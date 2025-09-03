この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医で医学博士の高須幹弥が、自身のYouTubeチャンネル「高須幹弥（高須クリニック）」で「他人からの批判が気になってしまう」という視聴者の悩みに答えた。人が他者の評価を気にする理由と、その向き合い方について語った。



高須は動画冒頭で「他人からの批判が気になるのは、人間として極めて普通のこと」と述べ、さらに「批判が全く気にならない人の方が問題」と話した。人間は太古から集団で生活し助け合ってきたため、周囲の評価を気にする協調性が本能的に備わると説明した。特に女性は、妊娠・出産・授乳といったライフステージで他者の助けが必要になる場面が多く、男性以上に評価や批判を気にする傾向があると解説した。



他人の批判を気にしすぎると、行動が制限されたり、自尊心や自己肯定感が低くなったりするおそれがあると指摘。仕事やスポーツの例を挙げ、「自信を持って行動する方が良い結果に繋がる」と述べた。



では、どうすれば批判が気にならなくなるのか。高須が提案するのは「その批判を徹底的に分析すること」だ。具体的には次の点を深掘りするという。



批判者はなぜ自分を批判したのか。



その批判は正しいのか、間違っているのか。



自分の誤りであれば反省し、学び直す機会として受け止める。一方で、相手の知識不足や理解の不十分さに基づくもの、あるいは「嫉妬からくるもの」「足を引っ張りたい」「もっとダメになってほしい」といった悪意による批判は気にする必要はないとした。高須は「相手の思う壺になるだけだから、そんな人の批判は聞く必要がない」と述べ、切り捨てる姿勢の重要性に言及した。



また「本当にその人のことを思って、良い方向に誘導したいから」という建設的な批判はごくわずかだとし、匿名のSNSで行われる批判の多くは「嫉妬」が原因だと語った。高須は、そのような無意味な批判に時間や労力を費やすのは「損で無駄」だと結んだ。

