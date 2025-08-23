【12万いいね】炊飯器を開けたら…“耐えられない光景”に「わかりすぎる！」の声続出「うちもそう」【ママリ】

炊飯器を開けた瞬間、げんなり…共感の嵐で12万いいね

ご紹介するのは焼酎(麦)(@taisyolady925)さんが投稿したある写真。家事と仕事の両立は大変。せめて家事については「家族みんなでできればずっと楽になるのに…」そんなため息をついたことがある人もいるでしょう。





投稿者の焼酎(麦)さん。仕事から帰ってきて炊飯器を開けた瞬間、げんなりする光景を目にしてしまいました。

©taisyolady925

仕事から帰って炊飯器開けたらコレで断末魔の叫び声をあげた

炊飯器を開けたら、たった一口のお米が…。最後に食べた人がお皿に移してくれて、おかまを洗ってくれればすぐに新しいごはんを炊けるのに…。この状態から処理すると思うと、ほんの少しの手間だとしてもげんなりしますよね。



この投稿に「いっそ食べきってほしい」「うちもそう」などのリプライが寄せられました。こういう手間は、かけている側は大変さに気づいていない場合があります。家族にその手間について伝え「食べきるかお皿に移して洗うか」など、やってほしいことを明確に知ってもらう必要があるかもしれません。それでもやってくれないときもありますが、繰り返し伝えるほか無いのかもしれませんね…。



同じ状況を見たことがある方には共感必至な、主婦の本音の投稿でした。

脱走したカメの行く末は？ウミガメ保護施設の回答に8.7万いいね

ご紹介するのは道の駅ウミガメ公園【公式】(@umigame_kouen)さんによる、ある質問への回答エピソードです。三重県にある全国で唯一ウミガメの保護施設が併設している道の駅で、施設の利用者から届いた質問はとってもかわいらしいものでした。その内容とは…？

©umigame_kouen

質問コーナー

補足によると「カメはゆっくり動くイメージがありますが、同じ場所にずっととどまってくれるわけではないため、時間がたつと発見が難しい」とのこと。しかし、脱走して間もなく姿が見つかれば、捕まえられることが多いようですね。



この投稿には「うさぎとカメにはならないんですね笑」「回答イラストの首の向きにアルアルを感じる」「昔友達がカメ飼っていて、水槽掃除する間眺めてました。思ったより速いです」といったリプライがついていました。



ほかにも質問者が描いていたカメのイラストに癒やされた！という内容や、質問者のイラストに合わせて、回答者もかわいいイラストで返していることに和んだという人もいました。かわいいカメ好きさんと飼育員さんの優しいやり取りに、心がほっこりする投稿でした。

100均・無印での「いらんほしいいらん」が好き…共感で9万いいね

ご紹介するのはあさひ(@tvtvtvlll)さんによる思わず共感してしまう、あるあるエピソードです。あさひさんがよく行かれる100均、3coins、無印、IKEAなどのお店は、お手ごろ価格でさまざまな商品が陳列されているので、見ているだけでも楽しいですよね。そんなあさひさんの投稿に共感の声が相次ぎました。いったいどんな内容だったのでしょうか？

100均、3coins、無印、IKEAなどに行っていらんほしいいらん物見るの好きすぎ。3時間くらい、いらんほしいいらん～～と言いながら見て回って特に何も買わずに帰る。

低価格のわりに優れた商品を見つけると「この値段でコレが買えるの？」と思わず手に取ることもありますよね。また、かわいい物や便利な物を見つけたときも、買う気がなかったのになぜか急にほしい気がしてくる。そんな経験をした方もいるのではないでしょうか。



あさひさんの場合は、「いらん」いや「ほしい」いや「いらん」となる物をブラブラしながら見てると、3時間くらい経っていることもあるのだとか。そして、結局何も買わずに帰る…そんな時間の過ごし方がお好きなのだそうです。



たとえ買わなくても見て回るだけで気分転換になったり、楽しかったりしますよね。この投稿には「すごく共感」「私もついつい時間忘れて見ちゃいます」「ホームセンターでこの状況」などのリプライがついていました。買い物へ行くというよりも、お店へ行くのが好きという人は意外といるものです。「いらんほしいいらん」がたくさんの共感を呼んだ、あるあるエピソード投稿でした。

