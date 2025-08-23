パルマ鈴木彩艶、2023年にユナイテッド移籍を断ってシント・トロイデンへ

日本代表GK鈴木彩艶は過去にイングランド1部マンチェスター・ユナイテッドからオファーがありながらも、出場機会を優先してベルギー1部シント・トロイデン、そして現在のイタリア1部パルマで経験を積み、セリエA屈指の守護神として評価されるまでに至った。

海外メディアでは“赤い悪魔”への移籍を断ったことについて「彼は正しい決断を下した」と評価されている。

23歳の鈴木は2023年夏に浦和レッズからシント・トロイデンへ期限付き移籍。当時、イングランドの名門ユナイテッドからのオファーもあったが、レギュラーとして試合に出られる環境を望んだ鈴木はベルギーへの移籍を選んだ。そして、昨夏にパルマへ移籍。セリエAで1年間レギュラーとして活躍し、評価を高めた。

今夏も引き続きユナイテッドを含む複数のビッグクラブからの関心が伝えられているが、鈴木は「パルマに完全に集中している」と残留を強調していた。

ユナイテッド専門のニュースサイト「WE ALL FOLLOW UNITED」は、同クラブが依然として鈴木の獲得を狙っていることを伝えたうえで、「問題は鈴木が2023年にユナイテッドへの移籍を断ったのが正しかったのか、間違っていたのかということだが、彼の決断は正しかった。なぜなら若いGKにとって最も大切なことは、安定してプレーし続けることだからだ。オールド・トラッフォードでのプレーは非常に大きなプレッシャーが掛かり、ここでの挫折がキャリアを大きく変えてしまう可能性もあった」とコンスタントにプレーできる環境を選んだ鈴木の決断を称賛していた。（FOOTBALL ZONE編集部）