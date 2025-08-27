とろ〜り卵がたまらんびっくりドンキーに今年も″お月見メニュー″が登場するよ〜。

びっくりドンキーは、2025年8月27日から期間限定で「日本の秋に、月見ハンバーグ。」フェアを開催します。

びっくりドンキーならではの月見メニュー

びっくりドンキーの月見メニューは、バーグディッシュ2種と、サイドメニュー１種が登場します。

・月見てりたまマヨバーグディッシュ

黒みりんを使用したオリジナルてりやきソースで、甘辛な味わいとまろやかなコクが特徴です。

価格はSサイズ1370円／Mサイズ1550円／Lサイズ1850円。

・ベーコンエッグベネバーグディッシュ

ベーコン・マッシュポテト・オランデーズソースと卵黄がマッチした、食べ応えのある一皿です。オランデーズソースとハンバーグソースは、ご飯との相性もばっちり。

価格はSサイズ1370円／Mサイズ1550円／Lサイズ1850円。

・月見てりたまマヨポテト

甘辛いオリジナルてりやきソースとマヨネーズに、卵黄とたまごサラダをのせたホクホクのフライドポテト。おつまみにもぴったりです。

価格は790円。

地域・店舗によって価格が異なる場合や取り扱いがない場合があります。

S・M・Lはハンバーグのサイズで、Sは150g、Mは200g、Lは300gです。

今回紹介した3つのメニューは、朝10時からの販売です。また、22時以降の注文は10％の深夜料金が追加で発生します。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部