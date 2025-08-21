¥í¥Ã¥Æ»³¸ý¹Òµ±¤¬¾×·â¤Î¡È4ÂÇÀÊÏ¢È¯¡É¡¡Æü¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¡Ä4²ó¤Ë¶Ã°Û¤Î2HR¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥óÁûÁ³
Á°Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç4¹æ¡Ä5¹æ¢ª6¹æ¢ª7¹æ¤ÈÏ¢È¯
¢£¥í¥Ã¥Æ ¡¼ ³ÚÅ·¡Ê21Æü¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¥í¥Ã¥Æ¡¦»³¸ý¹Òµ±³°Ìî¼ê¤¬21Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³ÚÅ·Àï¤Ç3ÂÇÀÊÏ¢È¯¤ÎÎ¥¤ì¶È¤ò¸«¤»¤¿¡£Á°Æü20Æü¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¡¢7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¶Ã°Û¤Î¡È4ÂÇÀÊÏ¢È¯¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜµòÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¶½Ê³¤ÎÂÇËÀ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö4ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿»³¸ý¤Ï1»à»°ÎÝ¤«¤éÂíÃæÎÆÂÀÅê¼ê¤ÎÂ®µå¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡£º¸ÍãÀÊ¤Ø2¥é¥ó¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë4²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢Ìµ»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Çº£ÅÙ¤Ïº¸Ãæ´Ö¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò±¿¤Ó¡¢2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ÂÇ¼Ô°ì½ä¤·¤Æ4²ó¤ËÂè3ÂÇÀÊ¤¬²ó¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤ÏÂå¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼ÆÅÄÂçÃÏÅê¼ê¤Î148¥¥íÂ®µå¤òÂª¤¨¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë»³¸ý¤Ï±¦¼ê¤ò¹â¡¹¤Èµó¤²¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£º¸ÍãÀÊ¤Ø3¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢1¥¤¥Ë¥ó¥°2ËÜÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜµÏ¿¤Ï2022Ç¯¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤Î5ÂÇÀÊÏ¢È¯¡¢4ÂÇÀÊÏ¢È¯¤Ï»Ë¾å15¿ÍÌÜ¤Ç¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥×¥í½éÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿µÈÀîÍªÅÍÅê¼ê¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£3ËÜÌÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿»³¸ý¤Ï¡ÖÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¤¹¡£¥è¥··¯¤Ë¾¡¤Á¤ò¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë