この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「しのずチャンネル」で人気の主婦YouTuber・shinoさんが、新動画『【100均】マジで天才すぎん？！ダイソー&セリア最新収納•便利グッズetc….』を公開。動画内では、多忙な日々の中でも「もっともっと、便利グッズで勉強も暮らしも楽しみたい」と語りながら、話題の100均収納グッズや便利アイテムを多数紹介した。



動画序盤、shinoさんは「唇の血色が悪く、生まれてこの方ずっと合う口紅がなかった」という悩みを吐露。しかし「キャンメイクのムチプルティントに出会ってからは“荒れない。皮むけしない”逆転アイテム」と絶賛。「そういう唇紫むけむけ難民には、ぜひこちらを使ってみてほしい」と独自視点でおすすめした。



続いて、セリアの新商品「くるっと巻き付けお風呂ツールフック」など収納系の新アイテムを徹底チェック。「巻き付けるだけでフックになるから、使えるものが増えて収納の幅が広がる」と、その画期的な仕組みと便利さに感動した様子を見せた。また、人気ブランドSWIMMER（スイマー）復活アイテムへのノスタルジーも語り、「原宿系が大好きで、自転車でショップに通った」という青春時代の思い出まで披露した。



文具コーナーでは、「勉強グッズとしてはダイソーの落ちない暗記シートがおすすめ」と紹介。特に「筆圧高いさんには、ソフトな下敷きを使うとジェットストリームの書き心地もアップする」と自身の筆記事情にも言及。「32歳になってこんなに勉強の日々を送るとは思ってなかった。大人になってからの学びも悪くない」と大人のチャレンジを前向きに語った。



動画の終盤には、「本当に今、充実してるし、たぶん一番今までの人生の中で“充実していいんじゃないかな”と思うくらい」と、毎日6時台から家事・勉強・子育てに追われつつも充実感を強調。さらに「YouTubeや便利グッズで学ぶ環境がある今の世の中、本当に“良い世の中になった”」と変化を称え、「チャレンジすることって楽しいよ。自分の可能性を持っていきましょうよ」と締めくくった。