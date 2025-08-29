史上4人目の日米通算200勝はお預けとなった。

【もっと読む】正捕手・甲斐拓也の骨折離脱はかえって巨人に「追い風」が吹く根拠

巨人の田中将大（36）が昨28日、敵地での広島戦に今季7度目の先発登板。気合の入った表情で中6日のマウンドに上がったものの、初回に3安打を浴びて1点を失うと、逆転してもらった二回も死球と連打で無死満塁のピンチを招く。1死後に遊撃・泉口のエラーと暴投で勝ち越しを許し、ファビアンに左前打を打たれて4失点。2回50球を投げ6安打5失点で無念の降板となった。

田中将は本拠地・東京ドームでは4戦勝ち星なし。今季の2勝はバンテリンドームナゴヤ、神宮といずれもビジターで挙げている。「狭い東京ドームは厳しい」との首脳陣の判断ともっぱらで、ここ2試合は敵地での登板となっていた。その配慮の甲斐なく、広島での達成はならなかったが、巨人の営業はニンマリだ。さる球界関係者がこう言った。

「すでに199勝グッズはネットなどで売り出していますが、ユニホームやTシャツ、サインボールといった200勝グッズも生産していて、できれば敵地より東京ドームで達成してもらい、大量に売りたいのが本音。巨人は2週間の長期遠征が始まったばかりで、チームは来月9日の広島戦まで帰ってこない。やっぱり東京ドームで達成して欲しいでしょう」

田中将の登板する日に、特別に観客が増えるわけではないものの、本拠地で200勝到達なら、間違いなくグッズは売れるという。広島の関係者は「新井の2000安打、引退した黒田の200勝など、ビッグイベントが重なった2016年はペナントを制したこともあって、球団の売り上げはグッズ販売収入のみで50億円をゆうに超えました」と言う。

田中将が今回同様、中6日で登板すれば、次回は9月4日、岐阜で行われるヤクルト戦になる。翌週は東京ドームでの広島戦だ。

偉業達成は「9月11日の東京ドームがベスト」というのが営業サイドの希望か。

◇ ◇ ◇

そんな巨人にとって、正捕手だった甲斐の骨折離脱は大きくプラスに働きそうだ。いったいなぜか。データでハッキリしている甲斐の問題点とは。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。