Ê¤¤¡£²Æ¿¿¤ÃÀ¹¤ê¤Ç³°µ¤²¹¤Ï½ë¤¤¤¬¡¢¹¬¤¤¡¢¼ÖÆâ¤Ï¥¯¡¼¥é¡¼¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½ë¤µ¤Ç¥ì¡¼¥ë¤¬ÇËÃÇ¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¼þÊÕµ¤²¹¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï29.6ÅÙ¡Ê¥¢¥á¥À¥¹¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£³°¤Ë½Ð¤ë¤ÈÆüº¹¤·¤¬¶¯¤¯¡¢½ë¤¤¤Ë¤Ï½ë¤¤¤¬¡¢¥ì¡¼¥ë¤¬ÇËÃÇ¤¹¤ë¤Û¤É¤Ê¤Î¤«¤Ïµ¿Ìä¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¤·¤Ð¤é¤¯Ää¤Þ¤ë¤Ê¤é±Ø¤ò»¶ºö¤¹¤ë¤«¤È¡¢ÍªÄ¹¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿»ä¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¤Ë½Ð¤¿¡£¤³¤ÎÄä¼ÖÃæ¤Î²»°Ò»ÒÉÜ¤Ï¡Ö¤ª¤È¤¤¤Í¤Ã¤×¡×¤ÈÆÉ¤ß¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤ä¥¯¥¤¥º¹¥¤¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤¤¤ÈÃÎ¤é¤ì¤¿ÆñÆÉ±Ø¤À¡£¥Û¡¼¥à¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ä¤È¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤È»×¤·¤¾®³ØÀ¸¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬¡¢¤³¤³¤¾¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¼ÖÎ¾¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤é¤ì¤Æ»ä¤â¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢±Ø¤Î³¬ÃÊ¤Ç¤»¤ï¤·¤Ê¤¯¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë±Ø¿¦°÷¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤¿¡£¡ÖÄä¼Ö¤ÏÄ¹¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö2»þ´Ö°Ê¾å¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÊÖÅú¤¬¡£ÀÕ¤á¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤¨¡¼¤Ã¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£2»þ´Ö°Ê¾å¤ÎÂ»ß¤á¤ÏÍ½ÁÛ³°¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¿å¤ÈÈó¾ï¿©¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤â¡Ä
Ää¼Ö¤«¤é15Ê¬¤Û¤É·Ð²á¤·¤¿º¢¡¢¾èµÒ¤Ë¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¿å¤È¡Ö¥«¥í¥ê¡¼¥á¥¤¥È¡×¤¬ÇÛ¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ëÂÐ±þ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢»ä¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Î½¼ÅÅ¤¬»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º¹¤·Æþ¤ì¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤¬¡Ö½¼ÅÅ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¤È¶¯¤¯´ê¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤óº£¤¹¤°Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ËèÆü¥¹¥Þ¥Û¤ò¿¨¤ëÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î½¼ÅÅ¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÀº¿À¤¬Íð¤ì¤ë¡£
Å´Æ»²ñ¼Ò¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¡¢Í»ö¤ÎºÝ¤Ï¡¢½¼ÅÅ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤¬¤¢¤ë¤ÈÈó¾ï¤Ë½õ¤«¤ë¤ó¤À¤¬¤Ê¤¢¡¢¤È¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤ò¾µÃÎ¤Ç¤³¤³¤ËÄó¸À¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¢£¡ÖÅ´Ê¬¡×Â¿¤á¤Î±Ø¤Ç¤ÎÂ»ß¤á¤Ï¹¬±¿¤À¤Ã¤¿
Ä¹»þ´Ö¤ÎÄä¼Ö¤Ï»ÄÇ°¤À¤¬¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤ÊÅ´Æ»¹¥¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤Þ¤¿°ì¤Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£²»°Ò»ÒÉÜ±Ø¤ò»¶ºö¤Ç¤¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¡£±Ø¹½Æâ¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÇÑÀþ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÅ·ËÌÀþ¡×¡Ê¤«¤Ä¤Æ²»°Ò»ÒÉÜ¡ÁÉÍÆÜÊÌ¡ÁÆîÃÕÆâ¤ò·ë¤ó¤À¡Ë¤Î»ñÎÁ¼¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Å´Æ»¤ÎÎò»Ë¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï»×¤ï¤Ì¼ý³Ï¤À¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë±Ø¼Ë¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë½¼ÅÅ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢²¿¥«½ê¤âÅÅ¸»¤¬³«Êü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ë°ì³Ñ¤Ç¡¢3¤Äº¹¤·¸ý¤Î¤¢¤ë¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ò¡¢Â¾¤Î¤´ÉØ¿Í¤È¶¦Í¤·¤¿¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë½¼ÅÅ¤Î¸º¤ê¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤Î¤À¡£Ãæ¤Ë¤Ï²¤ÊÆ¿Í¤Î½÷À¤â¤¤¤¿¡£
