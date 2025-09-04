　横浜F・マリノスは4日、大津高のDF村上慶(18)が2026シーズンから加入することが内定したと発表した。

　村上は今夏の全国高校総体(インターハイ)で準優勝に貢献。大会優秀選手の1人に選ばれた。過去にU-17日本代表やU-17日本高校選抜も経験している。

　クラブ公式サイトを通じ、「幼い頃からの夢であるプロサッカー選手としてのキャリアを、横浜F・マリノスという歴史あるクラブでスタートできることをうれしく思います」とコメント。「これまで支えてくださった方々への感謝の気持ちを忘れずに、1日でも早く横浜F・マリノスの勝利に貢献できるように頑張ります」と誓った。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文

●DF村上慶

(むらかみ・けい)

■生年月日

2007年4月11日(18歳)

■出身地

福岡県

■身長/体重

182cm/72kg

■経歴

福岡U-12-福岡U-15-大津高

■主な実績

2024年:U-17日本代表

■コメント

「このたび、2026シーズンから横浜F・マリノスに加入することになりました、熊本県立大津高等学校の村上慶です。

幼い頃からの夢であるプロサッカー選手としてのキャリアを、横浜F・マリノスという歴史あるクラブでスタートできることをうれしく思います。

今の自分があるのはこれまで支えてくれた家族、監督、コーチ、そしてこれまで共に練習してきたチームメイトのおかげです。

これまで支えてくださった方々への感謝の気持ちを忘れずに、1日でも早く横浜F・マリノスの勝利に貢献できるように頑張ります。

横浜F・マリノスに関わるすべての皆さま、どうぞよろしくお願いいたします」