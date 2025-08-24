¿ÍÀ¸¤Ç¡Ö40Âå¤«¤éÍî¤Á¤Ö¤ì¤Ê¤¤¥³¥Ä¡×¤ò1Ëç¤Î¿Þ¤ÇÉ½¤·¤¿°ìºý¤È¤Ï¡©
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡½¡½¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤Ãø¼Ô¤Î»³¸ý¼þ¤µ¤ó¡£20Ç¯°Ê¾å¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶È³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¡¢¤½¤³¤Ç´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð±ÄÀïÎ¬¤ò¡¢°Õ¼±Åª¤Ë¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤â±þÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ø¿ÍÀ¸¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¡½¡½¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ÆÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¥³¥ó¥»¥×¥È20¡Ù¡£¡Ö»Å»ö¤Ð¤«¤ê¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤¬Èá»´¤Ê¾õÂÖ¡Ä¡×¡Ö40Âå¤ÇÃæÇ¯¤Î´íµ¡¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï·çÅÀ¤À¤é¤±¤Ç¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¡×¤³¤¦¤·¤¿¿ÍÀ¸¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤Ë¡Ö·Ð±Ä³Ø¡×¤Ç¹çÍýÅª¤ËÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤À¸¤Êý¤ÎËÜ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤ÎÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¹½À®¡§¾®Àî¾½»Ò¡Ë
¹¬¤»¤Ã¤Æ¤±¤Ã¤³¤¦¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤
¡½¡½º£¤Î¿¦¾ì¤Ç¤Î»Å»ö¤Ï½çÄ´¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Àè¤¬¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¤¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ°ÂÄê¤·¤¿À¸³è¤ò¼Î¤Æ¤ÆÅ¾¿¦¤äµ¯¶È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Î¤âÉÝ¤¤¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦Åú¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
»³¸ý¼þ»á¡Ê°Ê²¼¡¢»³¸ý¡Ë¡§ºÇ½é¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö¹¬¤»¤Ã¤Æ¤±¤Ã¤³¤¦¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ËÁ¸±¤Ï¥í¥Þ¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢´í¸±¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¼¼ê¤ò¤¹¤ì¤Ð²ø²æ¤ò¤·¤¿¤ê»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¹¬¤»¤Ê¾õÂÖ¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ä¡Ä¡£¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤ÎËÁ¸±¤ÏÉÝ¤¤¤±¤ì¤É¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»³¸ý¡§º£¤Î»Å»ö¤«µ¯¶È¤«¤È¤¤¤¦Æó¼ÔÂò°ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò²¿¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ï¡¢¤¢¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸Ä¿Í¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¿©ºà¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ËèÇ¯µÙ¤ß¤ò¤È¤Ã¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¤¥¿¥ê¥¢Î¹¹ÔÃæ¤ËÈþÌ£¤·¤¤¥ï¥¤¥ó¤ä¥Á¡¼¥º¤Ê¤É¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¸æÍÑÃ£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¼ýÆþ¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°ÂÄêÅª¤ËµëÎÁ¤¬¤â¤é¤¨¤Æ¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»Å»ö¤È¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤â³Ú¤·¤¤¥¤¥¿¥ê¥¢¿©ºàÈÎÇä¤ÎÎ¾Êý¤¬½ÅÍ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£²ñ¼Ò¤Î»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¸Ä¿Í¤Î»Å»ö¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£¤½¤ÎµÕ¤âÁ³¤ê¤Ç¤¹¡£
¥ê¥¹¥¯¤È¥ê¥¿¡¼¥ó¤ÎÀ¼Á¤Î°ã¤¦¤â¤Î¤òÁÈ¤ß¹ç¤»¤ë
¡½¡½ÁÈ¤ß¹ç¤»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»Å»ö¡¢À¸³è¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
»³¸ý¡§Ê£¿ô¤Î»Å»ö¤òÁÈ¤ß¹ç¤»¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¤È¥ê¥¿¡¼¥ó¤ÎÀ¼Á¤¬°ã¤¦¤â¤Î¤òÁÈ¤ß¹ç¤»¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö°ÂÄêÅª¤À¤±¤ì¤É¤âÂç²½¤±¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Î¤Ê¤¤»Å»ö¡×¤È¡ÖÉÔ°ÂÄê¤À¤±¤ì¤É¤âÂç²½¤±¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ë»Å»ö¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥ê¥¹¥¯¤È¤¤¤¦¤È¡¢²¼Êý¤Ë¤Ö¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¾åÂ¦¤Ë¤Ö¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥¹¥¯¤Î¤½¤â¤½¤â¤Î°ÕÌ£¤Ï¡ÖÉÔ³Î¼ÂÀ¡×¤Ç¤¹¤«¤é¡£
Âç·¿¤ÎÅê»ñ¤äµ¯¶È¤ÎºÝ¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬µ¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¥À¥¦¥ó¥µ¥¤¥É¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¥À¥¦¥ó¥µ¥¤¥É¥ê¥¹¥¯¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥É¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¿¤È¤¨¤Ð¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»³¸ý¡§¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥Ô¥³ÂÀÏº¤µ¤ó¤ÏPPAP¡Ê¥Ú¥ó¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥Ý¡¼¥¢¥Ã¥Ý¡¼¥Ú¥ó¡Ë¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£YouTube¤ËÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤Ï¥À¥¦¥ó¥µ¥¤¥É¥ê¥¹¥¯¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ°²èÊÔ½¸¤Ë»È¤Ã¤¿»þ´Ö¤äµ¡ºà¤¯¤é¤¤¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÆ°²è¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é²¯Ã±°Ì¤Î¼ýÆþ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤Î¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò¹Í¤¨¤ë
»³¸ý¡§¡Ö¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢´ë¶È·Ð±Ä¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¼ç¤Ë¡ÖÅê»ñ¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤Î½¸¹çÂÎ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¬ÀÚ¤Ê¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤È¥ê¥¿¡¼¥ó¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¹Í¤¨Êý¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ä¼«¿È¤Î¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£30Âå¤È40Âå¤Ç¡¢¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
2009Ç¯¤Ë¡Ø½ª¤Î½»½è¡Ù¤Ç³©Àî¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿°ëùõ·û°ìÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢»°°æÊª»º¤Ç´ÉÍý¿¦¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼ñÌ£¤Ç¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ÏÂà¿¦¤·¤ÆÂç³Ø¶µ¼ø¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¤â¤·¤Ð¤é¤¯»°°æÊª»º¤Ë¶ÐÌ³¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»°°æÊª»º¤Î´ÉÍý¿¦¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢À¤³¦¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¤¤»Å»ö¤Î°ì¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸É®¶È¤Î¤Û¤¦¤ÏÈó¾ï¤Ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ËÉý¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢º£¤Î»Å»ö¤È¿·¤·¤¤»Å»ö¡¢¤É¤Ã¤Á¤ò¼è¤ë¤«¡©¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
»³¸ý¡§¤É¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤«¤Ç¤¹¡£°ÂÄê¤·¤¿»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥ê¥¹¥¯¤â¼è¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤âÆÃµöÄ£¤ÎÌò¿Í¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Í¾²Ë¤ò»È¤Ã¤ÆÍýÏÀÊªÍý¤ÎÏÀÊ¸¤ò½ñ¤¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÂÄê¤·¤¿»Å»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤ì¤À¤±¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬È¯´ø¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¡Ø¿ÍÀ¸¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¡Ù¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿½ñ¤²¼¤í¤·¤Ç¤¹¡£¡Ë