¢£Í½Äê¤è¤êÌó3»þ´ÖÃÙ¤ì¤Ç°°Àî±Ø¤ËÅþÃå
¡Öº¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¤§¡×¤È°æ¸ÍÃ¼²ñµÄ¤Ë¶½¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö±¿Å¾ºÆ³«¤Ï17»þÈ¾¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬Î®¤ì¤¿¡£¡Ö¤¨¤§¡¼¡×¤È¤´ÉØ¿ÍÊý¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤¬¡¢½¼ÅÅ¤â¤Ç¤¤¿¤³¤È¤À¤·¡¢Ä¹»þ´ÖÂÔ¤Ä³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¡£
·ë¶É¡¢±¿Å¾ºÆ³«¤Þ¤Ç¤Ë3»þ´Ö¶á¤¯¤â¤«¤«¤Ã¤¿¡£½ªÅÀ¤Î°°Àî±Ø¤ËÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï19»þÈ¾¤ò²á¤®¤¿¤³¤í¤À¡£Îó¼Ö¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤ê¡¢ÅþÃå¤¬2»þ´Ö°Ê¾åÃÙ¤ì¤ë¤È¡¢ÆÃµÞÎÁ¶â¤¬Ê§¤¤Ìá¤·¤Ë¤Ê¤ë¡£º£²ó¤ÎÆÃµÞÎÁ¶â2950±ß¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¥²¥Ã¥È¤·¡¢¤Ø¤È¤Ø¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é°°Àî±ØÁ°¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡Ö¥ì¡¼¥ë¤ÎÇËÃÇ¡×¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤³¤Î¾×·âÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÂÎ¤Ê¤¼¤«¡£
¢£¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ö¥ì¡¼¥ëÇËÃÇ¡×¤Î²ø
¡Ö½ë¤µ¤Ç¥ì¡¼¥ë¤¬ÇËÃÇ¡×¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¾èµÒ¤ÎÉÔ°Â¤òÀú¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î·ï¤¬Âç¤¤¯ÊóÆ»¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÅöÆü¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖJRËÌ³¤Æ»¡¡Îó¼Ö±¿¹Ô¾ðÊó¡Ú¸ø¼°¡Û¡×¤Ë¤Ï¡¢ËÜ·ï¤È»×¤ï¤ì¤ë±¿¹Ô¾ðÊó¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÈþ¿¼¡ÁÅ·±öÀî²¹Àô´Ö¤Ç¡¢ÀþÏ©ÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ìÉô¤ÎÎó¼Ö¤Ë±¿µÙ¡¦ÃÙ¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤¤Ã¤È¿¼¹ï¤Ê»ö°Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊóÆ»¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ÂÔ¤Æ¤ÉÊë¤é¤»¤É¡ÖÇËÃÇ¡×¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢JRËÌ³¤Æ»¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤âÈ¯É½¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾èµÒ¤Î°ÂÁ´¤Ë´Ø¤ï¤ëÌäÂê¤Ï¡¢Ä¾¤Á¤Ë³«¼¨¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡£
¢£¡ÖÇËÃÇ¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤³¤½ÂçÌäÂê¤À¡×
¤½¤â¤½¤â¡Ö½ë¤µ¤Ç¥ì¡¼¥ë¤¬ÇËÃÇ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÅöÆü¤Îµ¤²¹¤Ï30ÅÙ¼å¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÌÔ½ë¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËèÇ¯ÌÔ½ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÀþÏ©¤Î²¹ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢±¿Å¾µ¬À©¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï³ÆÃÏ¤ÇÊ¹¤«¤ì¤ë¡£¤É¤ì¤âÅ´¤¬Ç®¤»¤é¤ì¤Æ¥ì¡¼¥ë¤¬¿¤Ó¤ÆÏÄ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡¢¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç¡ÖÇËÃÇ¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¤Ê¤ó¤À¤«¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿¤Î¤ÇJR´Ø·¸¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡Ö½ë¤µ¤Ç¥ì¡¼¥ë¤Î¡ØÇËÃÇ¡Ù¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤ËÈ¯É½¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö²¾¤ËJRËÌ³¤Æ»¤¬¥ì¡¼¥ëÇËÃÇ¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤³¤½ÂçÌäÂê¤À¡×¤È¤â¸À¤¦¡£°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
