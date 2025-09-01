8月31日（日）、スロベニアバレーボール連盟（OZS）が2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）に臨む男子スロベニア代表の14名のメンバーを発表した。

9月12日（金）にフィリピンで開幕する世界バレーの男子大会。男子スロベニア代表はブルガリア代表、ドイツ代表、チリ代表と同じプールEで予選ラウンドを戦う。

今季より大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズでプレーするヤン・コザメルニクの他、ベテランのティネ・ウルナウトやグレゴール・ロプレト、アレン・パイエンクらも選出されている。

なおネーションズリーグ2025のファイナルラウンドでヒザを負傷していたアウトサイドヒッターのロク・モジッチはメンバーには入らず。ケガをしてからの約1ヵ月間、懸命な治療とトレーニングを受けていたがヒザの炎症がひどく、残念ながら世界バレーに出場するまでの回復には至らなかったということだ。

8月31日（日）にスロベニアを発った14名のメンバーはまず日本に向かい、9月4日（木）と6日（土）にSVリーグ男子所属の日本製鉄堺ブレイザーズと大阪府にある日本製鉄体育館でフレンドリーマッチを行い、世界バレー直前に最終調整を行う予定だ。

■2025バレーボール男子世界選手権 男子スロベニア代表メンバー

▼セッター



グレゴール・ロプレト

ネジック・ナイディッチ



▼アウトサイドヒッター



ティネ・ウルナウト

ジガ・シュテルン

ロク・ブラチコ

ルカ・マロフト



▼オポジット



トンチェク・シュテルン

ニク・ムヤノヴィッチ



▼ミドルブロッカー



アレン・パイエンク

ヤン・コザメルニク

サショ・シュタレカル

ヤンジュ・ヤネス・クルジッチ



▼リベロ



ヤニ・コヴァチッチ

グレガ・オクログリッチ