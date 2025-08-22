『プリンセッション・オーケストラ』第20話 ファンのあいことおデート
2025年4月6日より日曜朝9時からテレ東系列6局ネットほかにて放送中のキングレコード、アリア・エンターテインメント、タカラトミーによるオリジナルTV アニメ『プリンセッション・オーケストラ』。第20話のあらすじと先行カットが公開された。
TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』は、これまで音楽とアニメを掛け合わせた様々な作品に携わって来たキングレコードとアリア・エンターテインメント、そして多くのアニメ作品に登場するアイテムを商品化してきたタカラトミーが参画し、UNISON（アリア・エンターテインメントのオリジナルコンテンツ制作ブランド）×キングレコードが原作を手掛ける。
このたび、第20話のあらすじ・先行カットが公開された。
＜第20話「正義の境界線」＞
ながせはファンのあいことおデートに繰り出します。存分に楽しむのですが、それでもあいこは最近物騒なアリスピアが心配のご様子。そんな彼女にながせは、悪い奴らはプリンセスがやっつけてくれると励まします。そんな折り、街中でベスを見かけたながせは、まんまと彼に誘い出されてしまいます。
＞＞＞第20話先行カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）Project PRINCESS-SESSION
