暇になるとなぜかトイレに行く大型犬が、おしっこを見せつけてきて…？想定外すぎる「まさかの理由」に驚く人が続出しています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で111万回再生を突破し、「おりこう！」「ウキウキｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：なぜか暇になるとトイレに行く大型犬→おしっこを見せつける『まさかの理由』】

Instagramアカウント「kinu__」に投稿されたのは、暇になるとなぜかトイレに行くラブラドールレトリバーの女の子「きぬ」ちゃんの様子。きぬちゃんは、トイレが終わると飼い主さんにアピールを欠かさないんだそう。

この日もウッキウキでトイレの報告にやってきたというきぬちゃん。「こちらですっ、確認お願いします！」とばかりに、きっちりトイレの場所まで飼い主さんをご案内。

獲物、確保！

ペットシーツを交換すべく飼い主さんが戸棚を開けると、きぬちゃんが素早く何かを拾って去っていきます。ほんの少しの隙間に無理やりお鼻をねじ込み、無駄のない動きで「獲物」を確保したようです…！

きぬちゃんの「獲物」とは、お気に入りのアルマジロのぬいぐるみ。作戦通り、「開かずの扉」からぬいぐるみをゲットできたきぬちゃんは、尻尾をブンブン振って喜びを表現していたんだとか。

賢すぎる作戦

ひとまずペットシーツを交換する飼い主さん。気が向いたら一緒に遊ぶんだそう。いつからか、トイレをすれば戸棚が開き、ぬいぐるみが取れることを学んだというきぬちゃん、天才すぎます。

お見事な「作戦」で、見事ぬいぐるみで遊ぶことに成功したきぬちゃん。日々この方法でぬいぐるみをゲットしている、賢すぎるきぬちゃんなのでした。

投稿には「おりこう！」「ウキウキｗ」「賢いね～」「やるなぁ、知能犯」「可愛いの塊」「誘導してくるんですね！すごい」といったコメントが寄せられています。

きぬちゃんの賑やかな日常は、Instagramアカウント「kinu__」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「kinu__」さま

執筆：伊藤 紀子

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。