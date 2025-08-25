全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・池上の飲食も楽しめる銭湯『RE．beer（リ・ビア）』『桜館』です。

和食に寄り添う「和」のクラフトビール

クラフトビールと和食、こんなに合うなんて知らなかった。

例えば、山椒を加えたエールに、メヒカリのほろ苦い肝。しっかり味の沁みた肉豆腐に、ポーター……。

目光の天ぷら500円、ビール屋特製肉豆腐980円、黒湯700円（265ml）

『RE．beer（リ・ビア）』（手前）目光の天ぷら 500円 （奥）ビール屋特製肉豆腐 980円 （ドリンク）黒湯 700円（265ml） メヒカリの天ぷらをかじり、「黒湯」をぐびり。ほのなか苦味と黒ビールのコクがよく合う

『RE.beer』は、2023年1月オープン。当初は同経営の「羽田スカイブルーイング」で醸造したビールなどを提供していたが、同年10月から醸造をスタート。佐賀県産玉ねぎ、福島県産にんにく、新潟県柏崎の石地わさびなど、全国の特産品を取り入れたクラフトビールを醸造している。

それらの食材が、ビールに控えめながら豊かな風味を生む。

「和食を邪魔しない、寄り添うような味わいのクラフトビール揃いだと思います」と、店長の関竜太さん。

10タップという豊富な品揃えだから、料理に合うビールを気軽に尋ねてみてほしい。

ところで、『RE.beer』のある大田区の銭湯には、黒湯の天然温泉が多い。同店と大田区浴場組合とのコラボで生まれたビールの名前が、ずばり「黒湯」。黒湯に浸かって、「黒湯」ビール、いかが？

『RE．beer（リ・ビア）』店長 関竜太さん

店長：関竜太さん「本門寺帰りの方、ご家族連れもお待ちしてます！」

［住所］東京都大田区池上4-31-16

［電話］03-6410-6778

［営業時間］11時半〜23時（フード22時LO、ドリンク22時半LO）

［休日］無休

［交通］東急池上線池上駅北口から徒歩2分

人気の黒湯銭湯、サウナなども充実

ゆったり浸かれる黒湯の岩風呂が人気の銭湯。天然温泉は、正式名称「純養褐層泉」。古くから「美人の湯」として親しまれて来た泉質だ。1959（昭和34）年創業、二代目館主が温泉を掘り当てたという。

ほか、展望風呂、サウナ、スチームサウナ、電気風呂など盛りだくさん。設備や雰囲気の違う壱の湯と弐の湯があり。半月ごとに男女入れ替えるので、両方楽しめるのがうれしい。

土日祝日には、2階の飲食フロアも営業。生ビールもあるので、風呂上り、まずは銭湯内で一杯もいい。

［住所］東京都大田区池上6‐35‐5

［電話］03‐3754‐2637

［営業時間］12時〜翌1時（土・日・祝10時〜）

［休日］無休

［交通］東急池上線池上駅南口から徒歩6分

※画像ギャラリーでは、能登の復興を応援する「能登塩むすびエール」の画像がご覧いただけます。

撮影／小澤晶子、取材／本郷明美

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年6月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

