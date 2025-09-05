Image: Apple

買うためにお金貯めなきゃ。

Apple Vision Proより軽くて安い新型モデルが開発されているというウワサはこれまで何度も出ています。今年の年末〜2026年前半に発表されるとの予想もありますが、実際のところ発売はまだだいぶ先の話なのかもしれません。

発売は2027年？ だけど、待つ価値は十分ありそう

Apple（アップル）アナリストのミンチー・クオ氏によると、AppleはApple Vision Proより軽く、より手頃な価格の新モデルを2027年に発売する計画があるとのことです。クオ氏はこの新デバイスを" Vision Air"と呼んでいますが、まさにその名にふさわしいモデルになるかもしれません。

まず注目したいのはその重さで、Apple Vision Proより40%以上軽くなると予想されています。現行モデルの重さは600〜650gなので、360〜390gへと大幅軽量化されることになりますね。Apple Vision Proを試して最も改善を希望したいと思ったのが本体の重さだったので、軽量化は最優先で実現してほしいところです。

また、本体価格についてはApple Vision Proより半額以上安くなると予想されています。現行モデルの価格は税込59万9,800円〜なので、これが本当なら30万円を切ることになります。外部ディスプレイ非搭載など、一部スペックダウンが予想されるとはいえ、空間コンピュータがその値段で買えるかもって考えたら魅力的です。

巨大スクリーンで映画を見たり、iPhoneで撮影した空間ビデオを眺める体験は本当に感動モノなので、軽くてお手頃価格のApple Vision Airが発売されることを願うばかりです。

Source: MacRumors