»öÂÖ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢JRËÌ³¤Æ»°°Àî»Ù¼Ò¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ²¿¤È²óÅú¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¢£±³¤«¤Þ¤³¤È¤«¡Ö¥ì¡¼¥ëÇËÃÇ¡×¤Î¿¿Áê
°°Àî»Ù¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤«¤é¤Ï¥á¡¼¥ë¤ÇÊÖÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Ï¡Ø¥ì¡¼¥ëÇËÃÇ¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø¥ì¡¼¥ëÄ¥¤ê½Ð¤·¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£¸½¾ì¤Çºî¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ò°÷¤¬¡¢¥ì¡¼¥ë¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤òÈ¯¸«¤·¡¢Îó¼Ö¤òÍÞ»ß¡£¤½¤Î¸å¡¢Á¼ÃÖ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢±¿µÙ¡¦ÃÙ¤ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½ë¤µ¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢ÃÇÄê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÖÄ¥¤ê½Ð¤·¡×¤È¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡Ö½ë¤µ¤ÇÀþÏ©¤¬¤æ¤¬¤à¤³¤È¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¿¿¼Â¤Ï¡¢¥ì¡¼¥ë¤ÎÇËÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ì¡¼¥ë¤ÎÊÑ·Á¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ý¤«¡¼¤ó¡£
¡Ö¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ï´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤ª¤½¤é¤¯´ª°ã¤¤¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¡¢ÇËÃÇ¤·¤¿¥ì¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¡×¤È¥Û¥Ã¤È¶»¤òÉï¤Ç²¼¤í¤¹¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢¾èµÒ¤Î°ÂÁ´¤Ë´Ø¤ï¤ë½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤¬Àµ³Î¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤ªº£²ó¤Î·ï¤Ï¡¢¼ç¤ËËÌ³¤Æ»Æâ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¡¢¿·Ê¹¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤¬¡¢ÆâÍÆ¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊóÆ»µ¡´Ø¼¡Âè¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ï¢Æü¤ÎÌÔ½ë¤Ë¤è¤ëÀþÏ©¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏÁ´¹ñÅª¤ÊÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÃ¤ËËÌ³¤Æ»¤Ï¡¢¸·Åß¤ÈÌÔ½ë¤ò·«¤êÊÖ¤¹²á¹ó¤Ê´Ä¶¤À¤±¤Ë¡¢¥ì¡¼¥ëÊÝ¼é¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£º£²ó¤â¡¢¥ì¡¼¥ë¤ÎÄ¥¤ê½Ð¤·¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î·ï¤Ï¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æº£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¡¢²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£°ÂÁ´¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾èµÒ¤Ø¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤âÀµ¤·¤¯¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤ÆÀ¸¤»Ä¤ë¾ò·ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
----------
Åì ¹áÌ¾»Ò¡Ê¤¢¤º¤Þ¡¦¤«¤Ê¤³¡Ë
¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È
Å´Æ»¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡£Å´Æ»¥È¥ì¥ó¥ÉÁí¸¦½êÄ¹¡£¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡£³°»ñ·Ï´ë¶È¡¢ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢½÷À¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸Ä¹¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¥Õ¥ê¡¼¡£¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±éÂ¿¿ô¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÄ¶¥¿¥¤¥È¥ëÂçÁ´¡¡Ê¸¾Ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ»¤¯¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¡ÖÍ×ÌóÎÏ¡×¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¡Ù¤Û¤«¡£
----------
¡Ê¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È Åì ¹áÌ¾»Ò¡Ë