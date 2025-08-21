電子レンジで「キーマカレー」が作れちゃう！ 夕食に役立つ“簡単レシピ”とは？
電子レンジでキーマカレーを簡単に作る方法について、缶詰「シーチキン」シリーズで有名なはごろもフーズ（静岡市駿河区）が、Xの公式アカウントで紹介しています。
はごろもフーズは「キーマカレーは電子レンジで簡単に作れます！」とXに投稿。材料や作り方について、次のように紹介しています。
【材料（2人分）】
・豚ひき肉 200グラム
・ウスターソース 小さじ2
・トマト水煮缶 200グラム
・カレー粉 大さじ2
・顆粒コンソメスープの素 小さじ2分の1
・砂糖 小さじ2分の1
・おろししょうが 小さじ1
・おろしにんにく 小さじ1
・タマネギ 中2分の1個
・パセリみじん切り 少々
（バターコーン用）
・シャキッと！コーン 1箱
・バター 10グラム
【作り方】
（1）耐熱容器に豚ひき肉、タマネギ、カレー粉、トマト水煮缶、ウスターソース、おろしにんにく、おろししょうが、顆粒コンソメスープの素、砂糖を入れてふんわりラップをし、電子レンジ(600ワット)で10分加熱し、一度取り出す。
（2）ラップを外して電子レンジ(600ワット)で2分加熱し、取り出したら全体を混ぜる。器にご飯を盛り付け、バターコーンとパセリを振る。
（バターコーンの作り方）
シャキッと！コーン（液汁を小さじ1程度残して汁気を切る）、バターを耐熱皿に入れ、ふんわりとラップをかけ、電子レンジ(600ワット)で1分半加熱する。
昼食時や夕食時にぜひ作ってみてはいかがでしょうか。