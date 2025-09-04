大津高DF村上慶の横浜FM加入が内定!「感謝の気持ちを忘れず、1日でも早く勝利に貢献できるように」
横浜F・マリノスは4日、大津高のDF村上慶(18)が2026シーズンから加入することが内定したと発表した。
村上は今夏の全国高校総体(インターハイ)で準優勝に貢献。大会優秀選手の1人に選ばれた。過去にU-17日本代表やU-17日本高校選抜も経験している。
クラブ公式サイトを通じ、「幼い頃からの夢であるプロサッカー選手としてのキャリアを、横浜F・マリノスという歴史あるクラブでスタートできることをうれしく思います」とコメント。「これまで支えてくださった方々への感謝の気持ちを忘れずに、1日でも早く横浜F・マリノスの勝利に貢献できるように頑張ります」と誓った。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●DF村上慶
(むらかみ・けい)
■生年月日
2007年4月11日(18歳)
■出身地
福岡県
■身長/体重
182cm/72kg
■経歴
福岡U-12-福岡U-15-大津高
■主な実績
2024年:U-17日本代表
■コメント
「このたび、2026シーズンから横浜F・マリノスに加入することになりました、熊本県立大津高等学校の村上慶です。
幼い頃からの夢であるプロサッカー選手としてのキャリアを、横浜F・マリノスという歴史あるクラブでスタートできることをうれしく思います。
今の自分があるのはこれまで支えてくれた家族、監督、コーチ、そしてこれまで共に練習してきたチームメイトのおかげです。
これまで支えてくださった方々への感謝の気持ちを忘れずに、1日でも早く横浜F・マリノスの勝利に貢献できるように頑張ります。
横浜F・マリノスに関わるすべての皆さま、どうぞよろしくお願いいたします」
