神様もリモートワークの時代!?“引きニート”の神様を社会復帰させるシェアハウスとは？【作者に聞く】
主人公の美兎(みう)は、入院した祖母からある秘密を打ち明けられる。「実はばあちゃん、美兎に内緒にしとることがあっての――」。なんと祖母がやっているシェアハウスの住人は、人間ではなく神様なのだという。シェアハウスに住む神様とは一体…!?
【漫画】本作を読む
祖母の認知症を疑った美兎だったが、「ボケとらん！正気じゃよ!!」と祖母は一喝！祖母の入院中、美兎はそのシェアハウスの大家の仕事を代行することに。「神様ってマジかな…」と半信半疑でシェアハウス「山野荘」へ向かうと、そこにはイケメンの神々が棲まわれていたのだった！
本作の作者は、夏野ばな菜(@NatsunoBanana)さんである。企業漫画や子ども向け学習図鑑の挿絵などの仕事をしつつ、「ジャンプルーキー！」にオリジナル漫画を掲載している漫画家である。夏野ばな菜さんに本作について話を聞いてみた。
――神様が引きこもりニートになってしまう…とはおもしろい設定ですが、思いついたきっかけは？
作品を考えているうちに「神様も一方的に人間から願をかけられて、叶わなかったらダメな神様と失望されて。嫌になるだろうな…」と思ったのがきっかけです。そうしたら妙に神様に共感(図々しい!?)して、「もうやだ…神様やめたい」って引きこもって仕事をしない神様もいるかもとか、古事記の時代の神様ではリモートは無理だったけど、現代は電子機器や電波があって神様と相性がよさそうだからWeb使えそうなど、イメージが膨らみました。
――これからもシェアハウスには傷ついたイケメンな神様が入居してきそうな終わり方でしたが、続編のご予定は？
そうなんです。巳・戌と神様がいるので、安直ではありますが十二支で考えていまして、プライド高そうなインテリメガネの神様とか、豊満ボディの女神様やゴスロリかわいい女神様を考えています！“主人公の山野さんが切り盛りする賑やかな神様の住まい”という構想を練っております！
夏野ばな菜さんは現在「ジャンプルーキー！」にて連載作品『SSS』を連載中の漫画家である。今後の新作の予定を尋ねると「そのときの直感で“おもしろい！描きたい！”と思ったものを描いていきたいです。バトル漫画や謎解き少女漫画の構想もありますので、そのうちご紹介できればと思います。そのほか、新規のお仕事も募集中です！」とのこと。本作を読んで夏野ばな菜さんの作品が気に入った人は、まずは現在の連載作『SSS』をぜひ読んでみて！
取材協力：夏野ばな菜(@NatsunoBanana)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【漫画】本作を読む
祖母の認知症を疑った美兎だったが、「ボケとらん！正気じゃよ!!」と祖母は一喝！祖母の入院中、美兎はそのシェアハウスの大家の仕事を代行することに。「神様ってマジかな…」と半信半疑でシェアハウス「山野荘」へ向かうと、そこにはイケメンの神々が棲まわれていたのだった！
――神様が引きこもりニートになってしまう…とはおもしろい設定ですが、思いついたきっかけは？
作品を考えているうちに「神様も一方的に人間から願をかけられて、叶わなかったらダメな神様と失望されて。嫌になるだろうな…」と思ったのがきっかけです。そうしたら妙に神様に共感(図々しい!?)して、「もうやだ…神様やめたい」って引きこもって仕事をしない神様もいるかもとか、古事記の時代の神様ではリモートは無理だったけど、現代は電子機器や電波があって神様と相性がよさそうだからWeb使えそうなど、イメージが膨らみました。
――これからもシェアハウスには傷ついたイケメンな神様が入居してきそうな終わり方でしたが、続編のご予定は？
そうなんです。巳・戌と神様がいるので、安直ではありますが十二支で考えていまして、プライド高そうなインテリメガネの神様とか、豊満ボディの女神様やゴスロリかわいい女神様を考えています！“主人公の山野さんが切り盛りする賑やかな神様の住まい”という構想を練っております！
夏野ばな菜さんは現在「ジャンプルーキー！」にて連載作品『SSS』を連載中の漫画家である。今後の新作の予定を尋ねると「そのときの直感で“おもしろい！描きたい！”と思ったものを描いていきたいです。バトル漫画や謎解き少女漫画の構想もありますので、そのうちご紹介できればと思います。そのほか、新規のお仕事も募集中です！」とのこと。本作を読んで夏野ばな菜さんの作品が気に入った人は、まずは現在の連載作『SSS』をぜひ読んでみて！
取材協力：夏野ばな菜(@NatsunoBanana)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。