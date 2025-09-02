櫻井翔･相葉雅紀が登場！セブン-イレブン・ジャパン 新広告コミュニケーション発表会

セブン-イレブンが新イメージキャラクターに櫻井翔さん・相葉雅紀さんを起用！

2025年9月3日(水)から放映される新CM「なにがあるかな、セブン-イレブン。」に出演します。

放映直前となる2025年9月2日(火)、「セブン-イレブン・ジャパン 新広告コミュニケーション発表会」が開催され、櫻井翔さん、相葉雅紀さんが発表会に登場しました。

セブン-イレブン・ジャパン 新広告コミュニケーション発表会

株式会社セブン-イレブン・ジャパンは、2025年9月3日（水）から「なにがあるかな、セブン-イレブン。」の新CM放映をスタート。

新たにイメージキャラクターとして、櫻井翔さん、相葉雅紀さん、セブン-イレブンオーナー役として天海祐希さんを起用しています。

放映直前となる2025年9月2日(火)、「セブン-イレブン・ジャパン 新広告コミュニケーション発表会」を開催。

櫻井翔さん、相葉雅紀さんの2名が登壇いたし、新CMの見どころやCM撮影秘話などを明かしました。

櫻井翔さん・相葉雅紀さんが登場

イベントには新CMキャラクターの櫻井翔さんと相葉雅紀さんが登場！

相葉雅紀さんは「セブン-イレブンと言えば、何かを食べて、おいしい！というイメージがあったのですが、一切なかったね」と今回のTVCMのユニークさをアピール。

櫻井翔さんも「宇宙人役だったので一言もしゃべらなくて。いまちょっと人間ぽかったので、というリテイクも出ました」と続けます。

「宇宙人の世界では天海祐希さん（オーナー）の容姿にそっくりな神様がいるという設定。このシーンの天海さんは神様、いまのシーンはオーナーという切替が難しかったです」と相葉雅紀さん。

櫻井翔さんも「ベーカリーの“ホワホワ”は相葉さんだけのシーンなので、そのシーンの撮影はずっと相葉さんだけを見ていました」と撮影中の思い出を話します。

相葉さんは「嵐の曲をかけながらテンションを上げながら撮影に向かう。一緒に嵐の曲を聴くと楽しい」と新CMの撮影には嵐の楽曲が支えになっていたことも明かしました。

最後に、おふたりのおすすめの商品を聞いたところ、

相葉雅紀さんは「鮭とば」

1回の晩酌の量にちょうどいい！と太鼓判☆

櫻井翔さんは「レジ横のドーナツ」

砂糖を振ってくれてライブ感があっていま一番のお気に入りとお話してくださいました。

TVCM『なにがあるかな、セブン‐イレブン』紹介

TVCMには、櫻井さん、相葉雅紀さん、天海祐希さんの3名を新キャストとして迎えました。

櫻井さんと相葉さんは地球にやってきた宇宙人役を、天海さんは2人と出会うセブンイレブン店舗のオーナー役をそれぞれ演じています。

セブン-イレブンを舞台に、宇宙人の2人がアルバイトという思いがけない形で地球に溶け込み、日常の中でセブン-イレブンの商品と出会っていく様子をドラマ仕立てで描いています。

セブン-イレブンにくるとなにか見つかるかもという期待感「なにがあるかな、セブン-イレブン。」をコンセプトに、櫻井さん、相葉さん演じる宇宙人たちの商品への新鮮な反応や、オーナー役の天海さんとの心温まる交流を通して、セブン-イレブンの魅力を紹介していくCMです。

櫻井翔さん･相葉雅紀さんが出演、セブン-イレブンオーナー役として天海祐希さんを起用した豪華な顔ぶれの新CM。

セブン-イレブン・ジャパン 新広告コミュニケーション発表会の紹介でした。

