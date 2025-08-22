この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実業家のマイキー佐野氏が断言！「トランプ関税の交渉は完全には終わっていません」各国&企業の“恩恵”と“ピンチ”を読み解く

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeに公開した『米国関税交渉クライマックス！投資国優遇で勝者は◯◯！半導体免除で株価爆上げも、実は高関税直撃で大ピンチです』で、実業家のマイキー佐野氏が米国を巡る関税交渉の最新動向について熱く語った。佐野氏は「貿易交渉は完全に終わってません。今、各国がロビー活動などを含めて、企業も交渉している段階」と、現在も水面下では激しい駆け引きが続いていると強調した。



動画の冒頭では「この投資をしている段階で、アメリカ国内で製造していくので恩恵を受ける可能性が出てきてるよって話なんです」と語り、日本企業も「もっとやっとけばよかった」と後悔の声が出ていると指摘。米国の半導体関税免除の話題に触れ、「生産拠点をアメリカに戻すAppleなどの企業は免除される方針」と説明する一方、「Apple、TSMC、Samsungなど積極的に投資してきた国や企業は優遇される一方、そうではない国は発展途上国扱いになる危険性がある」と赤裸々に語った。



印象的だったのは、「トランプさんの動きの共通点としては、中国やロシアの主要原油国に対して、制裁を“まだ”課していない。遅らせて圧力をかけて、交渉力を高めようという動きが見えてますよ」という冷静な分析。さらに、スイスに対する39%もの高関税の導入や、医薬品・高級時計など基幹産業への影響にも触れ、「スイスのような中立的立場の国までターゲットになりつつある」と解説した。



また、TSMC株価急騰や大規模な設備投資が話題になる中、「積極的にアメリカに投資する余力のないインドや発展途上国は不利になりやすく、交渉の余地もどんどん小さくなっている」と警戒感をにじませる場面も。「むしろ裏でガチガチ動いてますよ。完全には終わってません」と裏事情もあけすけに明かし、視聴者に今後の動向への注目を呼び掛けた。



動画の最後には「皆さん、おそらく交渉が終わったと思っているかもしれませんが、実はそうではありません。」とまとめ、関税問題の“本当のクライマックス”はこれからであることを示唆して動画を締めくくった。