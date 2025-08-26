神戸エレベーター刺殺事件を懲役太郎が語る 動機不明と防犯の限界
YouTubeチャンネル「懲役太郎サブチャン」で、配信者の懲役太郎氏が、神戸市のエレベーター内で発生した刺殺事件について、動機の不明確さや防犯対策・法制度の限界に言及した。
懲役太郎氏は、24歳の女性が死亡した同事件について「当初からこの事件はおかしい」「ありえない」と不可解さを指摘。金銭や性犯罪目的ではないとの見立てから「人を殺すことが目的だったとしか考えられない」との見方を示した。
容疑者がオートロックのマンションに侵入し、50分間にわたり被害者をつけ狙ったとされる点にも触れ、犯行には計画性があったとの考えを示した。防犯カメラや科学捜査が進歩しても、こうした犯行を完全に防ぐことは難しいと述べた。
現在の日本の法制度や防犯対策については、「『全く落ち度のない』一般市民が標的となる無差別殺人が増えている」との認識を示し、「狙われたら避けようがない」「回避する方法が他にない」と発言。エントランスのオートロックやエレベーターの利用といった日常の行動には自衛策の限界があり、「現実問題、できませんよ、そんなの」と語った。
また、容疑者が過去に殺人未遂事件を起こし、執行猶予中に今回の事件に及んだとされる点を挙げ、再犯防止策や刑務所出所者の社会復帰支援のあり方に疑問を呈した。一般に「不良」とは見なされない、真面目でおとなしいとされる人物が凶悪犯罪に関与するケースにも言及し、社会のステレオタイプと現実のずれを指摘。さらに「前科前歴があっても（企業は）わからない」「死亡しても口座はすぐにはロックされない」と述べ、制度と一般的な認識のギャップに触れた。
無差別殺人が起きる現状を踏まえ、「究極的に言えば『もう、外に出るな』しかない」と発言。国が主導して、特殊な性癖や問題を抱える人への治療や更生に取り組むべきだとし、「お孫さんやお嬢さん、ひ弱な女性や子どもをどう守ればいいのか」と訴え、社会全体の対策を求めた。
YouTubeの動画内容
