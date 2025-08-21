電子レンジでキーマカレーを簡単に作る方法について、缶詰「シーチキン」シリーズで有名なはごろもフーズ（静岡市駿河区）が、Xの公式アカウントで紹介しています。

はごろもフーズは「キーマカレーは電子レンジで簡単に作れます！」とXに投稿。材料や作り方について、次のように紹介しています。

【材料（2人分）】

・豚ひき肉 200グラム

・ウスターソース 小さじ2

・トマト水煮缶 200グラム

・カレー粉 大さじ2

・顆粒コンソメスープの素 小さじ2分の1

・砂糖 小さじ2分の1

・おろししょうが 小さじ1

・おろしにんにく 小さじ1

・タマネギ 中2分の1個

・パセリみじん切り 少々

（バターコーン用）

・シャキッと！コーン 1箱

・バター 10グラム

【作り方】

（1）耐熱容器に豚ひき肉、タマネギ、カレー粉、トマト水煮缶、ウスターソース、おろしにんにく、おろししょうが、顆粒コンソメスープの素、砂糖を入れてふんわりラップをし、電子レンジ(600ワット)で10分加熱し、一度取り出す。

（2）ラップを外して電子レンジ(600ワット)で2分加熱し、取り出したら全体を混ぜる。器にご飯を盛り付け、バターコーンとパセリを振る。

（バターコーンの作り方）

シャキッと！コーン（液汁を小さじ1程度残して汁気を切る）、バターを耐熱皿に入れ、ふんわりとラップをかけ、電子レンジ(600ワット)で1分半加熱する。

昼食時や夕食時にぜひ作ってみてはいかがでしょうか。