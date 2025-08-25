ChatGPTのフラッグシップモデル、「博士号を持つ専門家レベル」なんだって
米国時間7日10時（日本時間8日2時）、OpenAIは「ChatGPT」のフラッグシップモデルと位置づけた新モデル「GPT-5」を正式に発表しました。
7月29日には、学生向けの新機能「学習モード」をリリースしたばかりですが、今回のGPT-5は、これまでのGPT-3やGPT-4を大きく上回る性能を備えた、次世代のAIモデルとなっています。
本記事では、発表されたばかりのGPT-5の詳細情報、注目の新機能、そしてデモンストレーションから見えた実力をお届けします。
まるで「博士号を持つ専門家」と話しているような知性
「GPT-3、GPT-4と比べると、GPT-5は“博士号を持つ専門家”だ」と、発表の冒頭で語ったOpenAIのサム・アルトマン氏。
じつにGPT-5は、これまで以上に賢く、素早く、そして実用的なAIへと進化しました。その魅力を、3つのポイントに分けてご紹介します。
1. 思考力・スピード・実用性が大幅に向上
GPT-5は、前モデルであるGPT-4と比べて、複雑な問題に対する推論能力が向上し、より正確な回答を得ることができるように。加えて、回答スピードも飛躍的に速くなりました。
思考の深さを保ちながら、待ち時間のストレスを感じさせない──まさに、ビジネスや学習の現場でも安心して活用できる「いいとこ取り」の使用感に。
2. コードも文章もゼロから直感的に作成
もっとも注目すべき機能は、コード生成や文章作成の精度。特に、初心者でも使いやすい「バイブコーディング（Vibe-coding）」を実現し、コードの知識がなくても、チャットでやり取りをするだけで、美しいソフトウェアやアプリ、ゲームを自動で作成してくれます。開発未経験の方でも、アイデアを形にする力強いツールになります。
3. 無料ユーザーも利用可能。モデル選択の悩みから解放
GPT-5は、有料プランだけでなく、無料プランのユーザーでも利用可能です。これまではGPT-4系のモデルを使うには有料登録が必要だったので、これはうれしい。
さらに、従来のChatGPTでは「GPT-3.5」「GPT-4.0」「GPT-4.1」など複数のモデルが混在しており、どのモデルを使うべきか迷う人も多かったのでは？ しかし、GPT-5の登場により、「ただ、GPT-5を選べばいい」というシンプルな体験が実現されました。
「推論してほしい」か「即座に回答してほしい」のかを指定する必要はなく、GPT-5ではプロンプトの内容によって適切に対応するようになります。
無料ユーザーも使えるGPT-5ですが、より高性能な「GPT-5 Pro」も用意されており、こちらは有料ユーザー向けとなっています。
【プラン別提供状況】無料プラン：GPT-5 & GPT-5 mini 利用可。今回初めて推論モデルが利用可能に。Team/Enterprise/EDU：日常業務のデフォルトモデルとしてGPT-5を利用可能。Plusプラン：無料プランより大幅に広い利用領域。Proプラン：GPT-5無制限利用＋GPT-5 Proへのアクセス。
誰でも創れる、誰でも遊べる。「Run Code」を押すだけでウェブアプリが完成！
では、気になるGPT-5のコーディング機能について詳しく説明していきます。
近年注目を集める「バイブコーディング」とは、ユーザーが指示を出すだけで、コードを自動生成できる技術。コーディングの知識がなくても、GPT-5が設計から実装までを担ってくれるため、アプリ開発のハードルが劇的に下がりました。
今回の取材では、実際にプロンプトを入力し、「Run Code」ボタンを押すだけで、即座に動くウェブアプリが完成するデモンストレーションを確認できました。
コードの内容を理解する必要はなく、デザインや機能の微調整にも柔軟に対応できるため、開発のスピードと自由度はかつてないレベルに達しています。
難しいやりとりは不要。アイデアをすぐプロダクトにできる
実際のデモンストレーションの内容は、フランス語学習のためのウェブアプリを実際にGPT-5で作成するというもの。アプリに入れたい機能やどんな仕様がよいか……以下のようなシンプルなプロンプトをインプットします。
【プロンプトの内容】
英語話者のパートナーがフランス語を学べる、美しくてインタラクティブなウェブアプリを作成してください。彼女の毎日の進捗を追跡し、魅力的なテーマを使用し、フラッシュカードやクイズなど様々なアクティビティを含めてください。さらに、彼女が楽しく学べるように、昔ながらの「スネークゲーム」をベースにした教育ゲームも埋め込んでほしい
このプロンプトを入力して数秒で、約700行におよぶコードが自動で生成されるスピード感に驚き。その場で実際に動作するウェブアプリが完成しました。
さらに、「スネークをネズミに変更してください」、「ネズミがチーズを食べるたびに、新しいフランス語の単語を紹介する音声が流れるようにしてください」といった細かな指示にも、GPT-5は正確に対応。
機能面・演出面ともに、完成度の高いアプリがすぐに構築されました。これにも驚きました。
デモ発表を行ったOpenAIの担当者は、「素早く修正をお願いして、何度でも繰り返し改善できるのがGPT-5の大きな魅力です。私が使ったのは、誰でも書けるシンプルなプロンプト。GPT-5は、開発者がつくるような美しいコードを、誰の手にも届くものに変えてくれる」と語ってくれました。
クリエイティブライティングや健康分野への回答精度もアップ
また、ライティングやヘルスケアの領域でも回答精度が大幅に強化されました。（※医療専門家の代替ではありません）
ライティングに関しては、文脈に対する理解度がアップ。リサーチに基づいたレポート作成、文章のリライトや要約、専門性の高いコンテンツ作成など、さまざまな業務において、より質の高いアウトプットが期待できます。
安全性も大きく進化。ハルシネーションは、3％未満へ
安全性の面でも、GPT-5は大きく進歩しました。
OpenAIの担当者によると、ハルシネーションの発生率は、3％未満にまで低下したと解説。また、悪用防止のためのフィルタリング技術も強化され、専門領域での誤用リスクにも、より慎重に対応する仕組みが整えられるようになったと言います。
従来、ChatGPTは「不適切なプロンプト」には応答を拒否し、それ以外には回答するという基本的なルールに従って動作していました。この仕組みはおおむね効果的でしたが、悪意ある質問と善意の質問の区別が難しいケースも存在していました。
このような課題に対応するため、OpenAIはGPT-5に「セーフ・コンプリーションズ（Safe Completions）」という新しいアプローチを導入。これは、モデルが可能な限り有益な情報を提供しつつも、安全の範囲内に留まるよう制御する手法とのこと。どのような変化がみられるのか実際に使ってみて実感してみたいと思います。
使い勝手を向上させる便利な新機能もぞくぞく
今回の発表では、GPT-5という強力な新モデルに加え、ChatGPT全体の体験を向上させる数々の新機能も明らかになりました。
より自分好みに。パーソナリティ設定とカラー変更
まず、全ユーザーが利用できる機能として、ChatGPTの「話し方」を簡単にカスタマイズできるパーソナリティの事前設定がリサーチプレビューとして追加されます。
プロンプトを工夫しなくても、「Cynic（皮肉屋）」「Robot（機械的）」「Listener（聞き役）」「Nerd（ナード）」といった4つの個性から会話スタイルを選べるようになります。
さらに、チャット画面の背景色を自由に変更できるチャットカラーの選択機能も登場。有料ユーザーには限定カラーも提供され、より愛着のわくインターフェースにカスタマイズできます。
外部連携と音声機能の進化で、さらに賢いアシスタントへ
実用面では、Gmail、Googleカレンダー、Google連絡先との連携機能が強化。有効化すると、ユーザーが都度指定しなくても、ChatGPTが文脈を判断して自動で情報を参照してくれるようになります。この機能は来週以降Proプランから先行展開され、順次ほかのプランでも利用可能になる予定です。
また、音声機能（Voice Mode）も大幅に進化。ユーザーの指示への理解度が向上し、状況に応じて話し方を調整する「Advanced Voice」が、無料ユーザーを含む全ユーザーに提供されます（有料ユーザーは利用上限が大幅に増加）。これに伴い、従来のStandard Voiceは今後30日以内に廃止され、より高性能な一つの音声体験に統一されます。
これまで史上もっとも賢く、高速で、実用性が高まったChatGPT-5。
ライフハッカー・ジャパンでは、今後もGPT-5がもたらすビジネス活用の可能性や個人ベースのリアルな活用法を探りながら、順次レポートしていきます。さあ、楽しんでみます。
Image:OpenAI
著者：杉本結美
Source: OpenAI